Soome ja Eesti õpetajate rattamatk Ida-Harjus ja Virumaal

Möödunud nädalal sõitsid Soome ja Eesti praegused ja endised kehalise kasvatuse õpetajad jalgratastega Jõelähtme, Kuusalu ja Anija vallas, ka Lääne-Virumaal Haljala vallas.

Matka marsruudi pani kokku ning korraldas söömis- ja ööbimiskohad Neeme kooli kehalise kasvatuse õpetaja Pille Plakk.

Ta rääkis, et selliseid rattamatku on Eesti ja Soome kehalise kasvatuse õpetajatele korraldatud üle 20 aasta, esialgselt Eesti Koolispordi Liidu ettevõtmisena. Enamasti toimuvad matkad juulikuus ühel nädalal. Matkatud on Eestis, Soomes, Lätis ja Leedus.

Eestist olid õpetajad seekord Võrust, Viljandist ja Haapsalust. Nad läksid esmaspäeva hommikul soome kolleegidele sadamasse vastu, sealt sõideti Pirita kloostri juurde, edasi Jägala joale, ööbiti Neeme külas Koho restorani majutuses ja Neeme koolis.

Teisipäeval liiguti Kaberneeme, sealt Salmistule ja Pudisoole ning Hara ja Loksa kaudu Viinistule, ööbiti Art Hotellis ning külastati ka kunstimuuseumi, kus kohtuti kompleksi omaniku Jaan Manitsikiga.

Kolmapäevane marsruut oli Vihasoo-Käsmu-Võsu ning enne ööbimist Jõekääru Perepuhkuses Sõitme külas käidi veel Kolga muuseumis. Pille Plaki sõnul olid matkajad väga üllatunud ja rõõmsad, et muuseumi juhataja Ulvi Meier tegi ringkäigu soome keeles.

Neljapäeval sõitsid õpetajad ratastega Kiiu mõisa juurde, kus ka Urmas Kirtsi tegi neile mõisast ja Kuusalu vallast ülevaate soome keeles. Kuusalu abivallavanem Ranno Pool sai kutse järgmise aasta rattamatkale Soome.

Järgnes sõit Anija mõisa, ööbiti Maardu järve lähedal asuvas Liipa talus ning reedel suundusid soomlased laevaga kodumaale tagasi.