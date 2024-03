Ala­tes 1. märt­sist saab Kuu­sa­lu Ter­vi­se­kes­ku­se­ga su­hel­da vee­bi­kesk­kon­nas www.perearst24.ee. Registreerimine vastuvõtule ja patsientide konsulteerimine toimub jätkuvalt ka telefoni vahendusel.

Kuusalu perearst doktor Susanna Kari selgitab, et tegu on perearstide jaoks arendatud infovahetusplatvormiga, mis pakub turvalist suhtlust. Platvormi kaudu võimalik edastada perearstile tervisemuresid, teatada haigestumisest, soovida haiguslehte või muid tõendeid, taotleda retsepti pikendamist, registreerida vastuvõtule. Perearstikeskuste suhtlusplatvormi haldab Certific OÜ. Platvormile perearst24.ee pääseb ID-kaardi, Smart-ID või Mobiil-ID abil, edasi palutakse vastata küsimustikule, mis aitavad perearstil saada täpsema ülevaate patsiendi tervislikust seisundist.

Susanna Kari: „E-kirjas kirjeldasid patsiendid oma pöördumise põhjust ja tervisemuret erinevalt, teinekord tuli täpsustamiseks juurde küsida. Platvorm esitab ja talletab olulised andmed, mis annavad arstile kohe selgema ülevaate. Näiteks saab märkida, kas tegu on seljavaluga, kas patsient teeb istuvat või seisvat tööd või tõstab raskeid esemeid ja muud sellist. Suhtlus on turvaline, isikuandmed on kaitstud. Kirjavahetus talletatakse, seda näevad edaspidi nii perearst kui ka patsient.“ Platvormi kasutamine on patsientidele tasuta.

Kuusalu Tervisekeskusel on esialgu prooviperiood, mille eest tasu ei küsita, kuid doktor Susanna Kari on seda meelt, et platvormi kasutamisega jätkatakse: „Kasutuse eest peab tervisekeskus tasuma, nagu tasume ka telefoni eest. Samas loodame, et Tervisekassa hakkab kasutust edaspidi kas või osaliselt hüvitama.“

Esialgse kasutuse põhjal märgib ta, et tervisekeskuse töötajad on uue süsteemiga rahul ja ka patsiendid on öelnud, et meeldib.

Veebruari keskelt on Kuusalu Tervisekeskusel kasutuses uuendatud koduleht, mille päises näeb hiljuti valminud logo. Selle autor on Susanna Kari tütar Mariann Mänd. Logo kujunduses on kasutatud Kuusalu tuntumait ehitist, tervisekeskuse kõrval asuvat kirikut.

Susanna Kari lisab, et üks uudis on veel. Märtsi algusest on Kuusalu Tervisekeskuses praktikal ja suvel jätkab asendusarstina Kuusalust pärit Karl Erik Märtson, kes õpib Tartu Ülikooli arstiteaduskonna viimasel, 6. kursusel. Karl Erik Märtson oli tervisekeskuses praktikal ka mullu suvel.