Ap­ril­lis toi­mu­nud koh­tu­mi­sel Ani­ja val­la­juh­ti­de­ga kurt­sid Aeg­vii­du ela­ni­kud, et Pii­be maan­tee ää­res asuv tel­lis­test bus­si­pa­vil­jon la­gu­neb ja on oht­lik. Ku­na lõp­pe­val õp­peaas­tal käib Aeg­vii­du koo­lis pal­ju lap­si Leht­sest, on pea­tu­ses bus­sioo­ta­jaid va­ra­se­mast roh­kem. Ko­ha­li­ke ela­ni­ke sõ­nul ro­ni­vad lap­sed oo­te­ko­ja osa­li­selt la­gu­ne­nud sei­na­le ja loo­bi­vad lah­ti­si ki­ve al­la.

Vo­li­ko­gu esi­mees Jaa­nus Ka­lev tõ­des koo­so­le­kul, et val­la­va­lit­sus on mit­mel kor­ral pöör­du­nud bus­si­pea­tu­se oma­ni­ku, trans­por­dia­me­ti, poo­le ning ilm­selt tu­leb se­da te­ha uues­ti. Viis aas­tat ta­ga­si Ani­ja val­la­va­lit­su­se saa­de­tud kir­ja­le vas­ta­ti too­na­sest maan­teea­me­tist, et töö­kor­ral­dus bus­si­pa­vil­jo­ni re­mon­diks on teh­tud. Sü­gi­sel 2023 lu­ba­ti, et Aeg­vii­du pea­tus vaa­da­tak­se hool­da­ja­ga üle ja lei­tak­se la­hen­dus.

Sõ­nu­mi­too­ja pä­rin­gu­le, miks las­tak­se Aeg­vii­du bus­si­pea­tu­sel en­di­selt la­gu­ne­da, vas­tas trans­por­dia­me­ti kom­mu­ni­kat­sioo­ni­o­sa­kon­na kom­mu­ni­kat­sioo­nieks­pert Kris­tii­na Tilk paar nä­da­lat ta­ga­si, et Aeg­vii­du pea­tu­se amor­ti­see­ru­nud ka­tu­se la­si trans­por­dia­met 2020. aas­tal va­he­ta­da, sest see oli va­ri­se­mi­s­oht­lik. Ta sel­gi­tas, et trans­por­di­a­met teeb va­na­des pa­vil­jo­ni­des vaid hä­da­pä­rast re­mon­ti, et ta­ga­da ohu­tus, ka­pi­taal­re­mon­ti ei teos­ta­ta: „Kui pa­vil­jo­ni­de re­mon­ti­mi­ne ei ole enam amor­ti­sat­sioo­ni tõt­tu mõist­lik, la­seb trans­por­dia­met need lik­vi­dee­ri­da ja va­ja­du­sel võib ko­ha­lik oma­va­lit­sus ra­ja­da uue oo­te­ko­ja. Vas­ta­valt ühist­rans­por­di­sea­du­se­le on bus­sioo­te­pa­vil­jo­ni­de pai­gal­da­mi­ne ko­ha­li­ku oma­va­lit­su­se ko­hus­tus.“

Ani­ja abi­val­la­va­nem Priit Va­ba­mäe üt­les, et see on val­la­va­lit­su­se­le uu­dis. See­jä­rel suht­le­sid nii te­ma kui val­la­va­nem Rii­vo Noor ka ise trans­por­di­­ame­ti­ga. Val­la­va­nem kom­men­tee­ris, ku­na Aeg­vii­dut ei lä­bi üle-ees­ti­li­se täht­su­se­ga lii­ni­bus­sid, on seal­ne pea­tus trans­por­dia­me­ti kin­ni­tu­sel oma­va­lit­su­se täht­su­se­ga ning uue oo­te­pa­vil­jo­ni ra­ja­mi­ne val­la asi.

„Möö­du­nud nä­da­lal suht­le­si­me tee­hoiu­tee­nis­tu­se Põh­ja osa­kon­na ju­ha­ta­ja Vik­tor Kis­sel­jo­vi­ga ning lep­pi­si­me kok­ku, et ne­mad lam­mu­ta­vad la­gu­ne­va pa­vil­jo­ni ära – sel­le üle kroh­vi­mi­sest po­le ka­su, saak­si­me liht­salt kroh­vi­tud kõi­ku­va sei­na, mis on ik­ka­gi oht­lik ja hak­kab pra­gu­ne­ma. Vald pa­neb sel­le ase­mel uue pa­vil­jo­ni,“ rää­kis Rii­vo Noor.

Ku­na möö­du­nud nä­da­lal Aeg­vii­dus toi­mu­nud koo­so­le­kul olid kõik li­gi paar­küm­mend osa­le­nut sel­le­ga nõus, an­dis ta trans­por­dia­me­ti­le tea­da, et või­vad lam­mu­ta­ma ha­ka­ta. Ase­me­le plaa­nib val­la­va­lit­sus pai­gal­da­da stan­dard­se klaa­sist pa­vil­jo­ni. Esial­gu ühe, kui sel­gub, et sel­lest ei pii­sa, ka tei­se. Üks pa­vil­jon mak­sab koos pai­gal­du­se­ga um­bes 8000 eu­rot.

Ka Aeg­vii­du mõ­ned ela­ni­kud on pöör­du­nud nii trans­por­di­ame­ti kui val­la­va­lit­su­se poo­le. Bir­git Pih­la­mäe rää­kis, et te­ma ning veel paa­ri ini­me­se plaan oli va­na bus­si­pea­tus tal­gu­te kor­ras re­no­vee­ri­da. Sel­leks taot­le­ti esial­gu trans­por­dia­me­tist, see­jä­rel val­la­va­lit­su­sest toe­tust ma­ter­ja­li ost­mi­seks. Ku­na nüüd on va­na oo­te­ko­ja lam­mu­ta­mi­ne kok­ku le­pi­tud, aru­ta­vad nad veel, kas kü­si­da val­lamajast lu­ba ja sü­gi­sel taot­le­da KO­Pist toe­tust, et ehi­ta­da stan­dard­se klaa­sist oo­te­ko­ja ase­mel nä­gu­sam bus­si­pa­vil­jon.