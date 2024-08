„Nüüd peab vaa­ta­ma, et me­hed peak­sid lau­lu­peo­ni vas­tu,“ üt­les Kuu­sa­lu mees­koo­ri uu­te liik­me­te vär­ba­mi­seks rokk-kont­ser­ti­de te­ge­mi­se idee au­tor UR­MAS KIRT­SI.

Ka­hel õh­tul, lau­rit­sa­päe­va eel ja lau­rit­sa­päe­val ehk 9. ja 10. au­gus­til toi­mu­sid Kuu­sa­lu ki­ri­kaias kont­ser­did „157KMK­4Ever“ – Ees­ti va­ni­ma, 157. sün­ni­päe­va tä­his­ta­nud Kuusalu mees­koo­ri, Rak­ve­re mees­koo­ri ja Kol­ga rokk­bän­di Uu­ri4Ever ning kü­la­lis­so­lis­ti­de kont­ser­did. Esi­me­sel kont­ser­dil laul­sid li­saks nei­le Sis­si ja Uu­ri kü­las elav Ro­bert Lin­na, tei­sel õh­tul Sis­si ja Vi­ha­soos elav Mar­ten Ku­nin­gas. La­val mu­sit­see­ri­sid ka Kuu­sa­lu muu­si­ka­koo­li vi­list­la­sed Mar­ko Kask, Sten Vald­maa ja San­der Vald­maa. Koo­re ju­ha­ta­sid kor­da­möö­da Kuu­sa­lu mees­koo­ri di­ri­gent Ene Jär­vik ning tä­na­vu muu­si­kaa­ka­dee­mias koo­ri­di­ri­gee­ri­mi­se eria­la lõ­pe­ta­nud Kuu­sa­lust pä­rit Ode Pürg.

Gun­nar Grap­si „Raud­me­he­ga“ ala­nud um­bes pool­teist tun­di kest­nud kont­ser­ti­del kõ­las Ees­ti lu­gu­de kõr­val ka vä­lis­mai­ne ro­kik­las­si­ka. Lau­lu­de koo­ri­sea­ded te­gi he­li­loo­ja Tau­no Aints. Ühe li­sa­loo­na tu­li mees­koo­ri­de, an­samb­li ja so­lis­ti­de esi­tu­ses es­maet­te­kan­de­le ees­ti­keel­ne ka­ver Quee­ni lau­lust „We will rock you“. Lau­lu­le, mil­le ref­rää­nis on sõ­nad „Kam­mi sir­geks lo­kid, tõm­ba jal­ga so­kid“, kir­ju­tas ees­ti­keel­se teks­ti Pee­ter Vol­kons­ki. Ge­nia­lis­ti­de lau­lu „Tä­na ma ei skoo­ri“ ref­rää­ni laul­sid mees­koo­rid sõ­na­de­ga „Mul­le tun­dub, et tä­na ma mees­koo­rin.“ Sa­ma lau­se oli lau­lu­mees­te T-sär­ki­de sel­ja­ta­gu­sel.

Vii­nis­tult pä­rit õh­tu­juht Mih­kel Ti­ker­pa­lu mär­kis, et pub­lik nä­gi Kuu­sa­lus mi­da­gi, mis ki­pub pa­ra­ku ai­na enam hää­bu­ma, kuid Kuu­sa­lus on mees­te­laul 157 aas­ta jook­sul veel säi­li­nud. Ta kut­sus pub­li­ku ka Kuu­sa­lu mees­koo­ri 158. sün­ni­päe­va­le – see toi­mub järg­mi­sel su­vel 6. juu­lil Tal­lin­na lau­lu­väl­ja­kul. Siis on seal Ees­ti järg­mi­ne üld­lau­lu­pi­du.

Tä­na­vus­tel kont­ser­ti­del, mil­le pea­mi­ne ees­märk oli vär­va­ta Kuu­sa­lu mees­koo­ri­le uu­si laul­jaid, et koor saaks min­na tu­le­val aas­tal üld­lau­lu­peo­le, oli kok­ku um­bes 800 kü­las­ta­jat – esi­me­sel õh­tul 500, tei­sel 300 ini­mest.

Loe pikemalt 14. augusti Sõnumitoojast.