Ani­ja val­la­va­lit­sus kin­ni­tas 24. sep­temb­ri is­tun­gil käes­o­le­va aas­ta hu­vi­ha­ri­du­se ja hu­vi­te­ge­vu­se uue ka­va, mil­le alu­sel an­tak­se rii­gi toe­tust ok­toob­rist ku­ni aas­ta lõ­pu­ni 7-19aas­tas­te­le las­te­le ja noor­te­le mõel­dud hu­vi­rin­gi­de-tree­nin­gu­te kor­ral­da­mi­seks.

Se­ni on Ani­ja val­las rii­gilt hu­vi­ha­ri­du­seks ja hu­vi­te­ge­vu­seks saa­dud toe­tu­se eest ra­has­ta­tud pea­mi­selt neid rin­ge ja tree­ninguid, mi­da on esi­ta­nud koo­lid, noor­te­kes­ku­sed ja spor­di­kes­kus, nüüd kuu­lu­ta­ti es­ma­kord­selt ava­li­kult, et võe­tak­se vas­tu ra­ha­taot­lu­si las­te­le ja noor­te­le hu­vi­te­ge­vu­se lä­bi­vii­mi­seks. Taot­lu­si sai esi­ta­da 20. sep­temb­ri­ni. Abi­val­la­va­nem Tii­na Si­lem üt­les, et ilm­selt tä­nu suu­re­ma­le rek­laa­mi­le on nüüd mi­tu uut hu­vi­te­ge­vus­te pak­ku­jat ja te­ge­vust.

„Näi­teks hak­kab Põr­gu­põh­ja Orien­tee­ru­misk­lu­bi te­ge­ma orien­tee­ru­mist­ree­nin­gut, uued on ka kaks kä­si­pal­lit­ree­nin­gut, Aeg­vii­dus ja Ala­ve­res jalg­pall. Õpi­las­te soo­vil hak­kab Aeg­vii­du koo­lis te­gut­se­ma bän­di­ring, Keh­ra kuns­ti­de­koo­lis alus­tab uus an­sam­bel,“ rää­kis ta.

Tii­na Si­lem kin­ni­tas, et kõik esi­ta­tud taot­lu­sed ra­hul­da­ti täis­ma­hus: „Kuid ra­ha ole­me nei­le lu­ba­nud prae­gu kol­meks kuuks. Vä­ga loo­da­me, et saa­me kõi­ki neid rin­ge ja tree­nin­guid toe­ta­da ka õp­peaas­ta tei­ses poo­les ala­tes jaa­nua­rist, aga sõl­tub sel­lest, kui pal­ju saa­me rii­giee­lar­vest hu­vi­ha­ri­du­se ja hu­vi­te­ge­vu­se toe­tust järg­mi­sel aas­tal. Prae­gu jäi meil väi­ke jääk, kui riik vä­hen­dab järg­mi­sel aas­tal toe­tust küm­nen­di­ku võr­ra, tu­le­me ka järg­mi­sel pool­aas­tal toi­me.“

Val­la­va­lit­sus on alus­ta­nud toe­tust saa­va­te rin­gi­de-tree­nin­gu­te lä­bi­vii­ja­te­ga le­pin­gu­te sõl­mi­mist, esi­me­sed rin­gid alus­ta­vad tööd käe­so­le­vast nä­da­last.

Toe­tus­te ko­gu­sum­ma on 57 764,84 eu­rot, sel­le eest toe­ta­tak­se 26 hu­vi­rin­gi ja spor­dit­ree­nin­gut kuues vald­kon­nas: üld­kul­tuur, muu­si­ka, kunst, sport, tants ja loo­dus- ning täp­pis­tea­du­sed.

Üld­kul­tuu­ri vald­kon­nas jät­kab Keh­ra muu­seu­mis aja­loo­ring. Rin­gi­le eral­da­ti 1500 eu­rot, ju­hen­da­ja on An­ne Oruaas.

Muu­si­ka­vald­kon­nas teeb OÜ Agar Keh­ras bän­di­rin­gi ning DJ- ja val­gus­teh­ni­ka­rin­gi ning elekt­roo­ni­li­se muu­si­ka rin­gi. Nen­de jaoks an­ti kok­ku 7925 eu­rot. Keh­ra kuns­ti­de­koo­lis alus­tab väi­kes­te muu­si­ku­te an­sam­bel, se­da toe­ta­tak­se 3300 eu­ro­ga ning Aeg­vii­du koo­li bän­di­rin­gi ja mu­di­las­koo­ri kok­ku 3360 eu­ro­ga.

Kuns­ti vald­kon­nas toi­mu­vad Aeg­vii­du ja Ala­ve­re koo­li­des ke­raa­mi­ka­rin­gid. Aeg­vii­du koo­li­le eral­da­ti sel­leks 1566 ja Ala­ve­re las­teaed-põ­hi­koo­li­le 990 eu­rot.

Spor­dit­ree­nin­gu­test alus­ta­vad Keh­ras ran­na­kä­si­pall, tüd­ru­ku­te kä­si­pall, orien­tee­ru­mis­ring ja uju­mi­ne, Keh­ras ja Ala­ve­res ten­ni­set­ree­nin­gud, Keh­ras ja Aeg­vii­dus par­kuu­rit­ree­nin­gud, Aeg­vii­dus veel korv­pal­li, pal­li­män­gu­de, jalg­pal­li, sulgpalli ja ak­ro­baa­ti­kat­ree­nin­gud, Ala­ve­res ka jalg­pal­li ja võrk­pal­li­t­ree­nin­gud. Tree­nin­gu­te kor­ral­da­mi­seks saab SA Ani­ja Val­la Spor­di­maailm 27 599,84 eu­rot, Ala­ve­re las­teaed-põ­hi­kool 3879 ja Aeg­vii­du kool 2020 eu­rot.

Tant­su­vald­kon­nas jät­kub rii­gi toe­tus JJ-St­reet tä­na­va­tant­sut­ree­nin­gu­te­le Keh­ras. Sel­leks an­tak­se MTÜ-le Ur­ban Sty­le 4360 eu­rot.

Loo­dus- ja täp­pis­tea­du­se vald­kon­nas toe­ta­tak­se Keh­ra noortekeskuses toi­mu­vat ro­boo­ti­ka­rin­gi ning Ala­ve­re koo­li tüdrukute teh­no­loo­gia­rin­gi. Keh­ra ro­boo­ti­ka­rin­gi jaoks saab val­la noor­te­kes­kus 550 eu­rot, Ala­ve­re las­teaed-põ­hi­kool teh­no­loo­gia­rin­gi jaoks 715 eu­rot.

Rii­gi ra­ha eest toi­mu­vast hu­vi­te­ge­vu­sest osa­võt­mi­ne on val­la las­te­le-noor­te­le ta­su­ta.