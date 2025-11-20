„Suur töö on tehtud, Anija vallas on reoveekogumisalad täielikult, Raasikul ja Arukülas peaaegu täielikult ühisveevärgi- ja kanalisatsioonitorudega kaetud,“ märkis kahe valla ühise vee-ettevõtte OÜ Raven juhataja Erik Jüriöö.
Tänavu rajati ÜVK Raasiku keskasulasse ja kirdeossa, Arukülla Männiku-Kurgla ning Aegviidus Nikerjärve piirkonda. Torud ja pumplad on kõikjal paigaldatud, teed enamasti taastatud, mõnel pool tehakse viimaseid parandustöid ja taastatakse haljastust. Raasikul on ühes piirkonnas uue ÜVK jaoks väljastatud kasutusluba, teiste piirkondade veevärgi kohta on kasutusloa taotlused esitatud või esitatakse lähiajal.
Ühisveevärgiga liitumisvõimaluse saavad Raasikul 276, Arukülas 72 ja Nikerjärvel 40 kinnistut. Selleks investeeriti Raasiku ÜVKsse kokku 3 872 853 eurot, Arukülla 1 077 002 eurot ja Anija valda Nikerjärve piirkonda 700 000 eurot. Raasiku keskosa ja Nikerjärve ÜVK jaoks sai Raven toetust Riigi Tugiteenuste Keskuselt – Raasiku jaoks ligi 1,49 miljonit eurot ja Nikerjärvele üle 420 000 euro. Raasiku kirdeosa ja Aruküla ÜVK rajamist toetas Keskkonnainvesteeringute Keskus kokku 759 779 euroga. Raasiku valla käesoleva aasta eelarvest eraldati ÜVK rajamiseks Raasikule ja Arukülla kokku 2,7 miljonit eurot, Anija valla eelarvest Nikerjärve piirkonnale 280 000 eurot.
„Oleme täitnud maksimumeesmärgi – selliste projektide kõikvõimalikud rahastusmeetmed oleme kahe aasta jooksul sajaprotsendiliselt ära kasutanud ning vallad panustanud omafinantseeringuga,“ sõnas Erik Jüriöö.
Loe pikemalt 19. novembri Sõnumitoojast.