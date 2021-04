Võist­lu­se või­tis TAA­VI ES­KO 1,6 mil­jo­ni, tei­se ko­ha sai OS­KAR HEL­DE 1,1 mil­jo­ni ja kol­man­da IL­VARD EE­RIK­SOO mil­jo­ni sam­mu­ga.

Vii­ma­sel ajal võib sa­ge­li nä­ha Kuu­sa­lu ja Kiiu va­hel kõn­di­mas muu­si­kaõ­pe­ta­jat Taa­vi Es­kot. Ta asus sam­me ko­gu­ma koos Kuu­sa­lu kesk­koo­li kol­lee­gi­de­ga. Märt­si­kuu oli koo­lis ak­tiiv­se lii­ku­mi­se ehk sam­mu­de te­ge­mi­se kuu, õpe­ta­ja­test ja teis­test koo­li­töö­ta­ja­test moo­dus­ta­tud 9 mees­kon­da hak­ka­sid pi­da­ma ar­ves­tust päe­vas teh­tud sam­mu­de üle ja pa­nid tu­le­mu­sed kir­ja ühi­ses­se ta­be­lis­se.

Taa­vi Es­ko re­kord on 71 616 sam­mu ehk 47,9 ki­lo­meet­rit ühe päe­va­ga. Kesk­mi­selt te­gi märt­sis li­gi 51 654 sam­mu päe­vas. Ta sõ­nab, et on ühe kuu­ga kõn­di­nud üle tu­han­de ki­lo­meet­ri, mis mõt­te­li­selt oleks ot­se­kui Mosk­vas­se ja na­tu­ke ju­ba ka ta­ga­si Ees­ti poo­le.

Sam­mu­võist­lu­ses tei­se ko­ha saa­vu­ta­nud ees­ti kee­le ja kir­jan­du­se õpe­ta­ja Os­kar Hel­de märt­si­kuu tu­le­mus on 1 136 000 sam­mu, re­kord oli 63 147 sam­mu päe­vas. Tal­lin­na ela­ni­ku­na lii­gub ta pea­mi­selt oma ko­du­kan­dis Kit­se­kü­la lin­na­jaos. Ku­na on li­gi küm­me aas­tat osa­le­nud rah­va­ma­ra­to­ni­del, teeb sa­ge­li jook­sut­ree­nin­guid ning kin­ni­tab, et al­la 10 ki­lo­meet­ri ehk um­bes 8000 sam­mu po­le mõ­tet kor­ra­ga joos­ta.

Suu­re osa ko­gu­tud sam­mu­dest te­gi ta aga lu­ge­des: „Mul on ko­du­kan­dis kind­lad ra­jad ja vaik­sed tä­na­vad, kus saab kõn­di­da ja sa­mal ajal raa­ma­tut lu­ge­da. Lu­ge­sin märt­sis kõn­di­des lä­bi Jaan Kros­si „Keis­ri hul­lu“ ja „Mes­me­ri rin­gi”.“

Kol­man­da­le ko­ha­le tul­nud Il­vard Ee­rik­soo oli ke­ha­li­se kas­va­tu­se õpe­ta­ja­na ühe mees­kon­na kap­ten. Sa­mas­se mees­kon­da kuu­lus ka Taa­vi Es­ko ja lõpp­kok­ku­võt­tes on te­gu või­du­tii­mi­ga – grupp kõn­dis ül­d-ar­ves­tu­ses kok­ku 1701,6 ki­lo­meet­rit ehk Kuu­sa­lust Brüs­se­lis­se. Et sammud on eri pikkusega, on ar­ves­tu­ses võr­dus­ta­tud kaks sam­mu ühe meet­ri­ga.

Il­vard Ee­rik­soo üt­leb, et te­ma ees­märk oli te­ha kok­ku mil­jon sam­mu ja see sai täi­de­tud.

Ka Il­vard Ee­rik­soo tun­nus­tab Taa­vi Es­kot: „Taa­vi he­lis­tas mul­le peaae­gu iga päev ja ja­gas mul­jeid. Ta on ju vä­ga põh­ja­lik, kui mil­le­ga­gi te­ge­leb, siis pü­hen­du­nult. Pi­din mees­kon­na kap­te­ni­na te­da pi­gem ta­ga­si hoid­ma, et ei teeks ter­vi­se­le lii­ga. Koh­ta­sin Taa­vit sa­ge­li ka Kuu­sa­lu-Kiiu kerg­liik­lus­teel, kus oli nä­ha meie koo­li tei­si­gi töö­ta­jaid. Taa­vit näh­ti seal mui­du­gi kõi­ge roh­kem ning tun­dub, et ko­gu vald elas tal­le kaa­sa.“

Ku­hu olek­sid Kuu­sa­lu koo­li võist­kon­nad kõn­di­nud märt­si­kuu­ga Kuu­sa­lust

Ser­go Treu­feld­ti võist­kond (kõi­ge väik­se­ma koos­sei­su­ga) 466,5 ki­lo­meet­rit ehk Kau­na­ses­se,

Mar­git Jäet­ma võist­kond 933,9 ki­lo­meet­rit ehk Mosk­vas­se,

Kris­ti Ta­ri­ku võist­kond 965,7 ki­lo­meet­rit ehk Tuu­las­se,

Bir­git Nur­mi­ku võist­kond 981,4 ki­lo­meet­rit ehk Ro­va­nie­mis­se,

He­le­ri Pais­te võist­kond 1010,6 ki­lo­meet­rit ehk Vars­sa­vis­se,

Mar­len Kal­da võist­kond 1121,8 ki­lo­meet­rit ehk Ber­lii­ni,

Maria Trei võist­kond 1163,7 ki­lo­meet­rit ehk Łódźi,

Ing­rit Keer­ma võist­kond 1574,1 ki­lo­meet­rit ehk Ba­la­to­ni äär­de,

Il­vard Ee­rik­soo võist­kond 1701,6 ki­lo­meet­rit ehk Brüs­se­lis­se.

Kõik 9 mees­kon­na 62 võist­le­jat kok­ku 9919,3 ki­lo­meet­rit ehk Me­xi­co Ci­tys­se.

Ar­ves­tu­ses on 2 sam­mu võrd­sus­ta­tud 1 meet­ri­ga.

Naisõpetajate esikolmik

Algklasside õpetaja MAIRE KUUSE kokku 711 790 sammu,

Abiõpetaja INGA PÜÜA kokku 528 872 sammu,

Kehalise kasvatuse õpetaja MARGIT JÄETMA kokku 511 851 sammu.

Sellest, kuidas Taavi Esko tegi ringe Kuusalu ja Kiiu vahel, kuidas Ilvard Eeriksoo käis matkamas, aga ka teiste õpetajate saavutustest ja muljetest loe 7. aprilli Sõnumitoojast.