Covidist Ida-Harjus

Teisipäeva hommiku seisuga on Loksa linna nakatumisnäit endiselt Eesti kõrgeim – viimase 14 päeva positiivsete testitulemuste suht-arv 100 000 elaniku kohta on 2755. Teisel kohal on Anija vald, nakatumisnäit on 2091. Raasiku vald on 9. kohal, nakatumisnäit on 1386. Kuu-salu vald on 20. kohal, nakatumisnäit on 1092. Esmaspäeval lisandus Loksa linna 2 nakatunut, teisipäeval 6. Kahe nädalaga on Loksal 76 haigusjuhtu. Pühade ajal mitmel pool Eestis korraldatud massvaktsineerimise tulemusel said kaitsesüsti Loksal 160 inimest. Anija vallas said esmaspäeval Covidi testi positiivse tulemuse 3 inimest, teisipäeval 5. Eelmisel nädalal oli Anija vallas 50 nakatunut. Kuusalu vallas lisandus esmaspäeval 4 ja teisipäeval 2 positiivse testitulemuse saanud inimest, Raasiku vallas vastavalt 1 ja 5 inimest.