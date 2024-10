As­pen Grupp töö­me­hed hak­ka­sid eel­mi­sel nä­da­lal ko­pa­ga Kuu­sa­lu kesk­koo­li põh­ja­tii­va sei­nu lam­mu­ta­ma.

Kuu­sa­lu kesk­koo­li uue juur­dee­hi­tu­se ehk li­gi­nul­le­ner­gia­hoo­ne ehi­ta­ja leid­mi­seks kor­ral­da­tud rii­gi­han­kes osa­le­vad 8 ehi­tus­fir­mat. Pak­ku­mus­te esi­ta­mi­se täh­taeg oli 7. ok­too­ber. Et­te­võ­te­te kü­si­tud ehi­tus­hin­nad on ala­tes 2,7 mil­jo­nist eu­rost ku­ni 3,5 mil­jo­ni eu­ro­ni il­ma käi­be­mak­su­ta, koos prae­gu keh­ti­va käi­be­mak­su­ga on pak­ku­mu­sed va­he­mi­kus 3,2 mil­jo­nit eu­rot ku­ni 4,2 mil­jo­nit eu­rot.

Kuu­sa­lu vald saab riigilt Kuu­sa­lu kesk­koo­li põh­ja­tii­va lam­mu­ta­mi­seks ning sel­le ase­me­le li­gi nul­le­ner­gia­hoo­ne ehi­ta­mi­seks toe­tust 2,16 mil­jo­nit eu­rot. Val­la omao­sa­lus on vä­he­malt 41 prot­sen­ti ehk 1 503 684,09 eu­rot. Val­la­va­lit­sus võ­tab oma­fi­nant­see­rin­gu jaoks lae­nu. Hoo­ne peab ole­ma val­mis ehi­ta­tud 2025. aas­ta au­gus­ti lõ­puks.

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus viib rii­gi­han­get lä­bi koos­töös kom­pe­tent­si­kes­ku­se­ga Rii­gi­han­ge­te Kes­kus, mil­le on el­lu kut­su­nud Ees­ti oma­va­lit­su­sed. Prae­gu kont­rol­li­tak­se han­kes­se esi­ta­tud pak­ku­mu­si. Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se moo­dus­ta­tud han­ke­ko­mis­jo­ni kuu­lu­vad val­la aren­dus­juht And­res Põd­ra, kes on ko­mis­jo­ni esi­mees, hal­dus­spet­sia­list Kair Tam­mel ning tee­de- ja ma­jan­duss­pet­sia­list Ma­dis Praks.

Li­gi­nul­le­ner­gia­hoo­ne tu­leb koo­li­ma­ja se­ni­se põh­ja­tii­va ase­me­le. Põh­ja­tii­ba prae­gu lam­mu­ta­tak­se, te­gu on koo­li kõi­ge va­ne­ma ehi­ti­se­ga, kus õp­pi­sid ku­ni Tä­pi­tii­va val­mi­mi­se­ni algk­las­sid. Lam­mu­tab As­pen Grupp OÜ. Esial­gu võe­ti ära ak­nad ja uk­sed, möö­du­nud nä­da­lal ha­ka­ti ko­pa­ga hoo­ne sei­nu ma­ha lõh­ku­ma.

As­pen Grupp OÜ te­gev­juht Kai­dar Erik rää­kis Sõ­nu­mi­too­ja­le, põh­ja­tii­va ak­nad ja­ga­ti ko­ha­li­ke­le ela­ni­ke­le, et jõuak­sid taas­ka­su­tus­se. Lam­mu­ta­mi­sel ko­gu­tud me­tall viiak­se kok­kuos­tu ja pui­dust te­hak­se ha­ke, mis müüak­se kat­la­ma­ja­des­se.

Ku­na lam­mu­ta­mi­se­ga sa­mal ajal toi­mub koo­lis õp­pe­töö, on suurt tähelepanu pööratud turvalisusele. Te­gev­ju­hi sõ­nul jäl­gi­vad nii töö­de­juht kui ka töö­li­sed, et kee­gi õpi­las­test ega tei­sed­ki lam­mu­ta­mi­se­ga mit­te­seo­tud isi­kud ei sa­tuks pii­ra­tud ala­le.

Lam­mu­tus­tööd al­ga­sid 30. sep­temb­ril ja kes­ta­vad ku­ni 5 nä­da­lat. Lam­mu­ta­tud ki­vi- ja be­toon­ma­ter­jal lõ­puks pu­rus­ta­tak­se ning ka­su­ta­tak­se põh­ja­tii­va keld­ri­kor­ru­se­l ol­nud töö­õ­pe­tu­se klas­si asu­ko­ha täit­mi­seks.

Aru­pä­ri­mi­ne seo­ses juur­dee­hi­tu­se­ga

Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu lii­ge Ta­nel Tom­son va­li­mis­lii­dust Üks Kuu­sa­lu Vald esi­tas au­gus­ti lõ­pus Kuu­sa­lu val­la­va­ne­ma­le Ter­je Kraan­vel­ti­le aru­pä­ri­mi­se seo­ses li­gi­nul­le­ner­gia­hoo­ne ehi­tus­te­ge­vu­se­ga. Ta juh­tis tä­he­le­pa­nu, et uus hoo­ne peab val­mis ole­ma 12 kuu pä­rast ning kü­sis, miks lam­mu­tus- ja ehi­tus­töö­de han­ked on ve­ni­nud, mü­ra­rik­kaid lam­mu­tus­töid ei jõu­tud en­ne koo­liaas­ta al­gust ära te­ha.

Ta­nel Tom­son, kes on Kuu­sa­lu kesk­koo­li hoo­le­ko­gu esi­mees, kü­sis ka, kas val­la­va­nem peab rea­list­li­kuks, et li­gi­null­­ener­gia­hoo­ne val­mib vä­hem kui aas­ta­ga.

Aru­pä­ri­mi­ses oli veel kü­si­mus, miks pee­ti lä­bi­rää­ki­mi­si kon­tei­ner­kat­la­ma­ja ehi­ta­mi­seks ai­nult ühe pak­ku­ja­ga, ja pa­lu­tud sel­gi­tust, kui­das ku­ju­nes see töö alg­selt prog­noo­si­tud 50 000 eu­rost ne­li kor­da kal­li­maks ja kas ei te­ki oh­tu, et ko­gu pro­jek­ti ee­lar­ve väl­jub et­te an­tud pii­ri­dest.

Val­la­va­nem vo­li­tas val­la­vo­li­ko­gu 20. sep­temb­ri is­tun­gil aru­pä­ri­mi­se­le vas­ta­ma aren­dus­juht And­res Põd­ra. Aren­dus­juht vas­tas, et lam­mu­tus­töö­de han­ge kuu­lu­ta­ti väl­ja ko­he, kui vo­li­ko­gu an­dis sel­leks mai­kuus loa. Tööd on te­ma sõ­nul plaa­ni­järg­ses graa­fi­kus ja hoo­ne val­mis ehi­ta­mi­ne 10 kuu­ga rea­list­lik.

Kon­tei­ner­kat­la­ma­ja ehi­tus­han­ke koh­ta sel­gi­tas ta, et ku­na han­kes­se pak­ku­mu­si ei esi­ta­tud, asu­ti lä­bi rää­ki­ma nen­de fir­ma­de­ga, kes olid han­ke vas­tu tund­nud hu­vi. Val­mi­dus sel­le töö te­ge­mi­seks oli neist ühel fir­mal. Tööd ku­ju­ne­sid kal­li­maks see­tõt­tu, et esial­gu ka­van­da­ti ai­nult li­gi­nul­le­ner­gia­hoo­ne­ga seon­du­vad tööd. Siis sel­gus, et riik toe­tab ra­ha­ga ka koo­li­ma­ja al­les­jää­va va­na osa re­konst­ruee­ri­mist. Pro­jek­tee­ri­mi­se käi­gus muu­de­ti kat­la­ma­ja asu­koh­ta. Töö­de tel­li­mi­seks oli aeg pii­ra­tud, et koo­liaas­ta al­gu­seks oleks ra­ja­tud uus kat­la­ma­ja ja kool va­rus­ta­tud nii küt­te kui ka soo­ja vee­ga.