Raasiku volikogu tühistas augustis kinnitatud maamaksumäärad

Raa­si­ku val­la­vo­li­ko­gu tun­nis­tas tei­si­päe­val, 12. det­semb­ril toi­mu­nud is­tun­gil keh­te­tuks au­gus­tis vas­tu võe­tud mää­ru­se maa­mak­su­mää­ra­de koh­ta. See­ga keh­ti­vad 2024. aas­tal val­las maa­mak­su­mää­rad, mis vo­li­ko­gu võt­tis vas­tu tä­na­vu 13. juu­nil – ela­mu­maa­le ja maa­tu­lun­dus­maa õue­maa­kõl­vi­ku­le on mak­su­määr tu­le­val aas­tal 0,14 prot­sen­ti, üle­jää­nud maa­tu­lun­dus­maa­le 0,25 prot­sen­ti ning muu­le maa­le 0,46 prot­sen­ti maa mak­sus­ta­mis­hin­nast aas­tas.

Hal­dus- ja ehi­tu­so­sa­kon­na ju­ha­ta­ja Rii­na Rand sel­gi­tas, et maa­mak­su­sea­du­se ko­ha­selt keh­tes­tab ko­ha­li­ku oma­va­lit­su­se vo­li­ko­gu maa­mak­su­mää­rad hil­je­malt mak­sus­ta­mi­saas­ta­le eel­ne­va aas­ta 1. juu­liks ning nii ka Raa­si­ku val­la­vo­li­ko­gu te­gi – tä­na­vu 13. juu­nil kin­ni­ta­ti 2024. aas­ta maa­mak­su­mää­rad. Mää­ra­de ar­ves­ta­mi­sel ka­su­ta­ti ra­han­dus­mi­nis­tee­riu­mist saa­de­tud maa­mak­su­kal­ku­laa­to­rit. Kuid juu­li­kuus saa­tis ra­han­dus­mi­nis­tee­rium Raa­si­ku val­la­va­lit­su­se­le in­fo, et vo­li­ko­gu keh­tes­ta­tud uu­te mää­ra­de­ga on Raa­si­ku val­la maa­mak­su prog­noo­si­tav lae­ku­mi­ne 2024. aas­tal li­gi 30 000 eu­rot väik­sem kui tä­na­vu. See­tõt­tu muu­tis vo­li­ko­gu 15. au­gus­til oma juu­ni­kuist ot­sust ning kin­ni­tas ala­tes 1. jaa­nua­rist 2024 maa­mak­su uu­teks mää­ra­deks sea­du­ses lu­ba­tud mak­si­mum­mää­rad, mis on ku­ni 1 prot­sent maa mak­sus­ta­mis­hin­nast aas­tas.

„Se­da ei tei­nud ai­nult meie vald, vaid ka pal­jud tei­sed ko­ha­li­kud oma­va­lit­su­sed. Kuid 31. ok­toob­ril saa­tis õi­gus­kants­ler Raa­si­ku val­la­vo­li­ko­gu­le kir­ja, mil­les juh­tis tä­he­le­pa­nu, et vo­li­ko­gu on üle­ta­nud sea­du­sest tu­le­ne­vaid vo­li­tus­nor­me,“ rää­kis Rii­na Rand.

Õi­gus­kants­le­ri bü­roost vo­li­ko­gu­le saa­de­tud kir­jas mär­gi­ti, et pä­rast 1. juu­lit oleks saa­nud maa­mak­su­mää­ra­sid keh­tes­ta­da üle­järg­mi­seks aas­taks ja edas­pi­di­seks ning vo­li­tus­nor­mi­ga oleks koos­kõ­las, kui au­gus­tis keh­tes­ta­tud maa­mak­su­mää­rad jõus­tuk­sid 1. jaa­nua­ril 2025.

Sel­le tõt­tu ot­sus­tas vo­li­ko­gu tü­his­ta­da 15. au­gus­til vas­tu võe­tud mää­ru­se maa­mak­su­mää­ra­de keh­tes­ta­mi­se koh­ta, mis tä­hen­dab, et 1. jaa­nua­rist 2024 keh­ti­vad tä­na­vu 13. juu­nil kin­ni­ta­tud maa­mak­su­mää­rad.

Val­la­va­lit­sus edas­tab maa­mak­su­mää­rad mak­su- ja tol­li­ame­ti­le ning iga maao­ma­nik saab ame­ti e-tee­nus­te kesk­kon­nast vaa­da­ta, kui suur on te­ma 2024. aas­ta prog­noo­si­tav maa­maks.

„Ku­na val­laee­lar­ves­se lae­kub maa­mak­su järg­mi­sel aas­tal vä­hem kui tä­na­vu, siis ilm­selt osa­del maao­ma­ni­kel maa­maks vä­he­neb. Kuid see ole­neb ka­tast­ri­ük­su­sest, mak­sus­ta­mis­hin­nast,“ lau­sus hal­dus- ja ehi­tu­s­osa­kon­na ju­ha­ta­ja.

Ta tõ­des, et ra­han­dus­mi­nis­tee­rium pa­ni oma­va­lit­su­sed hal­ba olu­kor­da – nii-öel­da vii­ma­sel mi­nu­til tu­li kal­ku­laa­tor, mil­le jär­gi maa­mak­su­lae­ku­mist ar­ves­ta­da, see­jä­rel an­ti tea­da, et mak­su­kal­ku­laa­tor on vi­ga­ne.