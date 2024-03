Kul­tuu­ri­mi­nis­tee­rium tea­tas, et Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se esi­ta­tud ra­ha­taot­lus saab meet­mest „Rah­va­raa­ma­tu­ko­gu­de­le rii­giee­lar­vest fi­nant­see­ri­ta­va­te rah­va­raa­ma­tu­ko­gu­de aren­dusp­ro­jek­ti­de toe­ta­mi­se tin­gi­mu­sed ja kord“ toe­tust 21 500 eu­rot, mis on pool taot­lu­se ko­gu­mak­su­mu­se abi­kõl­bu­li­kest ku­lu­dest. Kuu­sa­lu val­la taot­lu­se „Raa­ma­tu­ko­gu ja noor­te­kes­ku­se pro­jek­tee­ri­mi­ne kuns­ti­de koo­li juur­dee­hi­tu­se­na“ eel­da­tav ko­gu­mak­su­mus on 43 000 eu­rot. Tei­ne pool eelp­ro­jek­tee­ri­mi­se ku­lu­dest tu­leb ta­su­da Kuu­sa­lu val­lal omao­sa­lu­se­na.

Kuu­sa­lu val­la­va­nem Ter­je Kraan­velt sel­gi­tab, juur­dee­hi­tust on ha­ka­tud ka­van­da­ma see­tõt­tu, et Kuu­sa­lu raa­ma­tu­ko­gu asub ter­vi­se­kes­ku­se tei­sel kor­ru­sel, ku­hu on ea­ka­ma­tel ja ka lii­ku­mis­ras­kus­te­ga lu­ge­ja­tel kee­ru­li­ne min­na: „Kuu­sa­lu raa­ma­tu­ko­gu di­rek­tor Õn­ne Paim­re on juh­ti­nud li­gi­pää­se­ta­vu­se prob­lee­mi­le kor­du­valt tä­he­le­pa­nu. Ta on rää­ki­nud ka sel­lest, et raa­ma­tu­ko­gul oleks ruu­mi juur­de va­ja – on ol­nud vah­vaid mõt­teid raa­ma­tu­ko­gu aren­da­mi­seks, kuid need on jää­nud sel­le ta­ha, et ole­ma­so­lev ruu­mi­la­hen­dus ja pin­da­la ei ole pii­sav.

Kui möö­du­nud sü­gi­sel tu­li in­fo, et kul­tuu­ri­mi­nis­tee­rium avab taot­lus­voo­ru raa­ma­tu­ko­gu­de aren­dusp­ro­jek­ti­de toe­ta­mi­seks, ot­sus­ta­si­me osa­le­da. Taot­le­si­me toe­tust mul­ti­funkt­sio­naal­se­le tee­nus­kes­ku­se­le, kus olek­sid ruu­mid raa­ma­tu­ko­gu­le, noor­te­kes­ku­se­le, kuns­ti­de koo­li­le ning osad pin­nad ühis­ka­su­tu­ses. Eelp­ro­jek­ti omao­sa­lu­se sum­ma on ka­van­da­tud käe­so­le­va aas­ta val­la­ee­l­ar­ves­se. Es­malt kor­ral­da­me pro­jek­tee­ri­ja leid­mi­seks han­ke.“

Val­la­va­ne­ma sõ­nul lei­ti aru­te­lu­de käi­gus, et nii­su­gu­se tee­nus­kes­ku­se võiks ra­ja­da kuns­ti­de koo­li juur­dee­hi­tu­se­na, sest seal on suur kin­nis­tu ja ka­su­ta­ma­ta maad. Kuns­ti­de kool asub Kuu­sa­lu ale­vi­ku kes­kel pea­tä­na­va ää­res, paa­ri-kol­me­sa­ja meet­ri kau­gu­sel ter­vi­se­kes­ku­sest ja Köst­ri ma­jas te­gut­se­vast noor­te­kes­ku­sest. Kuns­ti­de koo­lis on sa­mu­ti kur­de­tud ruu­mi­puu­dust, eel­kõi­ge soo­vi­tak­se ruu­mi­ka­mat saa­li ja gar­de­roo­bi.

Ter­je Kraan­velt li­sab, et sar­nast la­hen­dust näh­ti Uu­si­maal ja Si­poo val­las Soo­mes. Sõp­rus­val­las Si­poos käi­sid val­la­va­lit­su­se esin­da­jad ja al­la­su­tus­te ju­hid möö­du­nud sü­gi­sel ühi­sel õp­pe­rei­sil. Kü­las­ta­tud raa­ma­tu­ko­gud olid ka­su­tu­ses noor­te­kes­ku­se ja ko­gu­kon­na­kes­ku­se­na.

„Tel­li­me raa­ma­tu­ko­gu ja noor­te­kes­ku­se juur­dee­hi­tu­se eelp­ro­jek­ti, et ta­ga­da val­mi­s­olek, kui te­kib või­ma­lus saa­da ehi­ta­mi­seks toe­tus­ra­ha. Va­ja­lik on al­ga­ta­da ka Kuu­sa­lu kuns­ti­de koo­li kin­nis­tu de­tailp­la­nee­ring. Esial­gu veel ehi­ta­mist ei ka­van­da, sest kõi­ge täht­sam on prae­gu Kuu­sa­lu kesk­koo­li li­gi­nul­le­ner­gia hoo­ne ra­ja­mi­ne ja tei­se tii­va re­no­vee­ri­mi­ne,“ mär­gib val­la­va­nem.

Kuu­sa­lu raa­ma­tu­ko­gu di­rek­tor Õn­ne Paim­re: „Kõi­ge suu­rem mu­re on, et raa­ma­tu­ko­gu paik­neb tei­sel kor­ru­sel. Eel­mi­sel aas­tal kor­ral­da­tud ra­hu­lo­lu-uu­rin­gus on kor­du­valt soo­vi­tud, et asuks esi­me­sel kor­ru­sel. Ka suu­sõ­na­li­selt on lu­ge­jad se­da öel­nud. Kui­gi pa­ni­me õue raa­ma­tu­ka­pi, mi­da saab ka­su­ta­da öö­päe­va­ring­selt, ta­ha­vad lu­ge­jad raa­ma­tuid ise va­li­da. Lu­ge­jaid on Kuu­sa­lu raa­ma­tu­ko­gus üle tu­han­de.“

Di­rek­tor ni­me­tab uu­te ruu­mi­de va­ja­du­se tei­se põh­ju­se­na as­jao­lu, et ma­ja on ehi­ta­tud ter­vi­se­kes­ku­seks, raa­ma­tu­ko­gu ka­su­tu­ses on väi­ke­sed toad, üri­tus­te jaoks on seal ava­tud ruu­me ras­ke te­ki­ta­da. Uues ma­jas saak­sid suu­re­mad ruu­mid ol­la noor­te­kes­ku­se ja ka kuns­ti­de koo­li­ga ühi­ses ka­su­tu­ses.

Õn­ne Paim­re tõ­deb, et ehi­ta­ma nii­pea ei ha­ka­ta, mul­ti­funkt­sio­naal­se juur­dee­hi­tu­se ra­ja­mi­ne on esial­gu unis­tus. Sa­mas on ol­nud ja loo­de­ta­vas­ti ka tu­le­mas riik­lik­ke toe­tus­meet­meid ko­gu­kon­na­kes­kus­te ehi­ta­mi­seks ning sealt võiks saa­da toe­tus­ra­ha, nen­dib ta.

Kuu­sa­lu val­la noor­soo­töö koor­di­naa­tor Kris­ta Al­lik: „Noor­te­kes­ku­sel on Köst­ri ma­jas jää­nud kit­saks, toad on väi­ke­sed, 20-30 noo­re­ga koos te­gut­se­mi­seks, näi­teks meis­ter­da­mi­seks, ei ole ruu­mi. Po­le ka tu­be, kus eri va­nu­se­rüh­mad, 7-12aas­ta­sed ning 13-16aas­ta­sed, saak­sid ol­la oma­va­hel. Ole­me koos raa­ma­tu­ko­gu ja kuns­ti­de koo­li ini­mes­te­ga aru­ta­nud, mil­li­ne ruu­mi­la­hen­dus võiks uuel hoo­nel ol­la, ja neid aru­te­lu­sid tu­leb veel. Sel­li­ne kes­kus tooks raa­ma­tu­ko­gus­se noo­ri, kes seal va­rem po­le käi­nud, ja vas­tu­pi­di. Kuns­ti­de koo­li õpi­la­sed saak­sid tun­di­de va­hel ka­su­ta­da soo­vi kor­ral noor­te­kes­ku­se köö­ki, et seal ko­dust kaa­sa võe­tud või­lei­bu süüa. Olu­li­ne on kind­las­ti, et sei­nad olek­sid he­li­kind­lad ning an­nak­sid või­ma­lu­se noor­tel ol­la soo­vi kor­ral omaet­te ja sa­mas ka­su­ta­da va­ja­du­sel ühis­ruu­me.“

Kuu­sa­lu kuns­ti­de kool asub en­di­ses kü­la­nõu­ko­gu ja te­le­fo­ni­kes­ku­se ma­jas, mis ehi­ta­ti 1970nda­tel aas­ta­tel. Pä­rast Ees­ti taa­si­se­seis­vu­mist oli kü­la­nõu­ko­gu ruu­mi­des tei­sel kor­ru­sel val­la­ma­ja, mis 1994. aas­ta jaanuaris ko­li­ti Kiiu mõi­sa. Sa­mal aas­tal ava­ti tüh­jaks jää­nud ruu­mi­des Kuu­sa­lu muu­si­ka­kool, se­ni te­gut­ses Kuu­sa­lu koo­li juu­res muu­si­kak­lass. Muu­si­ka­kool sai ruu­me juur­de all­kor­ru­sel, kus va­rem oli te­le­fo­ni­kesk­jaam. Ka ma­ja tei­ses tii­vas asu­nud post­kon­tor an­dis osa ruu­mi­dest muu­si­ka­koo­li­le. Aas­tal 1996 loo­di muu­si­ka­koo­li juu­r­es kuns­tik­lass. Möö­du­nud ke­va­del su­le­ti kuns­tik­las­si kõr­val asu­nud post­kon­tor, ka see ruum on nüüd üle an­tud Kuu­sa­lu val­la­le.