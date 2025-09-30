Pühapäeval, 28. septembril lõppes Kuusalu valla tänavuse fotokonkursi rahvahääletus. Kõige enam, kokku 170 meeldimist sai foto nr 29 „Roheluses Nõmmeveski“. Kuusalu valla kommunikatsioonispetsialist Triinu Rebane ütles, et nii rahvahääletuse võitja kui ka konkursi teiste auhinnasaajate nimed avalikustatakse Kuusalu valla aastapäevapeol 10. oktoobril. Ka žürii on tema sõnul valiku teinud. Tänavusse žüriisse kuulusid Kuusalu vallast fotograafid Andres Paomees. Joonas Peensalu, Maris Matsi, Ille Aaviksaar ja Tartust fotograaf Kristi Riis.