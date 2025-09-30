Kuusalu meeskoori 20 lauljat ning dirigendid Ene Järvik ja Ode Pürg saabusid eelmisel teisipäeval, 23. septembril Kreeka ringsõidult. Koor osales Kreekas Paralias toimunud rahvusvahelisel festivalil „Music&Sea“, tõlkes „Muusika ja meri“, ning saavutas seal kolmanda koha. Meeskoor sai žüriilt 100 võimalikust punktist 75.
Meeskoori senine koorivanem Raul Valgiste rääkis, et Kreekasse mineku idee sündis juhuslikust kokkusaamisest ühe Eesti kooriga, kes oli osalenud Paralia koorikonkursil: „Konkursist võtsid seekord osa 18 koori, võistlesid neist 13. Kategooriaid oli kokku 7. Meeskooridest olime me enda kategoorias ainus. Selgus, et Kreekas ei ole ühtegi meeskoori, olime neile eksootika. Konkursi auhinnakohad jagunesid vastavalt punktide arvule. Meile antud 75 punkti tagasid oma kategoorias kolmanda koha.“
Ta lisas, et kooride tase oli kõrge ja Kuusalu meeskoor andis endast parima: „Esinemine läks korda. Konkursil tuli esineda kokku 15 minutit, laulsime neli laulu: „Eesti vennad olgem rõõmsad“, mida Kuusalu meeskoor laulis ka Eesti esimesel laulupeol 1869. aastal Tartus, Gunnar Grapsi „Raudmees“ Tauno Aintsi seades, „Me peame looma sillad“ ja „Ta lendab mesipuu poole“.“
Eestist olid sel konkursil veel ETV Lastekoor, kes võitis oma kategoorias Grand Prix´, ja Randvere kooli lastekoor, kes sai teise koha. Randvere koori klaverisaatja oli Kuusalu kunstide kooli õpetaja Külli-Katri Esken.
Kuusalu meeskoor laulis koos ETV ja Randvere kooriga Paralia pargis toimunud ühiskontserdil „Ta lendab mesipuu poole“, juhatas Ene Järvik, klaveril saatis Ode Pürg.
Meeskoor esineb uuenenud koosseisus teist aastat, lauljaid saadi juurde mullu suvel Kuusalus korraldatud rokk-kontserdiks. Tänavu suvel esines koor üldlaulupeol.
Kreeka reis oli Raul Valgiste sõnul boonus ning eesmärk oli lisaks konkursile tutvuda selle maaga. Kreekas sõitmiseks renditi kolm väikebussi. Osad kooriliikmed käisid matkamas Olümpose mäel, matk kestis kokku 12 tundi. Tutvuti Dioni areheoloogiapargi ja Thessaloniki linnaga ning võeti ette ka pikem sõit Kreeka kõige külastatavamasse piirkonda – Meteorasse, kus kaljudel asuvad ajaloolised õigeusu kloostrid.
Kreekas andis Kuusalu meeskoori 50 aastat dirigeerinud Ene Järvik ameti üle Ode Pürgile, kes on abidirigendina aidanud koori mullu suvest.
Mõned eakamad lauljad on otsustanud koorilaulmisest kõrvale jääda ja Kuusalu meeskoori oodatakse uusi liikmeid, ütles Raul Valgiste. Plaanis on ühiseid esinemisi ja soov on laulda ka järgmisel üldlaulupeol.
Kuusalu meeskoori Kreeka-sõitu toetasid Leader ja ELi sotsiaalfond Arenduskoja vahendusel kokku 12 800 euroga, ülejäänud sõidukulud kaeti kooriliikmete omaosalusest.