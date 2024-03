Se­ni Ala­ve­re rah­va­ma­jas te­gut­se­nud noor­te­kes­kus ko­lis es­mas­päe­val Ala­ve­re põ­hi­koo­li hoo­nes­se. Ala­tes tei­si­päe­vast, 5. märt­sist töö­tab noor­te­kes­kus koo­li­ma­ja raa­ma­tu­ko­gu­pool­ses tii­vas, ku­hu on õuest eral­di sis­se­pääs, sa­ma­des ruu­mi­des pi­ka­päe­va­rüh­ma­ga.

Ani­ja abi­val­la­va­ne­ma Tii­na Si­le­mi sõ­nul tek­kis idee noor­te­kes­ku­se koo­li üle­vii­mi­sest sel­lest, et pin­ge­li­se val­laee­lar­ve tõt­tu ha­ka­ti kõik­jalt ot­si­ma kok­ku­­hoiu­koh­ti. Noor­te­kes­ku­se koo­li­maj­ja ko­li­mi­ne või­mal­dab kok­ku hoi­da kom­mu­naal­ku­lu­sid ning pool noor­soo­töö­ta­ja ame­ti­koh­ta – ku­na rah­va­ma­jas asus noor­te­kes­kus ka­hel kor­ru­sel, oli va­ja kum­ma­le­gi kor­ru­se­le töö­ta­jat. Koo­li­ma­jas asu­vas noor­te­kes­ku­ses pii­sab ühest töö­ta­jast, see­pä­rast märt­sis lap­se­puh­ku­se­le suun­du­va noor­soo­töö­ta­ja ase­mel uut ei pal­ga­ta.

„Pea­le ra­ha­li­se kok­ku­hoiu tun­dus Ala­ve­re noor­te­kes­ku­se koo­li­maj­ja ko­li­mi­ne vä­ga mõist­lik, sest noor­te­kes­ku­se va­nad ruu­mid nä­gid vä­ga vä­si­nud väl­ja. Ala­ve­re kool see­vas­tu on äs­ja re­no­vee­ri­tud, ruu­mid suu­red ja val­ged, noor­te­kes­ku­se sin­na üle­vii­mi­ne oli ideaal­ne va­riant, sest koo­li­ma­jas saa­me noor­te­le pak­ku­da või­ma­lust vee­ta va­ba ae­ga kaa­s­aeg­se­mas ja so­bi­li­ku­mas kesk­kon­nas,“ rää­kis Tii­na Si­lem.

Ta li­sas, et muu­da­tus läh­tub ka ruu­mi­de rist­ka­su­tu­se põ­hi­mõt­test ning ai­tab eden­da­da koos­tööd ha­ri­du­se-, kul­tuu­ri- ja noor­soo­töö vald­kon­nas: „Koo­lis on noor­te­ga te­ge­le­mi­sel või­ma­lik ka­su­ta­da ka pi­ka­päe­va­rüh­ma kas­va­ta­jat ja hu­vi­juh­ti, nen­de­ga ühi­selt te­ge­vu­si pla­nee­ri­da. See ri­kas­tab Ala­ve­re noor­soo­tööd.“

En­ne noor­te­kes­ku­se te­ge­vu­se koo­li­maj­ja vii­mist aru­ta­ti se­da li­saks noor­soo­töö­ta­ja­te­le ja koo­li juht­kon­na­le ka noor­te­ga ning koo­li hoo­le­ko­gu liik­me­te­ga, vas­tu­sei­su ei ol­nud.

Noor­te­kes­ku­se en­dis­test ruu­mi­dest ko­li­ti koo­li­maj­ja pi­ka­päe­va­rüh­ma ja noor­te­kes­ku­se ühi­ses­se tup­pa osa mööb­list ning noor­te va­ba aja te­ge­vu­seks mõel­dud õpi- ja kas­va­tus­tar­vi­kuid, laua­män­ge ning muud: „Ko­han­da­si­me pi­ka­päe­va­rüh­ma tu­ba vei­di üm­ber, et oleks hu­ba­sem ja noo­red ta­hak­sid sin­na min­na.“

Noor­te­kes­kus on uues ko­has ava­tud es­mas­päe­vast nel­ja­päe­va­ni pä­rast pi­ka­päe­va­rüh­ma töö lõp­pu en­di­selt kel­la 17ni ja ree­de­ti ku­ni kel­la 16ni.

„Ala­ve­re lap­se­va­ne­mad on aval­da­nud soo­vi, et lap­sed teek­sid koo­lis järg­mi­se päe­va ko­du­tööd ära. Se­da saa­vad nad pä­rast tun­de te­ha pi­ka­päe­va­kas­va­ta­ja­ga. Kui te­ma lõ­pe­tab, hak­kab nen­de ae­ga si­sus­ta­ma noor­soo­töö­ta­ja. Kui on soo­vi, saa­me noor­te­kes­ku­se lah­tio­le­kuae­ga pi­ken­da­da kel­la kuue­ni,“ lau­sus abi­val­la­va­nem.

Noor­te­kes­ku­ses te­ge­leb las­te ja noor­te­ga noor­soo­töö­ta­ja He­len Nool, kes on ame­tis ala­tes 7. veeb­rua­rist. Ta on Ani­ja val­las töö­ta­nud maad­lust­ree­ne­ri­na ja kor­ral­da­nud las­te­laag­reid.

Ala­ve­re noor­te­kes­ku­se üm­ber­ko­li­mi­se­ga hoi­tak­se Ani­ja val­laee­lar­ves kok­ku li­gi 9000 eu­rot aas­tas. Noor­te­kes­ku­se en­di­sed ruu­mid jää­vad esial­gu tüh­jaks. Val­la­va­nem Rii­vo Noor sõ­nas, et ra­diaa­to­ri­test kee­ra­tak­se kü­tet vähemaks, et küt­te­ku­lud olek­sid madalad.

„Ala­ve­re kü­la­koo­so­le­kul kõ­nel­di, et kü­la­selt­sil on oma as­ja­de jaoks va­ja lao­ruu­mi, noor­te­kes­ku­se en­dis­tes ruu­mi­des on sel­leks hea koht,“ ar­vas val­la­va­nem.