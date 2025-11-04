Raa­si­ku val­la­vo­li­ko­gu 14. ok­toob­ri istungil mää­ra­ti val­la­va­ne­ma asen­da­ja­le, val­la­va­lit­su­se liik­me­le Paul Sa­vi­sil­la­le ta­su, mil­le suu­rus on 100 prot­sen­ti val­la­va­ne­ma töö­ta­sust ehk 4100 eu­rot kuus. Paul Sa­vi­sild oli val­la­va­nem Too­mas Tee­vä­li asen­da­ja val­la­va­ne­ma puh­ku­se ajal ala­tes 23. sep­temb­rist ku­ni 14. ok­toob­ri­ni ning pä­rast val­la­va­ne­ma ame­tist lah­ku­mist 15. ok­toob­rist jät­kab vallavanema asen­da­ja­na ku­ni uue val­la­va­lit­su­se ame­tis­se kin­ni­ta­mi­se­ni. Val­la­va­lit­su­se liik­me ta­su, mis on 100 eu­rot val­la­va­lit­su­se is­tun­gil osa­le­mi­se eest, Paul Sa­vi­sil­la­le ala­tes 1. ok­toob­rist ei maks­ta.