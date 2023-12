„Teh­tud on pal­ju ja te­ha on veel ning te kõik ole­te abiks sel­lel ime­li­sel kul­tuu­ri­teel,“ lu­ges Aru­kü­la Kul­tuu­ri­selt­si te­gev­juht Ga­ri­na Too­min­gas rah­va­ma­ja par­ke­ti­saa­lis ree­de, 24. no­vemb­ri õh­tul et­te oma­loo­min­gu­li­si rii­me, kui te­gi Aru­kü­la Kul­tuu­ri­selt­si 25. sün­ni­päe­va tä­his­ta­mi­sel en­da­le oma­selt luu­le­vor­mis kok­ku­võt­te selt­si esi­me­sest vee­rand­sa­jast.

Koos õh­tu­juht Peep Rau­ni­ga an­dis Ga­ri­na Too­min­gas tä­nu­kir­jad nei­le, kes te­da kul­tuu­ri­töös on ai­da­nud. Tä­nu­kir­ju oli kok­ku 102, sün­ni­päe­val osa­le­jaid 56.

Esi­me­sed tä­nu­kir­jad olid Aru­kü­la Kul­tuu­ri­selt­si ju­ha­tu­se liik­me­te­le Ala­ri Kruus­val­li­le, Kris­tel Räh­ni­le, Hen­ry Ka­ri­le, Age Ima­la­le ja Pil­le-Riin Il­met­sa­le. Järg­mi­se­na tä­nas Ga­ri­na Too­min­gas pi­kaaeg­seid rin­gi­juh­te. 25 aas­tat on kul­tuu­ri­selt­si rah­va­tant­su­rüh­mi ju­hen­da­nud Reet Hä­ni­ke­ne, ning se­ga­koo­ri Spunk Maia-Re­ta Tram­pärk. Sa­ma kaua on se­ga­koo­ri kon­tak­ti­sik ol­nud Mal­le Jaa­ko. Neist vä­hem, kuid sa­mu­ti aas­taid on koo­ri tei­ne di­ri­gent ol­nud Tii­na Tinn. Üle küm­ne aas­ta on Evi To­min­gas ju­hen­da­nud proua­de rah­va­tant­su­rüh­ma Pih­la­ko­bar ning Tiit Saa­re mees­te­lau­lu­pun­ti Lüü-Türr. Ga­ri­na Too­min­gas tä­nas li­saks rin­gi­juh­ti­de­le veel üri­tus­te ajal rah­va­ma­ja kau­nilt ku­jun­da­nud Ing­rid Tei­not, koos­töö­part­ne­reid, ak­tiiv­se­maid kul­tuu­ri­tar­bi­jaid, toe­ta­jaid, Raa­si­ku val­la­va­lit­sust.

Vee­rand­sa­ja-aas­ta­se selt­si ju­ha­tu­se esi­mees Ala­ri Kruus­vall kii­tis, et Ga­ri­na Too­min­gas on Aru­kü­la kul­tuu­rie­lu kor­ral­da­mi­se­ga saa­nud vä­ga häs­ti hak­ka­ma ning kin­kis te­gev­ju­hi­le tä­nuks kor­vi­täie juus­tu.

Aru­kü­la põ­hi­koo­li di­rek­tor Avo Möls ar­vas, et Aru­kü­la Kul­tuu­ri­selts peaks tä­his­ta­ma hoo­pis 75. sün­ni­päe­va, sest kul­tuu­ri­tööd ei teh­ta seal mit­te 8 tun­di päe­vas, na­gu töö­päev et­te näeb, vaid 24/7. Ta kin­kis selt­si­le mi­tu uut kroo­ni­ka­raa­ma­tut, et jät­kuks järg­mi­se juu­be­li­ni. Esi­me­se 25 aas­ta jook­sul on neid saa­nud täis 27.

Kul­tuu­ri­selt­si sün­ni­päe­va­peol as­tus üles ko­ha­li­ke mees­te an­sam­bel Kroo­gan koos­sei­sus Gui­do Liisk­mann, Ja­ko Rei­nas­te, Rain Las­si, Jaan Pa­lu ja Avo Nu­der. Esi­nes ka Kei­la Kau­ni­ma­te Agu­li­här­ra­de Ven­nas­kond, tant­suks män­gis an­sam­bel Kruiis.

Koo­ri­laul, tant­su- ja tree­ning­rüh­mad, tea­ter

Ale­vi­ku kul­tuu­rie­lu kor­ral­dav ja rah­va­ma­ja hal­dav MTÜ Aru­kü­la Kul­tuu­ri­selts loo­di 19. ok­toob­ril 1998. Esi­me­sel aas­tal juh­tis sel­le iga­päe­va­tööd rah­va­ma­ja ju­ha­ta­ja ja selt­si üks asu­ta­ja­test Ju­han Trump, 1999. aas­tast on te­gev­juht Ga­ri­na Too­min­gas.

Selt­si all te­gut­se­vad se­ga­rah­va­tan­su­rühm La­pu­li­sed, nais­rühm Ma­ri­ke ning proua­de rühm Pih­la­ko­bar, Aru­kü­la Noor­te­koor, mi­da ju­hen­dab Age Ima­la, se­ga­koor Spunk, mees­te­lau­lu­punt Lüü-Türr, nei­du­de ja nais­võim­le­mis­rüh­mad, mil­le ju­hen­da­ja on Ga­ri­na Too­min­gas, väi­ke­las­te ja bee­bi­de võim­le­mis­rüh­mad, mi­da ju­hen­dab Riin Ki­bin, li­saks va­ne­maea­lis­te võim­le­mi­ne, pi­la­tes, jum­ping, zum­ba, pound, pop-pi­la­tes ning in­ter­vallt­ree­ning. Ala­tes 2007. aas­tas on selt­si al­la ka Aru­kü­la noor­te­kes­kus.

Aas­taid Aru­kü­la rah­va­ma­jas te­gut­se­nud näi­te­rin­gi prae­gu ei ole. Näi­del­da soo­vi­jaid Ga­ri­na Too­min­ga­se sõ­nul küll on, kuid va­ja oleks ju­hen­da­jat.

Vii­mas­tel aas­ta­tel on Aru­kü­la rah­va­ma­ja ol­nud ko­du hoo­pis Ko­möö­dia­teat­ri­le – lau­päe­val esie­ten­dus seal Egon Nu­te­ri la­vas­ta­tud „Lu­me­van­gis“, mil­le proo­ve te­gid la­vas­ta­ja ja näit­le­jad Pi­ret Kal­da ja Tõ­nu Oja kaks kuud sa­mu­ti Aru­kü­la rah­va­ma­ja la­val.

„Sain Ko­möö­dia­teat­ri oma­ni­ku Han­nes Vil­lem­so­ni­ga tut­ta­vaks aas­taid ta­ga­si, kui soo­vi­sin üht su­ve­la­vas­tust Aru­kü­la lau­lu­väl­ja­ku­le. Esial­gu vas­tas ta mul­le, et nad väi­kes­tes koh­ta­des ei käi. Pi­din mi­tu kor­da mee­li­ta­ma, rää­ki­sin, et ole­me küll väi­ke koht, kuid hin­gelt suu­red. Nüüd on Aru­kü­la rah­va­ma­ja ol­nud Ko­möö­dia­teat­ri vist ju­ba viie la­vas­tu­se ko­du­la­va – siin nad tee­vad proo­ve ning an­na­vad ka esie­ten­du­se,“ ju­tus­tas Ga­ri­na Too­min­gas.

Aru­kül­la on ta kut­su­nud eten­du­si and­ma ka Ees­ti tei­si teat­reid: „Meil on suu­re la­va­ga kald­saal, kus on 267 koh­ta ning saab pan­na ka 60 li­sa­koh­ta.“

Kõi­ge ti­he­dam kü­la­li­ne on Aru­kü­las Rak­ve­re tea­ter, kes aas­taid ta­ga­si an­dis Aru­kü­la kul­tuu­ri­ju­hi­le sa­ge­da­se meel­di­va võõ­rus­ta­mi­se eest kü­la­lis­lah­ku­se or­de­ni. Teat­rit saab Aru­kü­la rah­va­ma­jas nä­ha vä­he­malt kord kuus, li­saks kor­ral­dab kul­tuu­ri­selts ko­ha­li­ku­le rah­va­le teat­ri­tes­se väl­ja­sõi­te.