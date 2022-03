Kui 23. veeb­rua­ril tä­his­ta­ti Keh­ra lin­na­väl­ja­kul Ees­ti Va­ba­rii­gi aas­ta­päe­va, kut­su­ti rah­va et­te ka kü­la­va­ne­mad. Ani­ja val­las on 7 kü­la­va­ne­mat, kes on va­li­tud või kel­le vo­li­tu­si on uuen­da­tud ala­tes möö­du­nud ke­va­dest, mil val­la­vo­li­ko­gu kin­ni­tas kü­la­va­ne­ma uuen­da­tud sta­tuu­di. Keh­ras oli neist ko­hal ne­li: Ala­ve­re ja Uue­aru kü­la­va­nem Tar­vo Ma­ri­puu, Ani­ja ja Kuu­se­mäe kü­la­va­nem Ma­rek Suik, Voo­se kü­la­va­nem And­rus Ni­lisk ning veeb­rua­ris Roo­kü­la kü­la­va­ne­maks va­li­tud Ja­ne Mät­tik. Val­la­va­nem Rii­vo Noor an­dis Roo­kü­la uue­le kü­la­va­ne­ma­le Ja­ne Mät­ti­ku­le üle Ani­ja val­la rin­na­mär­gi ning kü­la­va­ne­ma sal­li. Tei­sed kü­la­va­ne­mad olid need saa­nud va­rem, neil olid val­la vär­vi­des sal­lid peoõh­tul kae­las.

„Te­gin et­te­pa­ne­ku, et pa­nek­sid kü­la­va­ne­ma sal­li aas­ta­päe­va­peo­le tul­les kae­la. Edas­pi­di võik­sid­ki kü­la­va­ne­mad val­la ühi­sü­ri­tus­tel neid sal­le kan­da,“ üt­les val­la aren­dus­juht Mee­li Kuul.

Ta rää­kis, kui möö­du­nud aas­tal mõt­les, mil­list mee­net kü­la­va­ne­ma­te­le li­saks val­la rin­na­mär­gi­le võiks kin­ki­da, tu­li kü­la­va­ne­ma sal­li idee. Sal­li ots­tes on Ani­ja val­la lo­go, kes­kel trü­ki­täh­te­des sõ­na kü­la­va­nem. Sal­le ha­ka­ti kü­la­va­ne­mai­le kin­ki­ma su­vel, kui val­la­va­lit­su­se al­ga­tu­sel toi­mu­sid esi­me­sed kü­la­koo­so­le­kud. Sall on an­tud ka Pik­va-Ara­va kü­la­va­ne­ma­le Erik Jü­riöö­le, se­da po­le veel kät­te saa­nud Lin­nak­se kü­la­va­nem Ur­ve Külv ning Kihm­la ja Sa­lu­mäe kü­la­va­nem Tii­na Nur­mik.

Kü­la­va­nem on va­li­tud ka Lil­li, Här­ma­ko­su ja Vet­la kü­la­des, kuid nen­de vo­li­tu­sed on lõp­pe­nud. Val­la­va­lit­sus on Mee­li Kuu­li kin­ni­tu­sel val­mis ai­ta­ma neis kü­la­des lä­bi viia uu­si koo­so­le­kuid, kus ela­ni­kel on või­ma­lik ot­sus­ta­da, kas toe­ta­da se­ni­se kü­la­va­ne­ma jät­ka­mist või va­li­da uus: „Kü­la­va­ne­ma võib va­li­da ka mit­me kü­la pea­le. Kus on ta­he kü­la ühis­te­ge­vu­seks, seal on val­la­va­lit­sus va­lmis ai­ta­ma, kui hu­vi kü­la ühis­te­ge­vu­se vas­tu ei ole, siis kind­las­ti pea­le pres­si­ma ei hak­ka.“

Siis­ki soo­vis aren­dus­juht kü­la­de ela­ni­kel mõel­da, et neil oleks vä­he­malt kon­tak­ti­sik, kel­le kau­du saab val­la­va­lit­su­se­ga in­fot va­he­ta­da: „Meie põ­hi­li­ne soov on­gi, et oleks in­fo­ka­nal kü­la ja val­la­va­lit­su­se va­hel. Kuid ta­ha­me jät­ka­ta kü­la­va­ne­ma­te ümar­lau­da­de kor­ral­da­mist, kaa­sa­ta kü­la­va­ne­maid val­la aren­gu­ka­va te­ge­mis­se, oo­ta­me neilt sel­les­se et­te­pa­ne­kuid oma piir­kon­na koh­ta.“

Mee­li Kuul soo­vi­tas val­la­va­lit­su­se­ga ühen­dust võt­ta ka sel ju­hul, kui ta­he­tak­se val­la­va­lit­su­se­le an­da tea­da oma rõõ­mu­dest-mu­re­dest ja aru­ta­da, kui­das prob­lee­me la­hen­da­da: „Võt­ke ühen­dust, ai­ta­me kü­la kok­ku­saa­mist kor­ral­da­da. Võib tunduda, et ei ole mil­lest­ki rää­ki­da, kuid kõik se­ni­sed kü­la­koo­so­le­kud on kest­nud üle ka­he tun­ni. Kõ­nel­dud on kõi­gest ala­tes tee­hool­du­sest ku­ni prü­gi­veo­ni.“