Kuu­sa­lu val­last kan­di­dee­ri­vad Es­to­nian Li­fes­ty­le Awards ehk Ees­ti elus­tii­li au­hin­da­de­le kolm et­te­võ­tet, kan­di­daa­did on esi­ta­nud ja nen­de seast no­mi­nen­did va­li­nud rah­vas. No­mi­nen­did kan­di­dee­ri­vad 16 ka­te­goo­rias. Pa­ri­ma naab­rus­kon­na toi­du­ko­ha ka­te­goo­rias on no­mi­nen­ti­deks va­li­tud Kuu­sa­lu val­last Jõe­kää­ru Pe­re­puh­kus ja Fo­rell Sõit­me kü­last ning Na­ga Piz­za Ha­ra sa­da­mast. Pa­ri­ma mee­le­la­hu­tus­ko­ha ka­te­goo­rias on no­mi­nen­ti­de seas Val­ge­jõe Vei­ni­vil­la. No­mi­nen­ti­de TOP 10 rah­va­hää­le­tus toi­mus 28. ap­ril­list ku­ni 11. mai­ni. Iga ka­te­goo­ria küm­ne pa­ri­ma seast al­gab TOP 3 hää­le­tus 1. juu­nil ja kes­tab 14. sep­temb­ri­ni. Lon­don Li­fes­ty­le Awards sai al­gu­se 2010. aas­tal, Ees­tis on see kon­kurss tä­na­vu es­ma­kord­selt. Loe­te­lu no­mi­nen­ti­dest on aval­da­tud kon­kur­si ko­du­le­hel, kus toi­mub ka rah­va­hää­le­tus.