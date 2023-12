Ka­bu­ja­la­ke­se esi­me­ne tant­sup­roov oli 3. jaa­nua­ril 1983.

Kuu­sa­lu rah­va­ma­jas oli lau­päe­val, 25. no­vemb­ril tant­su­rüh­ma Ka­bu­ja­la­ke sün­ni­päe­va­peol üks olu­li­ne ja pi­du­lik hetk, kui Rah­va­tant­su- ja Rah­va­muu­si­ka­juh­ti­de Har­ju­maa Ühen­du­se ju­ha­tu­se lii­ge Jan­ne Kuusk­la an­dis rüh­ma ju­hen­da­ja­le Ee­li­ka Kras­mu­se­le üle rah­va­tant­su­juh­ti­de hõ­be­mär­gi, mi­da ja­gab Ees­ti Rah­va­tant­su ja Rah­va­muu­si­ka Selts. Ee­li­ka Kras­mus ju­hen­dab Ka­bu­ja­la­ke­se se­ga­rüh­ma ala­tes 2009. aas­tast.

Tä­nu­kir­ju ja õn­nit­lu­si ja­gus nii tant­su­rüh­ma­le kui ka ju­hen­da­ja­le. Kuu­sa­lu val­la­va­nem Ter­je Kraan­velt an­dis koos val­la­va­lit­su­se tä­nu­kir­ja­ga üle kin­gi­tu­se – süm­bool­se tše­ki 300 eu­ro­le.

Vel­jo Tor­mi­se Kul­tuu­ri­selt­silt said tä­nu­kir­ja ju­hen­da­ja Ee­li­ka Kras­mus, kes alus­tas rüh­mas tant­si­ja­na 1999. aas­tal, ning rüh­mas vä­he­malt 20 aas­tat tant­si­nud Dia­na Re­ba­ne, An­ni­ka Agu-Aas­rand, Jaak Põld­ver, Mai Al­lik, Tõ­nu Rus­sak ja Ka­lev Kuus­pa­lu. Ees­ti Kul­tuur­ka­pi­ta­li Har­ju­maa eks­pert­grupp eral­das Tor­mi­se-selt­si­le Ka­bu­ja­la­ke­se juu­be­li tä­his­ta­mi­seks ja pree­miaks tä­na­vu­sest sü­gis­voo­rust 500 eu­rot.

Juu­bi­la­ri peo­kont­sert oli ja­ga­tud nel­ja küm­nen­dis­se. Et­teas­teid ju­ha­ta­sid sis­se ning rää­ki­sid Ka­bu­ja­la­ke­se aja­loost küm­nen­di­te kau­pa rüh­ma tant­si­jad Glai­di Aas­rand ja And­rus Vi­rak. Nad kuu­lu­ta­sid, et 40 te­ge­vu­saas­ta jook­sul ei ole se­ga­rah­va­tant­su­rühm Ka­bu­ja­la­ke puu­du­nud ühelt­ki üld­tant­su­peolt ala­tes 1985. aas­tast ega ka Har­ju­maa tant­su­pi­du­delt.

Ka­bu­ja­la­ke esi­tas esi­me­sest aas­ta­küm­nest ehk rüh­ma lap­se­põl­vest Ul­lo Too­mi „Kos­ja­tantsu“, mis oli 40 aas­tat ta­ga­si rüh­ma esi­me­ne sel­geks õpi­tud tants. Tei­sest küm­nen­dist ehk pu­ber­tee­di ajast tant­si­ti Maie Ora­va „Kõl­ja­la lu­gu“, kol­man­dast küm­nen­dist ehk noo­ru­se ajast sa­ma au­to­ri „Mad­li val­sid“ ning nel­jan­dast küm­nen­dist kui tei­se noo­ru­se ajast Ene Ja­kob­so­ni „Tant­si­me ais­sa!“. Ala­nud viien­da küm­nen­di süm­bo­li­na tant­si­ti Rau­no Zub­ko loo­dud tant­su „Ropp rei­len­der“, mil­le muu­si­ka on an­samb­lilt Vir­re.

Peol esi­ne­sid ka Ee­li­ka Kras­mu­se tei­sed tant­su­rüh­mad: Kuu­sa­lu kesk­koo­li­rüh­ma vi­list­las­test loo­dud Ka­bu­ja­la­ke Kaks, kesk­koo­li prae­gu­ne se­ga­rühm ning se­ga­rühm Lok­sa Tant­si­jad, ke­da Ee­li­ka Kras­mus ju­hen­dab kol­man­dat hooae­ga.

„Is­tu­sin saa­lis ja vaa­ta­sin kont­ser­ti ning tund­sin rõõ­mu ilu­sa­test tant­su­dest ja sel­lest, et olen mi­da­gi ära tei­nud,“ kom­men­tee­ris Ee­li­ka Kras­mus.

„Suu­red tant­su­peod on need, mis hoia­vad rüh­ma koos. Kui üld­peod tu­le­kul, võ­ta­me end jäl­le kok­ku. Tren­ni tee­me kord nä­da­las, li­saks tant­su­laag­rid, kui on tu­le­mas suu­rem esi­ne­mi­ne. Püüan osa­le­da rah­va­tant­su­juh­ti­de koo­li­tus­tel, kui vä­he­gi või­ma­lik. Sa­mas po­le see liht­ne, sest olen eria­lalt õmb­lus­teh­no­loog, töö­tan Ida-Vi­ru ühes õmb­lus­fir­mas, pal­jud rah­va­tant­su­ju­hid töö­ta­vad õpe­ta­ja­te­na ja koo­li­tu­sed on sa­ge­li koo­li­va­heae­ga­del.“

Peo üks vah­va hetk oli, kui se­ga­rah­va­tant­su­rüh­ma Ka­bu­ja­la­ke vi­list­la­sed esi­ta­sid ter­vi­tu­seks sa­mu­ti „Kos­ja­tant­su“, mil­le­ga ka al­gas juu­be­li­kont­sert. Muu­si­ka tu­li va­nast kas­sett­mag­ne­to­fo­nist ja kas­se­tilt, mis on al­les hoi­tud ajast, kui rüh­ma tant­su­ju­hen­da­ja oli Rein Kip­par. Te­mast sai 40 aas­tat ta­ga­si se­ga­rüh­ma Ka­bu­ja­la­ke ju­hen­da­ja Kuu­sa­lu tant­su­ju­hi, val­la au­ko­da­ni­ku, õpetaja Tõ­nu Lind­ve­ti et­te­pa­ne­kul. Tõ­nu Lind­vet ja­gas se­ga­rüh­ma loo­mi­se koh­ta kuu­lu­tu­si ja saa­tis kut­sed oma en­dis­te­le tant­su­õpi­las­te­le. Esi­mes­se tant­sup­roo­vi ko­gu­nes Kuu­sa­lu koo­li­ma­ja va­nas­se võim­las­se Rein Kip­pa­ri mee­nu­tus­te jär­gi poo­le saa­li ja­gu rah­vast. Kes pä­rast mi­tut tren­ni rüh­ma jäid, tant­si­sid Ka­bu­ja­la­ke­ses aas­taid.

Vi­list­las­te rüh­mas tant­sis juu­be­li­peol ka Ar­di Re­ba­ne. Te­ma ja Ain Link­vist olid tant­su­rüh­ma asu­ta­mi­se al­ga­ta­jad ning läk­sid et­te­pa­ne­ku­ga Tõ­nu Lind­ve­ti ju­tu­le. Vi­list­las­test esi­ta­sid ter­vi­tus­tant­su see­kord veel Kers­ti Kuum, Ta­go To­min­gas, Sii­ri To­min­gas, Mai­re Link, Ma­dis Kik­kas, Tai­vo Sa­ker­man, Tiia Kumm, Ul­ve Märt­son, He­li Ad­rat, Ur­mas Ad­rat, Ly­dia Põl­lu­vee, Kers­ti Kip­par ja Ka­lev Aiaots.

Ee­li­ka Kras­mus: „Tä­na­si­me ja õn­nit­le­si­me Rein Kip­pa­rit, kes on meid ik­ka mee­les pi­da­nud. Kui Ka­bu­ja­la­ke­se proo­vi­hooaeg al­gab ok­toob­ri­kuu esi­me­se kol­ma­päe­va õh­tul, tu­leb Rein Kip­par meid Kuu­sa­lu rah­va­maj­ja ter­vi­ta­ma.“

Rein Kip­par tun­nus­tas, et rüh­ma 40. sün­ni­päe­va pi­du oli vä­ga to­re ja ke­nas­ti kor­ral­da­tud. Söö­di Tor­mi­se-selt­si kin­gi­tud juu­be­li­tor­ti. Tant­suks män­gis an­sam­bel Pi­si­kes­te Pil­li­de Punt.

Se­ga­rühm Ka­bu­ja­la­ke: ju­hen­da­ja Ee­li­ka Kras­mus, tant­si­jad An­ni­ka Agu-Aas­rand, Ka­lev Kuus­pa­lu, Dia­na Re­ba­ne, Pi­ret Aru­kae­vu, Mee­lis Aru­kae­vu, An­ge­la Vi­rak, And­rus Vi­rak, Glai­di Aas­rand, Kal­le Aas­rand, Mai Al­lik, Tõ­nu Rus­sak, Hei­di Vaat­mann-Kop­pe, Vei­ko Kop­pe, Mer­le Aal­man, Jaak Põld­ver, Ma­ria Trei, Tar­mo Trei, Rii­na Roo­ta­lu, Mar­tin Roo­ta­lu, Re­ta Jä­nes.