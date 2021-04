Soo­loal­bu­mi lau­lu „Enam nii ei tee“ so­list on Uu­ri kü­la­va­nem, omaaeg­se tun­tud bän­di Comp­ro­mi­se Blue so­list EMIL RU­TI­KU.

Ala­tes eel­mi­sest kol­ma­päe­vast leiab You­Tu­be`ist sing­li „Enam nii ei tee“, mil­le muu­si­ka on kir­ju­ta­nud ki­tar­rist Rein T. Re­ba­ne, sõ­nad Ma­rek Sa­dam, so­lis­ti­na lau­lab Emil Ru­ti­ku.

Laul on sal­ves­ta­tud Rein T. Re­ba­se soo­lop­laa­di jaoks. You­Tu­be´is on sa­ma­le plaa­di­le ka­van­da­tud lu­gu­dest veel „Kui lõ­peb maa“ ja „Tolm tant­su­põ­ran­dal“, mis kõ­la­sid ETVs möö­du­nud aas­ta lõ­pus, 3. det­semb­ril „Te­re­vi­sioo­ni“ saa­tes. Mõ­le­ma ETVs esi­ta­tud loo laul­ja on Fred Vii­dul, kes lau­lab TTÜ mees­koo­ris ja mit­mes an­samb­lis.

Kol­ga kesk­koo­li lõ­pe­ta­nud Rein T. Re­ba­ne oli aas­ta­tel 2015-2017 Soo­me kul­tus­bän­di Din­go ki­tar­rist. Li­gi pool aas­tat on ta te­ge­le­nud soo­lop­laa­di et­te­val­mis­ta­mi­se­ga.

Te­ma kir­ju­ta­tud muu­si­ka­ga vi­nüülp­laat peaks il­ma­val­gust nä­ge­ma käe­so­le­va aas­ta sü­gi­sel. Sel­le­le on ka­van­da­tud 11 lau­lu, mi­da esi­ta­vad eri­ne­vad laul­jad koos vii­si­de au­to­ri ja ta muu­si­ku­test sõp­ra­de­ga. Ka so­lis­tid on Rein T. Re­ba­se sõb­rad või ku­na­gi­sed bän­di­kaas­la­sed.

