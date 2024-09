Ala­tes uuest õp­peaas­tast al­gab koo­li­päev Kuu­sa­lu kesk­koo­lis va­ra­se­mast 30 mi­nu­tit hil­jem kui se­ni – esi­me­se tun­ni al­gu­saeg on kell 8.40. Vi­ha­soo las­teaed-alg­koo­lis lü­ka­ti koo­li­päe­va al­gust sa­mu­ti poo­le tun­ni võr­ra eda­si, tun­nid al­ga­vad seal sep­temb­rist kell 9.

Kuu­sa­lu koo­li di­rek­tor Kris­ti Ta­rik kin­ni­tas, et koo­li­päe­v sel­le tõt­tu pi­ke­maks ei lä­he, sest sep­temb­rist on Kuu­sa­lus se­ni­se 45 mi­nu­ti pik­kus­te koo­li­tun­di­de ase­mel 80mi­nu­ti­li­sed tun­nid.

Ta sel­gi­tas, on pal­ju tea­dus­lik­ke uu­rin­guid sel­le koh­ta, et õp­pi­jad on uue­le in­fo­le vas­tu­võt­li­ku­mad hil­jem kui kell 8 hom­mi­kul, eri­ti meie klii­mas.

„Leia­me, et tun­di­de hi­li­sem al­gu­saeg toe­tab õp­pi­mist. Pal­jud õpe­ta­jad üt­le­vad, et esi­me­ses tun­nis po­le õpi­la­sed veel kor­ra­li­kult är­ga­nud. Soo­vi­me an­da nei­le või­ma­lu­se vei­di hil­jem üles tõus­ta, sel­le tõt­tu ot­sus­ta­si­me, et alus­ta­me õp­pe­päe­va na­tu­ke hil­jem. Ees­märk on, et meie õp­pi­ja õpiks sü­ga­va­malt, kes­ken­duks roh­kem,“ lau­sus Kris­ti Ta­rik.

Ta rää­kis, et esi­me­se koo­li­tun­ni hi­li­se­maks ni­hu­ta­mist aru­ta­ti ke­va­del Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se­ga, lap­se­va­ne­ma­te, hoo­le­ko­gu ja naa­ber­koo­li­de­ga – Kuusalu vallas algavad Kolga koolis tunnid kell 9, Vihasoos algasid seni kell 8.30.

Koo­li­tun­di­de nih­ku­mi­se tõt­tu muu­tu­sid ka val­la õpi­las­lii­ni­de sõi­dua­jad: „See oli üks tin­gi­mus, et saak­si­me pak­ku­da õpi­las­te­le või­ma­lust alus­ta­da koo­li­päe­va hil­jem. Tun­di­de al­gust po­leks ol­nud mõ­tet muu­ta, kui koo­li­bus­sid jõua­vad koo­li juur­de en­di­selt kell 7.50. Õn­neks sat­tu­si­me aja­le, kus val­la­va­lit­sus oli kor­ral­da­mas õpi­las­lii­ni­de­le uut han­get.“

Osa lap­si on se­ni koo­li vii­dud va­ne­ma­te au­to­ga, va­ne­mad on sealt eda­si töö­le sõit­nud. Kü­si­mu­se­le, kui­das ne­mad koo­li saa­vad, kui va­ne­mad hil­jem enam viia ei saa, sel­gi­tas Kris­ti Ta­rik, et 650 õpi­la­se­ga koo­lis ei ole või­ma­lik lei­da sel­list tun­di­de al­gu­sae­ga, mis so­biks kõi­ki­de­le. Ta mär­kis, et koo­li es­ma­ne prio­ri­teet on õp­pi­ja: „Koo­li­ma­ja on ka edas­pi­di va­rem lah­ti kui kell 8.40, nii et lap­sed, kes jõua­vad va­rem, saa­vad igal ju­hul koo­li­maj­ja. Neil on siin või­ma­lik õp­pi­da ja nüüd saab hom­mi­ku­söö­ki ala­tes kel­la 8.10.“

Vi­ha­soo koo­lis lü­ka­tak­se koo­li­päe­va al­gus poo­le tun­ni võr­ra eda­si Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se et­te­pa­ne­kul, et ühtlustada koolibussiliine. Juh­tiv ha­ri­dus­pet­sia­list Anu Kirs­man kin­ni­tas, et kool oli sel­le­ga nõus.