Ala­tes 15. ap­ril­list töö­tab Kuu­sa­lu val­la hoo­le­kan­de­spet­sia­lis­ti­na Lea Ki­vi­põld. Ta te­ge­leb Kuu­sa­lu val­las ko­du­tee­nu­se, täis­ea­li­se tu­gii­si­ku­tee­nu­se, elu­ruu­mi ta­ga­mi­se tee­nu­se, täis­ea­li­se ini­me­se hool­da­mi­se ja üld­hool­dus­tee­nu­se tee­ma­de­ga. Va­rem töö­tas sel­les ame­tis Ai­gi Rei­no­mä­gi, kes lah­kus omal soo­vil. Lea Ki­vi­põld kan­di­dee­ris kon­kur­sil, kan­di­daa­te oli 6. Lea Ki­vi­põld on oman­da­nud Tal­lin­na Pe­da­goo­gi­li­ses Üli­koo­lis sot­siaal­töö ma­gist­ri­kraa­di. Ta elab Rak­ve­res ning on töö­ta­nud Rak­ve­re lin­na­va­lit­su­ses sotsiaaltööpeaspetsialisti, sot­siaa­lo­sa­kon­na ju­­ha­­taja ja sot­siaal­nõu­ni­ku­na 26 aastat. Vii­ma­ti töö­tas ta Tal­lin­nas Kristiine linnaosa valitsuses sotsiaaltöö vanemspetsialistina. „Kuu­sa­lu val­la­maj­ja kan­di­dee­ri­sin töö­le, sest see on ko­du­le lä­he­mal. Pä­rit olen Tal­lin­nast, Rak­ve­res ela­nud üle kol­me­küm­ne aas­ta. Kuu­sa­lu val­da tean pä­ris häs­ti, mu tä­di Õie Liiv elas Valk­las ja töö­tas seemendustehnikuna, olin lap­se­na su­ve­ti te­ma juu­res ning ta võt­tis mind sa­ge­li töö­sõi­tu­de­le kaa­sa,“ rää­kis Lea Ki­vi­põld.