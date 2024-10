Ees­ti Pe­rears­ti­de Selts tun­nus­tas ree­del, 27. sep­temb­ril aas­ta­kon­ve­rent­sil pa­ri­maid pe­rears­tip­rak­si­seid. Kõr­gei­ma, A-ka­te­goo­ria tun­nus­tu­se päl­vis teist aas­tat OÜ Kuu­sa­lu Ter­vi­se­kes­kus. Kok­ku said Har­ju­maalt A-ka­te­goo­ria 58 pe­rears­ti­kes­kust.

Eel­mi­sel aas­tal kin­gi­ti Kuu­sa­lu Ter­vi­se­kes­ku­se ju­ha­ta­ja­le Su­san­na Ka­ri­le es­ma­kord­se tun­nus­tu­se eest pu­na­ne sei­na­vaip. Tä­na­vu an­ti tal­le ro­sett, mil­le­ga tun­nus­ta­tak­se mit­me­kord­seid pa­ri­maid. Su­san­na Ka­ri üt­les, et kin­ni­tas ro­se­ti mul­lu saa­dud pu­na­se­le vai­ba­le, need on kõi­gi­le kü­las­ta­ja­te­le näh­ta­vad Kuu­sa­lu pe­rears­ti­kes­ku­se ko­ri­do­ris ka­he ka­bi­ne­ti uk­se va­hel asu­val sei­nal.

A-ka­te­goo­ria saa­mi­seks peab pe­rears­ti­kes­kus­tel ole­ma täi­de­tud ri­da tin­gi­mu­si, kok­ku hin­na­tak­se 24 kri­tee­riu­mit.

„A-ka­te­goo­ria­le ei pea eral­di kan­di­dee­ri­ma, see tu­le­neb kri­tee­riu­mi­te täit­mi­sest. Pe­rears­ti­kes­ku­se te­ge­vus­test tu­leb te­ha üle­vaa­de vas­ta­vas­se kü­si­mus­tik­ku, and­me­te edas­ta­mi­ne on ko­hus­tus­lik. Ole­me koo­li­ta­nud per­so­na­li, jäl­gi­nud kroo­ni­li­si hai­geid, täit­nud nõu­deid ja ra­vi­ju­hi­seid,“ sel­gi­tas dok­tor Su­san­na Ka­ri.

OÜ Kuu­sa­lu Ter­vi­se­kes­kus pat­sien­ti­de ni­mis­tus on 3100 ini­mest. Li­saks dok­tor Su­san­na Ka­ri pat­sien­ti­de ni­mis­tu­le tee­nin­da­tak­se ka kolm aas­tat ta­ga­si ame­tist loo­bu­nud dok­tor Na­ta­lia Ka­pi­ta­ni pat­sien­ti­de ni­mis­tut, mil­le­le on kon­kur­si­ga ot­si­tud uut pe­rears­ti, kuid tu­lu­tult.

Ala­tes tä­na­vu su­vest on dok­tor Na­ta­lia Ka­pi­ta­ni pat­sien­ti­de ni­mis­tu aju­ti­seks asen­da­jaks kin­ni­ta­tud dok­tor Karl Erik Märt­son. Ta lõ­pe­tas juu­nis Tar­tu Üli­koo­li ars­ti­tea­dus­kon­na ba­ka­lau­reu­se- ja ma­gist­rik­raa­di in­teg­ree­ri­tud õp­pe ning sai ars­tik­raa­di. Aju­ti­ne asen­da­ja on ta see­tõt­tu, et ei ole lä­bi­nud pe­re­me­dit­sii­ni re­si­den­tuu­ri.

Dok­tor Märt­son rää­kis Sõ­nu­mi­too­ja­le, et li­saks pe­rears­ti aju­ti­se asen­da­ja­na Kuu­sa­lu Ter­vi­se­kes­ku­ses töö­tab ta osa­li­se koor­mu­se­ga Põh­ja-Ees­ti Re­gio­naal­haig­la era­kor­ra­li­se me­dit­sii­ni osa­kon­nas ül­dars­ti­na.

„Tu­lin Kuu­sal­lu töö­le, sest olen siit pä­rit, see on mu ko­du­kant ning ei osa­nud veel ot­sus­ta­da, kas jät­ka­ta re­si­den­tuu­ris õpin­guid pe­rears­ti kut­se saa­mi­seks või era­kor­ra­li­se me­dit­sii­ni vald­kon­nas. Õpin­gu­test sai va­heaas­ta võe­tud ees­mär­gi­ga saa­da sel­les sel­gust. Ars­tiõ­pin­gud kest­sid kuus aas­tat, re­si­den­tuur kes­tab veel viis aas­tat,“ lau­sus ta.

Karl Erik Märt­son alus­tas Kuu­sa­lu Ter­vi­se­kes­ku­ses abiars­ti­na kaks aas­tat ta­ga­si su­vel, pä­rast nel­jan­da kur­su­se lõ­pe­ta­mist, ning 5. kur­su­se ajal te­gi Kuu­sa­lus pe­re­me­dit­sii­ni prak­ti­kat­sük­li. Prae­gu on tal Ter­vi­sea­me­ti­ga sõl­mi­tud aas­ta­ne le­ping Kuu­sa­lu pe­rears­ti aju­ti­se asen­da­ja­na.

Ta kii­tis, et Kuu­sa­lu Ter­vi­se­kes­ku­se kol­lek­tiiv on to­re, pe­reõ­de­de tööü­le­san­ded on nä­da­la­te kau­pa häs­ti jao­ta­tud – kir­ja­de­le vas­ta­mi­ne, ret­sep­ti­soo­vi­de vas­tu­võt­mi­ne, töö la­bo­ris ning ise­seis­vad vas­tu­võ­tud, mis ei va­ja ars­ti.

„Pe­rearst24 kau­du saa­de­tud kir­ja­de­le vas­ta­tak­se Kuu­sa­lu Ter­vi­se­kes­ku­ses üld­ju­hul sa­ma päe­va jook­sul. Ars­ti vas­tu­võ­tu­le saab Kuu­sa­lu Ter­vi­se­kes­ku­ses hil­je­malt nä­da­la jook­sul ning kui sümp­to­mi­te kir­jel­du­se jär­gi tun­dub, et ini­me­ne va­jab abi kii­re­mi­ni, leia­me aja ja kut­su­me vas­tu­võ­tu­le era­kor­ra­li­se­na,“ kir­jel­das dok­tor Märt­son.

Kü­si­mu­se­le, kui liht­ne või kee­ru­li­ne on töö­ta­da pe­rears­ti­na pai­gas, kus on lõ­pe­ta­nud põ­hi­koo­li ning ela­nud oma lap­se­põl­ve, vas­tas dok­tor Märt­son, et ko­ha­ti on tut­ta­vaid ra­vi­da ras­kem, pin­get on roh­kem, töö­alas­te ja isik­li­ke su­he­te pii­rid tu­leb sel­gelt pai­ka pan­na, kuid sel­le võr­ra on liht­sam, et teab pal­ju­sid ini­me­si, koh­ti ja olu­sid.