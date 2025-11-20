„Suur töö on teh­tud, Ani­ja val­las on reo­vee­ko­gu­mi­sa­lad täie­li­kult, Raa­si­kul ja Aru­kü­las peaae­gu täie­li­kult ühis­vee­vär­gi- ja ka­na­li­sat­sioo­ni­to­ru­de­ga kae­tud,“ mär­kis ka­he val­la ühi­se vee-et­te­võt­te OÜ Ra­ven ju­ha­ta­ja Erik Jü­riöö.

Tä­na­vu ra­ja­ti ÜVK Raa­si­ku kes­ka­su­las­se ja kir­deos­sa, Aru­kül­la Män­ni­ku-Kurg­la ning Aeg­vii­dus Ni­ker­jär­ve piir­kon­da. To­rud ja pump­lad on kõik­jal pai­gal­da­tud, teed ena­mas­ti taas­ta­tud, mõ­nel pool te­hak­se vii­ma­seid pa­ran­dus­töid ja taas­ta­tak­se hal­jas­tust. Raa­si­kul on ühes piir­kon­nas uue ÜVK jaoks väl­jas­ta­tud ka­su­tus­lu­ba, teis­te piir­kon­da­de vee­vär­gi koh­ta on ka­su­tus­loa taot­lu­sed esi­ta­tud või esi­ta­tak­se lä­hia­jal.

Ühis­vee­vär­gi­ga lii­tu­mis­või­ma­lu­se saa­vad Raa­si­kul 276, Aru­kü­las 72 ja Ni­ker­jär­vel 40 kin­nis­tut. Sel­leks in­ves­tee­ri­ti Raa­si­ku ÜVKs­se kok­ku 3 872 853 eu­rot, Aru­kül­la 1 077 002 eu­rot ja Ani­ja val­da Ni­ker­jär­ve piir­kon­da 700 000 eu­rot. Raa­si­ku kesk­o­sa ja Ni­ker­jär­ve ÜVK jaoks sai Ra­ven toe­tust Rii­gi Tu­gi­tee­nus­te Kes­ku­selt – Raa­si­ku jaoks li­gi 1,49 mil­jo­nit eu­rot ja Ni­ker­jär­ve­le üle 420 000 eu­ro. Raa­si­ku kir­deo­sa ja Aru­kü­la ÜVK ra­ja­mist toe­tas Kesk­kon­nain­ves­tee­rin­gu­te Kes­kus kok­ku 759 779 eu­ro­ga. Raa­si­ku val­la käe­so­le­va aas­ta ee­lar­vest eral­da­ti ÜVK ra­ja­mi­seks Raa­si­ku­le ja Aru­kül­la kok­ku 2,7 mil­jo­nit eu­rot, Ani­ja val­la ee­lar­vest Ni­ker­jär­ve piir­kon­na­le 280 000 eu­rot.

„Ole­me täit­nud mak­si­mum­ees­mär­gi – selliste projektide kõik­või­ma­li­kud ra­has­tus­meet­med ole­me kahe aasta jooksul sa­jap­rot­sen­di­li­selt ära ka­su­ta­nud ning val­lad pa­nus­ta­nud oma­fi­nant­see­rin­gu­ga,“ sõ­nas Erik Jü­riöö.

