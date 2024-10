Vas­tab Aru­kü­la põ­hi­koo­li sot­siaal­pe­da­goog MAR­JAN­NE MÄND­METS-TU­VI­KE­NE: „Plaa­ni­me vest­lus­rin­ge ha­ka­ta te­ge­ma üks kord kuus, õp­pe­aas­ta lõ­pu­ni kok­ku 8 kor­da, esi­me­ne on tei­si­päe­val, 29. ok­toob­ril kell 18 Aru­kü­la põ­hi­koo­li au­las.

Töö­tan Aru­kü­la koo­lis ka­hel päe­val nä­da­las, tei­si­päe­vi­ti ja kol­ma­päe­vi­ti kel­la kol­mest ku­ni poo­le ühek­sa­ni õh­tul ning mi­nu foo­ku­ses on pea­mi­selt pe­re­kon­nad, olen väl­jaõp­pes pe­re­te­ra­peut. Kui olen pöör­du­nud lap­se­va­ne­ma­te poo­le, on nen­de esi­me­ne reakt­sioon ena­mas­ti, kas mi­da­gi on pa­has­ti, mi­da mu laps on tei­nud? Ar­van, et sel­li­ses suh­tu­mi­ses on oma osa nii koo­lil kui ka ko­dul, soo­vi­me nii­su­gust mee­les­ta­tust muu­ta. Aru­ta­si­me eri­pe­da­goog Rai­li Tüü­ri­ga, kui­das saak­si­me lap­se­va­ne­maid se­ni­sest enam kaa­sa­ta ja jõu­da nen­de­ga pro­duk­tiiv­se­ma koos­töö­ni. Loen­gu­te pi­da­mi­se mõt­te mat­si­me ko­he al­gu­ses ma­ha, sest mei­le näib, et in­fo­mü­ra on mee­le­tu ja se­da juur­de luua ei ole meie ees­märk. Soo­vi­me hoo­pis te­ki­ta­da vest­lus­rin­gi­des aru­te­lu, tõs­ta va­ne­ma­te tead­lik­kust ning luua se­ni­sest roh­ke­mat ühen­dust ko­du ja koo­li va­hel.

Kü­si­si­me e-koo­li kau­du lap­se­va­ne­mailt, mil­li­sed tee­mad neid kõ­ne­ta­vad. Tee­mad, mi­da va­ne­mad väl­ja pak­ku­sid, pal­jus­ki kat­tu­sid. Pea­mi­selt on need seo­tud pe­re­su­he­te­ga, kui­das üks või tei­ne elu­kor­ral­dus mõ­ju­tab lap­si. Sa­mu­ti soo­vi­ti, et rää­gik­si­me tä­na­päe­val vä­ga ak­tuaal­sest tee­mast ATHst ehk ak­tiiv­sus-tä­he­le­pa­nu häi­rest lap­sel või va­ne­mal, kui­das ühes­koos el­lu jää­da ja see diag­noos en­da ka­suks töö­le pan­na. Pa­ku­ti väl­ja ka kiu­sa­mi­se ja nu­ti­sõl­tu­vu­se tee­mad ning teh­ti mõ­ned et­te­pa­ne­kud koo­li­le, mi­da saa­me oma vest­lus­rin­gi­des kä­sit­le­da.

Plaa­ni­me vest­lus­rin­gi­des iga tee­ma pu­hul teo­ree­ti­lis­tel põ­hi­mõ­te­tel pea­tu­da vä­ga põ­gu­salt, es­ma­täh­tis on ko­ge­mu­sed ja see, kui­das sel­les kõi­ges prak­ti­li­selt orien­tee­ru­da. Kel­lel­gi ei ole ko­hus­tus sõ­na sek­ka öel­da, aga ku­na va­ne­mad ise va­li­sid tee­mad, mil­le vas­tu on neil hu­vi, siis loo­da­me, et nad on val­mis kaa­sa rää­ki­ma.

Ei pea pel­ga­ma, konk­reet­selt kel­le­gi pe­re­suh­teid me lah­ka­ma ei hak­ka, pi­gem arut­le­me ül­di­selt. Konk­reet­se­te lu­gu­de kä­sit­le­mi­seks po­le ka ae­ga, ole­me iga vest­lus­rin­gi jaoks ka­van­da­nud ühe tun­ni. Kes ta­hab oma las­te­ga seo­ses rää­ki­da, saab sot­siaal­pe­da­goo­gi­ga kok­ku lep­pi­da eral­di vas­tu­võ­tua­ja, sel­leks me ju koo­lis ole­me­gi.

Pa­lu­me vest­lus­rin­gi tul­la soo­vi­va­tel ini­mes­tel end eel­ne­valt re­gist­ree­ri­da, sel­leks tu­leks oma soo­vist an­da tea­da mei­liaad­res­si­le marjanne.mandmets@arukyla.edu.ee. Kirjutada võib ka siis, kui mõte kohale tulla tekib alles sama päeva hommikul.

Plaanime hakata vestlusringe tegema iga kuu viimasel teisipäeval, järgmise kohtumise teema kuulutame välja pärast esimest vestlusringi. Me ei eelda, et kes esimesel korral kohale tulevad, peavad iga kord osalema, iga lapsevanem saab valida, millised teemad teda kõnetavad, ja vastavalt sellele osaleda. Kutsume ka teisi, mitte ainult Aruküla kooli õpilaste vanemaid. Ka siis, kui laps käib alles lasteaias või näiteks Raasiku koolis, aga need teemad huvitavad, palun tulge. Mida rohkemate lapsevanemateni info jõuab, seda suurema muutuseni me üheskoos jõuame.“