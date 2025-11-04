Raasiku vallavolikogu 14. oktoobri istungil määrati vallavanema asendajale, vallavalitsuse liikmele Paul Savisillale tasu, mille suurus on 100 protsenti vallavanema töötasust ehk 4100 eurot kuus. Paul Savisild oli vallavanem Toomas Teeväli asendaja vallavanema puhkuse ajal alates 23. septembrist kuni 14. oktoobrini ning pärast vallavanema ametist lahkumist 15. oktoobrist jätkab vallavanema asendajana kuni uue vallavalitsuse ametisse kinnitamiseni. Vallavalitsuse liikme tasu, mis on 100 eurot vallavalitsuse istungil osalemise eest, Paul Savisillale alates 1. oktoobrist ei maksta.