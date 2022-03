Kuu­sa­lu keskkoo­li õpi­la­sed ko­gu­ne­sid es­mas­päe­va, 7. märt­si hom­mi­kul vast­val­mi­nud juur­dee­hi­tu­se juur­de, sest seal on nüüd koo­li­ma­ja pea­sis­se­pääs.

Kuu­sa­lu val­la­va­nem Ter­je Kraan­velt, vo­li­ko­gu esi­mees Ul­ve Märt­son ja koo­li di­rek­tor Kris­ti Ta­rik ter­vi­ta­sid kell 8 koo­li­pe­ret ja lõi­ka­sid peauk­se ees läbi sümboolse lin­di. Va­ne­mad õpi­la­sed pöö­ra­sid peauk­sest si­se­ne­des va­sa­ku­le oma gar­de­roo­bi, mis re­mon­di­ti juur­dee­hi­tu­se käi­gus. 1.-4. klas­si õpi­la­sed lii­ku­sid pa­re­ma­le, uhiuu­de õp­pe­hoo­nes­se.

Pä­rast algk­las­si­las­te kont­ser­ti, kus la­va­na ka­su­ta­ti uu­de ma­ja­tii­ba ra­ja­tud trepp-ast­mes­tik­ku ja sel­le esist ala, min­di klas­si­ruu­mi­des­se. Õpe­ta­jad tut­vus­ta­sid las­te­le oma klas­si­tu­ba ja ko­gu õp­pe­hoo­net.

Klas­siõ­pe­ta­ja Kai­re Truus kir­jel­das, et ele­vust oli pal­ju, uus ma­ja pa­kub õpi­las­te­le ko­ri­do­ri­des mit­me­su­gu­seid või­ma­lu­si va­he­tun­di­de si­sus­ta­mi­seks. Tõm­be­num­ber oli ro­ni­mis­sein laia ast­mes­ti­ku kõr­val. Lap­sed har­ju­ta­sid õpe­ta­ja­te ju­hen­da­mi­sel, kui­das sei­na möö­da üles ro­ni­da ja kõr­valt tre­pist al­la tul­la. Ko­ri­do­ri­des ja klas­si­des on las­te­le kolm­nurk­sed is­tu­mis­pe­sad, gar­de­roo­bis kolm­nurk­sed tum­bad. Klas­si­des on ra­tas­te­ga lauad ja too­lid, mi­da saab ker­ges­ti üm­ber pai­gu­ta­da.

Hoo­ne si­se­ku­jun­du­se te­gi koo­li­ma­ja re­konst­ruee­ri­mi­se ar­hi­tek­tuu­ri­kon­kur­si võit­nud OÜ Kauss Ar­hi­tek­tuur ar­hi­tek­ti­de tiim, kes oli kaa­sa­tud ko­gu ehi­tusp­rot­ses­si aja. Li­saks ma­ja vä­lis­ku­jun­du­se­le ja si­sep­la­nee­rin­gu­le ka­van­da­sid nad ka klas­si­de, puh­kea­la­de ja gar­de­roo­bi mööb­li.

Algk­las­si­tii­ba on ha­ka­tud kut­su­ma Tä­pi­tii­vaks, sest las­te lii­ku­mist suu­na­vad ala­tes vä­li­suk­sest põ­ran­da­le kan­tud tä­pid. Sa­ma­de täp­pi­de­ga on ku­jun­da­tud Kuu­sa­lu koo­li käe­s-

o­le­va õp­peaas­ta päe­vik. Täp­pi­de ku­jun­dus­kont­sept­sioo­ni pak­ku­sid ar­hi­tek­tid.

Uues ka­he­kor­ru­se­li­ses õp­pe­hoo­nes on 9 ava­rat 57-60ruut­meet­rist klas­si­ruu­mi. Li­saks 4 väi­kek­las­si­tu­ba, 3 väik­se­mat klas­si­ruu­mi, vai­ku­se tuba, muu­si­kak­las­s pil­li­ruu­miga, riie­tus- ja du­ši­ruu­mid, õpe­ta­ja­te gar­de­roob ning koo­li kõi­gi õpe­ta­ja­te tu­ba.

Juur­dee­hi­tust ühen­dab ühe­kor­ru­se­li­ne ala, kus se­ni­se söö­gi­saa­li pi­ken­du­se­na on täien­dav söö­gi­saal. Töö­de käi­gus laien­da­ti köö­gi osa ning pai­gal­da­ti mar­miit, sealt saa­vad õpi­la­sed en­da­le ise toi­tu tõs­ta.

Nii klas­siõ­pe­ta­ja Kai­re Truus kui ka di­rek­tor Kris­ti Ta­rik kiit­sid, et uue hoo­ne ruu­mid on tä­na­päe­va­sed, val­gus­kül­la­sed – loo­dud on se­ni­sest pal­ju suu­re­ma­te või­ma­lus­te­ga õpi­kesk­kond.

Kuu­sa­lu koo­li Tä­pi­tii­vas õpi­vad kok­ku ligi 230 last, kokku on koolis 675 õpilast. Va­nas­se algk­las­si­tii­ba on ko­li­tud kes­k-ast­me õpi­las­te klas­sid ning taas õpib ko­gu koo­li­pe­re koos. Tä­pi­tiib ehi­ta­ti en­di­se õpi­las­ko­du ase­me­le, sel­les hoo­nes asu­sid ka klas­si­ruu­mid. Kui õpi­las­ko­du lam­mu­ta­ti 2021. aas­ta jaa­nua­ris ja al­gas ehi­tus, olid õpi­la­sed ala­tes 7. klas­sist ruu­mi­kit­si­ku­se tõt­tu vas­ta­valt graa­fi­ku­le igal viien­dal nä­da­lal e-õp­pel.

Ree­del tä­na­ti abi­li­si

Ree­del, 4. märtsil tä­his­ta­sid alg­klas­si­tii­va val­mi­mist täis­kas­va­nud. Koo­li­maj­ja olid kut­su­tud val­la po­lii­ti­kud, re­konst­ruee­ri­mis­töö­del osa­le­nud et­te­võ­te­te esin­da­jad, abi­li­sed ja koo­li töö­ta­jad.

Di­rek­tor tä­nas abi­li­si ja aval­das loo­tust, et tu­le­vi­kus saab kor­da ko­gu koo­li­ma­ja.

Sa­ma mõ­tet kor­das ka eel­mi­ne di­rek­tor Vel­lo Sats, kes rääkis oma kõ­nes, kui­das koo­li ruu­mi­kit­si­ku­se prob­lee­mi­le ha­ka­ti la­hen­dust ot­si­ma aas­taid ta­ga­si ja nüüd on val­mis val­la ilu­saim hoo­ne.

„Jul­gen öel­da, et mi­nu jär­je­kind­la töö­ta se­da ma­ja vast po­leks,“ lau­sus ta ja too­ni­tas, et ar­hi­tek­tuu­ri­kon­kur­si tu­le­mu­se­na on koos­ta­tud ko­gu koo­li­ma­ja re­no­vee­ri­mi­se ter­vik­la­hen­dus.

Eel­mi­ne val­la­va­nem Ur­mas Kirt­si meenutas, kui­das 2018. aas­ta veeb­rua­ris oli koo­li­ma­jas õpe­ta­jate, hoo­le­ko­gu, õpi­la­se­sin­du­se ja val­la esin­da­ja­te ühi­ne koo­so­lek, kus aru­ta­ti, mil­li­ne peaks ole­ma uus õpi­kesk­kond.

„Loo­dan, et val­lal on mee­le­kind­lust min­na koo­li­maj­ja teh­ta­va­te in­ves­tee­rin­gu­te­ga eda­si ning maailm an­nab sel­leks sta­biil­sust ja saa­bub ra­hu. Sla­va Uk­rai­ni,“ ütles ta oma sõ­na­võt­tu lõ­pe­ta­des.

Kauss Ar­hi­tek­tuur OÜ kaas­au­tor Al­lan Pil­ter rää­kis, et nen­de et­te­võ­te on pro­jek­tee­ri­nud 9 ha­ri­dus­hoo­net. Tii­mi ees­märk on, et ka­su­ta­jad olek­sid ma­jas õn­ne­li­kud. Ta kii­tis ehi­ta­jat ning kom­men­tee­ris pä­rast majas teh­tud ring­käi­ku, et ar­hi­tek­tid on tu­le­mu­se­ga vä­ga ra­hul. Kui­gi ehi­ta­jal oli kee­ru­li­ne ee­lar­ve, on vae­va näh­tud, kva­li­tee­di ar­velt po­le kok­ku hoi­tud.

Ehi­tus­fir­ma Mont­re­co pro­jek­ti­juht Rai­do Toop tun­nis­tas, et hin­nad kal­li­ne­sid ehi­tusp­rot­ses­si käi­gus ning töö­ta­jad hai­ges­tu­sid ko­roo­nas­se, kuid ma­ja sai õi­geaeg­selt val­mis. Ta ar­vas, kui ehi­ta­ma oleks asu­tud hil­jem, oleks see ku­ju­ne­nud veel kal­li­maks, sõ­ja tõt­tu on me­tal­li hin­nad palju kas­va­nud.

Juur­dee­hi­tu­se mak­su­mus on 3 874 888,08 eu­rot koos käi­be­mak­su­ga. Sa­lo­ni Bü­roo­möö­bel ASi tar­ni­tud klas­si­möö­bel ning eri­tel­li­mu­sel val­mis­ta­tud pui­dust tahv­li­ka­pid, gar­de­roo­bi moo­du­lid ja peh­me möö­bel mak­sid kok­ku 421 320 eu­rot. Kuu­sa­lu vald võt­tis ehi­ta­mi­se ja si­sus­tu­se jaoks lae­nu.