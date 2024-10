Vas­tab Kuu­sa­lu kesk­koo­li di­rek­tor KRIS­TI TA­RIK:

„Kõik on läi­nud mõ­nes mõt­tes oo­tus­pä­ra­selt, val­mis­ta­si­me uut õp­pe­kor­ral­dust pi­kalt et­te. Ar­ves­ta­si­me, et te­gu on käi­tu­mus- ja mõt­te­must­ri­te suu­re muu­tu­se­ga. 80mi­nu­ti­lis­te koo­li­tun­di­de rütm on har­ju­mus­pä­ra­tu, nõuab teist­su­gust et­te­val­mis­tust, sa­mas on koo­li­päev va­ra­se­mast ra­hu­li­kum, üm­ber­lü­li­tu­mi­si on vä­hem. 80mi­nu­ti­lis­te koo­li­tun­di­de pu­hul on õpi­las­tel ühel päe­val mak­si­maal­selt ne­li pik­ka ai­ne­tun­di ja alg­klas­si­del kaks-kolm tun­di, kol­mest tun­nist üks on ta­va­pä­ra­selt muu­si­ka­tund, lii­ku­mis­tund, uju­mi­ne, kä­si­töö.

Et ol­la in­for­mee­ri­tud sel­lest, kui­das õpe­ta­jad muu­tus­te­ga ko­ha­ne­vad ning uut­moo­di töö­ta­des ja õp­pi­des en­nast tun­ne­vad, ole­me ko­gu sep­temb­ri­kuu väl­tel kor­ral­da­nud ree­de­ti nii-öel­da ühe mi­nu­ti ta­ga­si­si­de. Vas­ta­mi­ne on ano­nüüm­ne, iga õpe­ta­ja on va­li­nud en­da­le kind­la koo­di, se­da­si saa­me nä­ha, kas ja kui­das on ük­si­ki­si­ku ta­san­dil mõt­ted muu­tu­nud.

Kui uus õp­peaas­ta oli kest­nud kolm nä­da­lat, and­sid ta­ga­si­si­det 41 õpe­ta­jat. Neist 37 vas­ta­sid, et tun­ne­vad end 80mi­nu­ti­lis­tes tun­di­des pi­gem kind­lalt või kind­lalt. Üks õpe­ta­ja kir­ju­tas, et sel­li­sed tun­nid tal­le ei so­bi, ning 3 vas­ta­sid, et on veel eba­kind­lad ja va­ja­vad har­ju­mi­seks ae­ga.

Möö­du­nud nä­da­lal kü­sit­le­si­me ka 4.-12. klas­si õpi­la­si. Neist vas­ta­sid li­gi 70 prot­sen­ti, 202 õpilast üt­le­sid, et nei­le vä­ga so­bib või pi­gem so­bib 80mi­nu­ti­li­ne tund. 81 õpi­last tun­ne­vad en­nast veel kaht­le­valt ja va­ja­vad ae­ga har­ju­mi­seks. 26 õpi­last va­li­sid vas­tu­se, et nei­le ei so­bi pikk tund.

See­ga on val­dav osa koo­li­pe­rest esi­mes­te nä­da­la­te jook­sul hin­na­nud muu­tu­sed en­da jaoks so­bi­vaks. See teeb hea­meelt, et ju­ba näe­me muu­tus­te po­si­tiiv­set mõ­ju.

Õpi­la­sed kii­da­vad vas­tus­tes koo­li­päe­va hi­li­se­mat al­gust ja pi­ke­maid va­he­tun­de. Kool al­gab nüüd va­ra­se­mast pool tun­di hil­jem – kel­la 8.10 ase­mel kell 8.40. Va­he­tun­nid on pi­ke­mad, esi­me­ne kes­tab 30 mi­nu­tit, tei­ne 35 mi­nu­tit ja kol­mas 15 mi­nu­tit.

Sa­mas aval­da­sid osad va­ne­mad õpi­la­sed ar­va­must, et, va­he­tun­nid võik­sid ise­gi lü­he­mad ol­la, siis saaks koo­list va­rem ko­ju.

Osad noo­re­mad õpi­la­sed pea­vad esi­mest söö­gi­va­he­tun­di, mis al­gab kell 10, lii­ga va­ra­seks. Tõe­poo­lest, see po­le ideaal­ne la­hen­dus, kuid me po­le ai­nus kool, kus noo­re­ma­te­le klas­si­de­le pa­ku­tak­se lõu­na­söö­ki kel­la 10 pai­ku. Me ei jõua mui­du üle 600 õpi­la­se toit­lus­ta­da. Noo­re­ma­te õpi­las­te söö­gi­va­he­tund peab ole­ma pä­rast esi­mest 80mi­nu­ti pik­kust koo­li­tun­di. Sa­mas ei pea noo­re­mad õpi­la­sed kõik kor­ra­ga söö­ma mi­ne­ma ko­he kell 10, va­he­tund kes­tab 30 mi­nu­tit ja saab min­na hil­jem, kell 10.15 või kell 10.20.

Kuu­sa­lu kesk­koo­lis pa­ku­me õpi­las­te­le ka hom­mi­ku­söö­ki ja kell 13 on pi­ka­päe­va­rüh­ma toi­du­kord. Kui va­ra­se lõu­na­söö­gi tõt­tu lä­heb õpi­la­sel pä­rast kesk­päe­va kõht tüh­jaks, saab tal­le tel­li­da pi­ka­päe­va­rüh­ma toi­du. Sel­le eest tu­leb ta­su­da pe­re­del en­dil, lõu­na­söök on õpi­las­te­le ta­su­ta.

Ke­va­del oli koo­li hoo­le­ko­gus aru­te­lu sel­le üle, et pal­jud lap­se­va­ne­mad on too­nud au­to­ga hom­mi­kul õpi­la­sed koo­li ja sõit­nud eda­si töö­le, hi­li­sem al­gu­saeg muu­dab se­nist ta­va­pä­rast lii­ku­mist. Nüüd sü­gi­sel ei ole mi­nu­ni se­ni jõud­nud in­fot, et koo­li­päe­va hi­li­sem al­gus oleks te­ki­ta­nud pe­re­de lo­gis­ti­kas suu­ri prob­lee­me. Kel­la 7.45 pai­ku tul­nud õpi­la­sed on öel­nud, et va­ne­mad tõid Kuu­sa­lust, Kiiust või oli soov tul­la lä­hi­piir­kon­nast lii­ni­bus­si­ga. Ena­mi­kel õpi­las­tel, kel­le­ga vest­le­sin, oleks ka või­ma­lik va­li­da koo­li tu­le­mi­seks jalg­ra­tas või ja­lu­ta­mi­ne. Kind­las­ti on eran­deid.“