Kuu­sa­lu mees­koo­ri 20 laul­jat ning di­ri­gen­did Ene Jär­vik ja Ode Pürg saa­bu­sid eel­mi­sel tei­si­päe­val, 23. sep­temb­ril Kree­ka ring­sõi­dult. Koor osa­les Kree­kas Pa­ra­lias toi­mu­nud rah­vus­va­he­li­sel fes­ti­va­lil „Mu­sic&Sea“, tõl­kes „Muu­si­ka ja me­ri“, ning saa­vu­tas seal kol­man­da ko­ha. Mees­koor sai žüriilt 100 või­ma­li­kust punk­tist 75.

Mees­koo­ri se­ni­ne koo­ri­va­nem Raul Val­gis­te rää­kis, et Kree­kas­se mi­ne­ku idee sün­dis ju­hus­li­kust kok­ku­saa­mi­sest ühe Ees­ti koo­ri­ga, kes oli osa­le­nud Pa­ra­lia koo­ri­kon­kur­sil: „Kon­kur­sist võt­sid see­kord osa 18 koo­ri, võist­le­sid neist 13. Ka­te­goo­riaid oli kok­ku 7. Mees­koo­ri­dest oli­me me en­da ka­te­goo­rias ai­nus. Sel­gus, et Kree­kas ei ole üh­te­gi mees­koo­ri, oli­me nei­le ek­soo­ti­ka. Kon­kur­si au­hin­na­ko­had ja­gu­ne­sid vas­ta­valt punk­ti­de ar­vu­le. Mei­le an­tud 75 punk­ti ta­ga­sid oma ka­te­goo­rias kol­man­da ko­ha.“

Ta li­sas, et koo­ri­de ta­se oli kõr­ge ja Kuu­sa­lu mees­koor an­dis en­dast pa­ri­ma: „Esi­ne­mi­ne läks kor­da. Kon­kur­sil tu­li esi­ne­da kok­ku 15 mi­nu­tit, laul­si­me ne­li lau­lu: „Ees­ti ven­nad ol­gem rõõm­sad“, mi­da Kuu­sa­lu mees­koor lau­lis ka Ees­ti esi­me­sel lau­lu­peol 1869. aas­tal Tar­tus, Gun­nar Grap­si „Raud­mees“ Tau­no Aint­si sea­des, „Me pea­me loo­ma sil­lad“ ja „Ta len­dab me­si­puu poo­le“.“

Ees­tist olid sel kon­kur­sil veel ETV Las­te­koor, kes või­tis oma kategoorias Grand Prix´, ja Rand­ve­re koo­li las­te­koor, kes sai tei­se ko­ha. Rand­ve­re koo­ri kla­ve­ri­saat­ja oli Kuu­sa­lu kuns­ti­de koo­li õpe­ta­ja Kül­li-Kat­ri Es­ken.

Kuu­sa­lu mees­koor lau­lis koos ETV ja Rand­ve­re koo­ri­ga Pa­ra­lia par­gis toi­mu­nud ühis­kont­ser­dil „Ta len­dab me­si­puu poo­le“, ju­ha­tas Ene Jär­vik, kla­ve­ril saa­tis Ode Pürg.

Mees­koor esi­neb uue­ne­nud koos­sei­sus teist aas­tat, laul­jaid saa­di juur­de mul­lu su­vel Kuu­sa­lus kor­ral­da­tud rokk-kont­ser­diks. Tä­na­vu su­vel esi­nes koor üld­lau­lu­peol.

Kree­ka reis oli Raul Val­gis­te sõ­nul boo­nus ning ees­märk oli li­saks kon­kur­si­le tut­vu­da sel­le maa­ga. Kree­kas sõit­mi­seks ren­di­ti kolm väi­ke­bus­si. Osad koo­ri­liik­med käi­sid mat­ka­mas Olüm­po­se mäel, matk kes­tis kok­ku 12 tun­di. Tut­vu­ti Dio­ni are­heo­loo­gia­par­gi ja Thes­sa­lo­ni­ki lin­na­ga ning võe­ti et­te ka pi­kem sõit Kree­ka kõi­ge kü­las­ta­ta­va­mas­se piir­kon­da – Me­teo­ras­se, kus kal­ju­del asu­vad aja­loo­li­sed õi­geu­su kloost­rid.

Kree­kas an­dis Kuu­sa­lu mees­koo­ri 50 aas­tat di­ri­gee­ri­nud Ene Jär­vik ame­ti üle Ode Pür­gi­le, kes on abidirigendina aidanud koori mul­lu su­vest.

Mõ­ned ea­ka­mad laul­jad on ot­sus­ta­nud koo­ri­laul­mi­sest kõr­va­le jää­da ja Kuu­sa­lu mees­koo­ri oo­da­tak­se uu­si liik­meid, üt­les Raul Val­gis­te. Plaa­nis on ühi­seid esi­ne­mi­si ja soov on laul­da ka järg­mi­sel üld­lau­lu­peol.

Kuu­sa­lu mees­koo­ri Kree­ka-sõi­tu toe­ta­sid Lea­der ja ELi sot­siaal­fond Aren­dus­ko­ja va­hen­du­sel kok­ku 12 800 eu­ro­ga, üle­jää­nud sõi­du­ku­lud kae­ti koo­ri­liik­me­te omao­sa­lu­sest.