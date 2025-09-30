Pü­ha­päe­val, 28. sep­temb­ril lõp­pes Kuu­sa­lu val­la tä­na­vu­se fo­to­kon­kur­si rah­va­hää­le­tus. Kõi­ge enam, kok­ku 170 meel­di­mist sai fo­to nr 29 „Ro­he­lu­ses Nõm­me­ves­ki“. Kuu­sa­lu val­la kom­mu­ni­kat­sioo­nis­pet­sia­list Trii­nu Re­ba­ne üt­les, et nii rah­va­hää­le­tu­se võit­ja kui ka kon­kur­si teis­te au­hin­na­saa­ja­te ni­med ava­li­kus­ta­tak­se Kuu­sa­lu val­la aas­ta­päe­va­peol 10. ok­toob­ril. Ka žürii on te­ma sõ­nul va­li­ku tei­nud. Tä­na­vus­se žüriis­se kuu­lu­sid Kuu­sa­lu val­last fo­to­graa­fid And­res Pao­mees. Joo­nas Peen­sa­lu, Ma­ris Mat­si, Il­le Aa­vik­saar ja Tar­tust fo­to­graaf Kris­ti Riis.