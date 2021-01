Rii­gi­han­ke tu­le­mu­se­na Kuu­sa­lu koo­li­ma­ja õpi­las­ko­du tii­va lam­mu­ta­jaks va­li­tud RE­VIN GRUPP OÜ all­töö­võt­ja, fir­ma Con­sa­ge OÜ, alus­tas töö­de­ga es­mas­päe­val, 21. det­semb­ril, na­gu oli kok­ku le­pi­tud. Lam­mu­ta­ta­vast ma­jast võe­ti väl­ja elek­ter. Ka muud kom­mu­ni­kat­sioo­nid la­hu­ta­ti nii, et ve­si, ka­na­li­sat­sioon, kü­te, ven­ti­lat­sioon toi­mik­sid koo­li­ma­ja pea­hoo­nes ja teis­tes ma­ja­tii­ba­des. Õpi­las­ko­du hoo­nes mon­tee­ri­ti väl­ja kõik, mi­da sai, ning kopp hak­kas ma­ja lam­mu­ta­ma kol­ma­päe­val, 30. det­semb­ril. Li­saks õpi­las­ko­du ruu­mi­de­le olid ka­he­kor­ru­se­li­ses hoo­nes ka­hek­sa klas­si­ruu­mi.

Di­rek­tor Kris­ti Ta­rik rää­kis, et lam­mu­ta­mi­se­le eel­ne­nud nä­dal ku­ju­nes Kuu­sa­lu kesk­koo­li per­so­na­li­le vä­ga töi­seks, ku­na en­ne lam­mu­ta­ja­te tu­le­kut tu­li ma­ja tüh­jaks ko­li­da: „See oli meie jaoks suur mees­kon­na­töö. Juh­tus nii, et koo­lid saa­de­ti ko­roo­na­le­vi­ku tõt­tu dis­tant­sõp­pe­le just siis, kui meie sai­me ha­ka­ta ko­li­ma. Esialg­se­te plaa­ni­de jär­gi pi­di­me te­ge­ma kaks kii­ret ko­li­mis­päe­va nä­da­la­va­he­tu­sel en­ne koo­li­va­heae­ga, 19. ja 20. det­semb­ril. Ent nüüd oli ae­ga, sai­me nä­da­la sees viia kõik as­jad ra­hu­li­kult koh­ta­des­se, ku­hu neid oli va­ja. Ko­ris­ta­ja­te mees­kond te­gi väik­se­ma­te as­ja­de ära­too­mi­se­ga suu­re töö. Köö­gi­per­so­nal oli ko­li­mi­sel abis ja õh­tu­ti tu­lid ap­pi pal­jud õpe­ta­jad, kes päe­val and­sid ko­du­des dis­tant­sõp­pe tun­de. Ras­ke­mat mööb­lit ai­tas kan­da koo­li mees­pe­re. Ree­deks, 18. det­semb­riks oli ma­ja­tiib täie­li­kult tüh­jaks ko­li­tud, gar­de­roob sea­tud va­nas­se võim­las­se, ku­hu vii­si­me ka osa klas­si­mööb­lit. 21. det­semb­ril and­si­me ma­jao­sa üle. Li­saks kom­mu­ni­kat­sioo­ni­de eral­da­mi­se­le ehi­ta­ti va­he­sein, et lam­mu­ta­tav tiib oleks al­les­jää­vast koo­li­ma­jast eral­da­tud. Õpi­las­ko­du hoo­ne ümb­rit­se­ti aia­ga, ko­ha­le too­di ras­ke­teh­ni­ka.“

Kui­gi ko­li­ti ja lam­mu­tus­töid on teh­tud graa­fi­ku­järg­selt, po­le kõik su­ju­nud plaa­ni­pä­ra­selt. Val­la aren­dus­ju­hi Kair Tam­me­li sõ­nul on piir­deaia­ga eral­da­tud lam­mu­tu­sa­lalt oo­ta­ma­tult ära on vii­dud as­ju, mi­da lam­mu­ta­ja et­te ei näi­nud: „Ei tea, kui­das in­fo ko­ha­li­ke ini­mes­te seas lii­kus ning kes ja mis­moo­di aru sai. Kui lam­mu­ta­jad jõu­lu­pau­silt ta­ga­si töö­le tu­lid, oli pal­ju ära vee­tud. Vä­ga loo­dan, et ära­vii­dud kraam leiab taas­ka­su­tust, mit­te ei jää ku­sa­gi­le hoo­vi­des­se ve­de­le­ma või mis veel hul­lem, sa­tuks lõ­puks met­sa al­la.“

Lam­mu­tusp­lat­silt on võe­tud uk­sed, ak­nad, kraa­ni­kau­sid, aga ka ra­diaa­to­rid ja muu va­na­me­tall. Vii­jaid on ol­nud mi­tu.

Prob­leem tek­kis RE­VIN GRU­PI esin­da­ja Mikk Ja­laku sõ­nul sel­lest, et lam­mu­tus­fir­ma jäi il­ma tal­le lu­ba­tud va­na­me­tal­list, mis tä­hen­dab ot­sest ra­ha­list kah­ju: „Võib-ol­la võe­ti ka me­tall kon­tei­ne­rist pa­haai­ma­ma­tult ja tead­ma­ta, et see on üks osa lam­mu­ta­ja sis­se­tu­le­kust.“

