„Iga päev peab ot­si­ma, ku­hu klas­si min­na, aga ei häi­ri, vaid on põ­nev. Kui osa koo­li­ma­ja lam­mu­ta­ti, ka see ei se­ga­nud. Saa­me uued ja ilu­sad ruu­mid, sel­le ni­mel elab üle,“ rää­ki­sid 5.b klas­si neiud Va­nes­sa ja Vik­to­ria, kui Sõ­nu­mi­too­ja käis Kuu­sa­lu kesk­koo­lis uuri­mas, kui­das seal töö­ta­tak­se ula­tus­li­ke re­mon­di­töö­de­ga sa­ma­aeg­selt. 5.b klas­sil oli kir­jan­du­se tund tol nel­ja­päe­val aju­ti­ses, algk­las­si­de gar­de­roo­bist va­he­sein­te­ga eral­da­tud ruu­mis, mil­lel po­le ust ja va­he­sein on üle­valt ava­tud.

Ees­ti kee­le ja kir­jan­du­se õpe­ta­ja Ka­ja Män­ni tõ­des, et pi­dev üm­ber­kor­ral­da­mi­ne on üs­na vä­si­tav ning sel­les aju­ti­ses klas­sis teeb pi­gem kir­jan­du­se tun­ni, kee­le­tun­di­deks on va­ja roh­kem teh­ni­li­si õp­pe­va­hen­deid.

Sa­ma­su­gu­ses poo­lel­di ava­tud aju­ti­ses klas­si­ruu­mis, mis teh­tud söö­gi­saa­li, oo­tas õpe­ta­ja saa­bu­mist 6.c. Käes oli esi­me­ne söö­gi­va­he­tund. Lau­ra Saa­rik, Mart­ha Pi­ho ja Kert Sa­lu­puu üt­le­sid, et nen­de klas­si söö­gi­va­he­tund on järg­mi­ne, toi­du­lõh­nad kan­na­ta­vad ära ning õpe­ta­ja lu­bab neid sel­lest tun­nist sa­ge­li ju­ba va­rem söö­ma.

Kuu­sa­lu kesk­koo­lis toi­mu­vad kor­ra­ga nii õp­pe­töö, uue hoo­ne ehi­ta­mi­ne kui ka se­ni­sest koo­li­ma­jast suu­re osa re­konst­ruee­ri­mi­ne. Koo­li kõi­ge va­ne­ma, 60 aas­tat ta­ga­si ra­ja­tud ma­ja­tii­va ase­me­le ja õuea­la­le on prae­gu­seks ker­ki­nud li­gi­nul­le­ner­gia­hoo­ne ma­ja­karp. Nüüd­seks on ka en­di­ne võim­la lam­mu­ta­tud. Põh­ja­pool­sest hoo­nest ning ad­mi­nist­ra­tiiv­kor­pu­sest on al­les sei­nad ja ka­tus, mõ­le­mat hoo­ne­o­sa ehi­ta­tak­se üm­ber. Ala­tes ap­ril­li kol­man­dast nä­da­last on koo­li­pe­re ka­su­tus­se jää­nud ku­na­gi­se õpi­las­ko­du ko­ha­le kolm aas­tat ta­ga­si val­mi­nud Tä­pi­tiib, söök­la ning au­la, ku­hu pää­seb Tä­pi­tii­va ka­tu­se­ter­ras­si kau­du. Pää­sud re­mon­di­ta­va­tes­se osa­des­se on su­le­tud.

Teh­no­loo­gia- ja kuns­tiõ­pe­tu­se ning kä­si­töö klas­sid on pai­gu­ta­tud spor­di­saa­li ja koo­li­ma­ja ühen­da­vas­se ga­le­riis­se. Muu­si­ka­tun­nid on au­las ning seal toi­mu­vad ka lõ­puek­sa­mid.

Kaks nel­jan­dat klas­si on üle vii­dud Kuu­sa­lu ale­vi­ku kes­kel asu­vas­se kuns­ti­de­koo­li ning kolm kol­man­dat klas­si õpi­vad ale­vi­ku pea­tä­na­va lõ­pus paik­ne­vas rah­va­ma­jas. 5.-8. ja 10.-11. klas­sid on len­du­de kau­pa nä­dal ae­ga dis­tant­sõp­pel. Pi­de­valt on ma­jas ko­hal 1. ja 2. ning 9. klas­sid, 12. klass käib koo­lis lõ­puek­sa­mi­te ajal ja kon­sul­tat­sioo­ni­des.

Õp­pe­juht Ai­li Kon­tu­se sõ­nul tu­leb Tä­pi­tii­ba, au­las­se ja ga­le­riis­se koo­li­päe­val ära ma­hu­ta­da 22 või 23 klas­si­komp­lek­ti ning ta teeb iga nä­dal uue ruu­mip­laa­ni: „Ku­na meil on 80mi­nu­ti­li­sed tun­nid, on ruu­mip­laa­ni koos­ta­mi­ne liht­sam ja aja­li­selt kii­rem – päe­vas ei ole ku­na­gi roh­kem kui ne­li tun­di. Õpe­ta­ja­tel on ta­va­pä­ra­sest kee­ru­li­sem töö­ta­da, neil tu­leb tun­nid ka­van­da­da vas­ta­valt sel­le­le, mil­li­ses­se ruu­mi on pai­gu­ta­tud, ja kõi­ke va­ja­lik­ku kaa­sas kan­da. Sa­mas on nii to­re, et kõik on mõist­vad.“

Kuu­sa­lu kesk­koo­li di­rek­tor Maia Alu­maa li­sas, et üht­sus­tun­ne on tu­gev, toe­ta­tak­se üks­teist: „Kol­lek­tiiv on koos­töi­ne hoo­li­ma­ta vä­ga kee­ru­li­sest õp­pe­aas­tast. Olen ül­la­tu­nud, kui häs­ti su­jub pä­ri­se­lus meie teoo­rias ka­van­da­tud plaan. Ko­li­si­me üm­ber järk­jär­gult, va­ne­ma ma­ja­tii­va te­gi­me tüh­jaks aas­ta ta­ga­si, jät­si­me oo­ta­ma lam­mu­ta­mist. Re­konst­ruee­ri­ta­vas osas va­bas­ta­si­me käe­so­le­va aas­ta al­gu­ses kõi­ge­pealt ne­li klas­si­ruu­mi ja ap­ril­lis ko­li­si­me täie­li­kult väl­ja. Esi­me­sed ja tei­sed klas­sid jäid Tä­pi­tii­ba eda­si, kol­man­dad ja nel­jan­dad klas­sid vii­si­me koos klas­siõ­pe­ta­ja­te­ga üle asen­dus­pin­da­de­le, sest nen­del õpi­las­tel on ju­ba roh­kem koo­li­ko­ge­must.“

Keld­ri­kor­ru­sel asu­vas õpe­ta­ja­te gar­de­roo­bis on ka aju­ti­ne õpe­ta­ja­te tu­ba. Ars­ti­ka­bi­ne­tiks eral­da­ti lä­bi­paist­va lü­kan­duk­se abil Tä­pi­tii­va tre­pi alu­ne koht. Nii-öel­da ar­vu­tik­lass on seal­sa­mas ko­ri­do­ris – ma­da­lad ra­tas­tel ka­pid sü­lear­vu­ti­te­ga. Pääs­te­a­me­ti soo­vi­tu­sel tu­li ta­ga­da lä­bi­pää­su­teed, mööb­lit pai­gu­ta­ti vas­ta­valt sel­le­le üm­ber.

Di­rek­tor rää­kis, et ehi­tus­tööd on ko­gu aeg jät­ku­nud pa­ral­leel­selt koo­li­töö­ga: „Ehi­tu­s­ala on ae­da­de­ga eral­da­tud. Tes­ron Ehi­tus OÜ ja all­töö­võt­ja­te­ga tee­me koos­tööd. Vaik­ne töö­su­rin kos­tab, kuid ei se­ga. Kui ole­me ek­sa­mi­te ajaks vai­kust pa­lu­nud, on sel­le­ga ar­ves­ta­tud. Mõ­ni­kord on läi­nud mü­ra val­je­maks, aga me koo­li hal­dus­ju­hi kõ­ne pea­le on võe­tud vaik­se­maks.“

Õpe­ta­jad ju­tus­ta­sid, et va­na võim­la lam­mu­ta­ti õh­tu­sel ajal mõ­ne päe­va­ga ja se­da jäl­gi­ti tei­sel pool piir­deae­da ot­se­kui fil­mi. Vei­di lär­ma­kam oli, kui lõ­hu­ti tei­se ma­ja­tii­va põ­ran­dat.

Hom­mi­kul kell 8.30 viib buss õpi­la­sed koo­li­ma­ja juu­rest kuns­ti­de­koo­li ja rah­va­maj­ja ning kell 13.45 toob ta­ga­si. Nen­de klas­si­de lõu­na­söö­gi jaoks on Kait­se­lii­dult lae­na­tud kok­ku 10 toi­du­ter­most, mär­kis koo­li hal­dus­juht Oli­ver Va­res. Koo­li töö­mees viib ter­mos­tes­se ja kar­pi­des­se pan­dud lõu­na­söö­gi ko­ha­pea­le koos pu­has­te toi­du­nõu­de­ga ja toob pä­rast söö­ki ta­ga­si.

Maia Alu­maa: „Me koo­li raa­ma­tu­ko­gu pak­kis en­nast ehi­tus­töö­de ajaks kok­ku. Raa­ma­tu­ko­gu töö­ta­ja­test on Vii­vi Vunk kuns­ti­de­koo­lis abis õpi­la­si toit­lus­ta­mas ja suu­na­mas ning Viiu Too­min­gas abis­tab õpe­ta­jaid rah­va­ma­jas. Ka ko­ris­ta­jad on nen­de klas­si­de­ga kaa­sas ning kui tun­nid lõ­pe­vad, tee­vad ruu­mid rut­tu kor­da, et mõ­le­mas ma­jas saaks jät­ku­da ta­va­pä­ra­ne te­ge­vus.“

Algk­las­si­de õp­pe­juht He­le­ri Še­lem­ba tõ­des, et õpe­ta­ja­te­le on üm­ber ko­li­mi­ne ol­nud kee­ru­li­ne ning ta on vä­ga tä­nu­lik, et kol­lee­gid on aru­saa­jad ja abi­val­mid: „Püüd­si­me aju­tis­tes koh­ta­des luua õp­pe­tööks või­ma­li­kult head tin­gi­mu­sed, kõik va­ja­lik on kaa­sas. Käin mõ­le­mas ma­jas vaa­ta­mas, kui­das töö su­jub. Rah­va­ma­jas üt­les üks kol­man­da klas­si poiss, et tal­le täie­ga meel­dib, on mõ­nu­sam, po­le suu­re­maid õpi­la­si nen­de män­ge se­ga­mas.“

