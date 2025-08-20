Isa­maa Era­kon­na Kuu­sa­lu piir­kon­na juht Al­lan Lai­ne va­li­ti nel­ja­päe­va, 14. au­gus­ti õh­tul Kuu­sa­lu rah­va­ma­jas toi­mu­nud kor­dus­koo­so­le­kul 19 poolt­hää­le­ga Kuu­sa­lu ale­vi­ku­va­ne­maks.

Koo­so­le­ku pro­to­kol­lis on kir­jas, et ko­hal olid 37 ela­nik­ku ja 3 kü­la­list. Koo­so­le­ku kut­sus kok­ku ja se­da ju­ha­tas Al­lan Lai­ne. Ta rää­kis Sõ­nu­mi­too­ja­le, et seo­ses lä­he­ne­va­te va­li­mis­te­ga ini­mes­te­ga su­hel­des sai aru, et Kuu­sa­lu ela­ni­kel on va­ja, kes ale­vi­ku eest sei­sab. Ku­na kaks nä­da­lat va­rem toi­mu­nud esi­me­sel koos­o­le­kul ei ol­nud koos va­ja­lik­ku kvoo­ru­mit, kut­su­ti kok­ku uus koo­so­lek. Kuu­sa­lu val­la kü­la­va­ne­ma sta­tuu­di jär­gi saab sa­ma päe­va­kor­ra­ga kor­du­val kü­la­koo­so­le­kul võt­ta vas­tu ot­su­seid sõl­tu­ma­ta sel­lest, kui pal­ju on seal esin­da­tud hää­le­õigus­lik­ke ela­nik­ke.

„Ka­he koo­so­le­ku va­he­li­sel ajal sai­me Kuu­sa­lu ini­mes­te­ga kok­ku, aru­ta­si­me, kui­das ja mi­da te­ha. Osa neist olid nõus ka kü­la­ko­gus kaa­sa löö­ma. See­tõt­tu kut­su­sin­gi ale­vi­ku­va­ne­ma va­li­mi­seks kok­ku uue koos­o­le­ku,“ põh­jen­das Al­lan Lai­ne.

Tema sõnul tekkis koosolekul dis­kus­sioon, kas ja miks on Kuu­sa­lus üld­se ale­vi­ku­va­ne­mat va­ja, pa­ku­ti väl­ja, et ka MTÜ­de kau­du on või­ma­lik ale­vi­ku elu elav­da­da. Protokollis on, et 19 poolt- ja 17 vas­tu­hää­le­ga ot­sus­ta­ti sa­mal koo­s­ole­kul ale­vi­ku­va­nem va­li­da.

Ale­vi­ku­va­ne­ma kan­di­daa­diks esi­tas Al­lan Lai­ne kan­di­da­tuu­ri Too­mas Mäe­vä­li, Ul­ve Märt­son Valk­la kü­la­va­ne­ma Märt Sil­las­te. Al­lan Lai­ne nõus­tus kan­di­dee­ri­ma, Märt Sil­las­te mit­te. Liis Kuusk­nõmm pak­kus väl­ja, et Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu lii­ge Siim Nurk võiks kan­di­dee­ri­da ale­vi­ku­va­ne­maks.

Siim Nurk va­li­mis­lii­dust Ühi­ne Ko­du sel­gi­tas Sõ­nu­mi­too­ja­le, et tal ei ol­nud ka­vas kan­di­dee­ri­da, kuid kui te­malt aru­te­lu käi­gus kü­si­ti, miks ta ise ei kan­di­dee­ri, nõus­tus se­da te­ge­ma: „Vas­ta­sin, et kont­ras­tiks Al­lan Lai­ne­le olen val­mis kan­di­dee­ri­ma, sest ei pea se­da prot­ses­si prae­gu õi­geks ning ar­van, et ajas­tust ar­ves­se võt­tes ei ole mi­nu ar­va­tes alg­ne plaan sii­ras, vaid kan­nab va­li­mis­kam­paa­nia hu­ve. Üt­le­sin, et mi­na ei hak­ka lu­ba­ma pin­ke ja bus­si­pea­tu­si, vaid üt­len au­salt väl­ja: mi­nu jaoks näeb see väl­ja kui var­ja­tud va­li­mis­kam­paa­nia Isa­maa ja Al­lan Lai­ne hü­van­guks.“

Koosoleku protokollis on, et sa­la­ja­sel hää­le­tu­sel toe­ta­sid 37 ini­me­sest 19 Al­lan Lai­net ja 17 Siim Nur­ka, 1 ini­me­ne jäi era­poo­le­tuks.

Ale­vi­ku­va­ne­maks va­li­tud Al­lan Lai­ne te­gi koo­so­le­kul et­te­pa­ne­ku moo­dus­ta­da ale­vi­ku­le kü­la­ko­gu ning esi­tas sel­le liik­me­teks Kris­to Pa­lu, Mikk Tui­su, Tiiu Aa­sa, Kal­mer Märt­so­ni, Too­mas Mäe­vä­li ja Ron­nie Jaan­hol­di. Kü­la­ko­gu liik­med kin­ni­ta­ti 35 poo­lt­hää­le­ga, ale­vi­ku­va­nem kut­sus kõi­ki soo­vi­jaid kü­la­ko­gu­ga lii­tu­ma.

SIIM NURK: ale­vi­ku­va­ne­ma va­li­mi­sed – rap­pa läi­nud, kuid JOKK

Kuu­sa­lu ale­vi­ku­va­ne­ma va­li­mis­tel kan­di­dee­ri­nud Siim Nurk kom­men­tee­ris, et ale­vi­ku­va­ne­ma va­li­mis­tel oli pa­be­ril kõik just­kui kor­ras – koo­so­lek oli ava­lik, reeg­leid ei ri­ku­tud ja igaü­hel oli õi­gus osa­le­da. Kü­si­mu­si te­ki­tab te­ma hin­nan­gul, kas see, kui­das tu­le­mus sün­dis oli ka aus ja ko­gu­kon­na hu­vi­des.

„Läk­sin ko­ha­le il­ma iga­su­gu­se plaa­ni­ta ale­vi­ku­va­ne­maks kan­di­dee­ri­da. Au­salt öel­des ei näe ma ka prae­gu, miks Kuu­sa­lus on se­da ame­tit va­ja. Kü­si­sin koo­so­le­kul, mis prob­lee­mi see la­hen­dab ja miks on se­da va­ja just nüüd, en­ne ko­ha­lik­ke va­li­mi­si. Si­su­li­si vas­tu­seid ei saa­nud. Rää­gi­ti küll to­re­da­test as­ja­dest – jaa­ni­tu­li, bus­si­pea­tus­te ra­ja­mi­ne, pin­gid is­tu­mi­seks ale­vis, bus­si­lii­ni pi­ken­da­mi­ne sur­nuaia­ni, mü­ra­sein maan­tee äär­de, sis­se­sõi­du üm­ber­kor­ral­da­mi­ne –, aga suu­rem osa neist po­le ise­gi vallavalitsuse, veel vähem ale­vi­ku­va­ne­ma pä­de­vu­ses. Kok­ku­võt­tes oli see roh­kem loo­sun­gi­te pa­raad, kui konk­reet­ne plaan ko­gu­kon­na heaks te­gut­se­mi­seks,“ ar­vas Siim Nurk.

Ta sel­gi­tas, et na­gu veel mit­mel ko­ha­lo­li­jal, olid ka te­mal vo­li­tu­sed teis­te ini­mes­te eest hää­le­ta­mi­seks, te­mal olid need oma pe­re­liik­me­telt: „Ka­su­ta­sin Kuu­sa­lu ale­viku koo­so­le­kul ta­va­pä­rast ja le­vi­nud prak­ti­kat võt­ta oma pe­re­liik­me­telt vo­li­tu­sed, mis olid ju­ba va­rem pa­be­ril val­mis ja mai­ni­sin se­da ka koo­so­le­ku al­gu­ses.“

Siin Nurk mär­kis, et te­mal tõm­bas nii-öel­da ko­gu pil­di vil­tu see, et vas­tas­kan­di­daat ole­vat ha­ka­nud ke­set hää­le­tust, kui koo­so­lek oli tund ae­ga kest­nud, oma tut­ta­va­te­le ja su­gu­las­te­le he­lis­ta­ma, et nad tu­lek­sid kii­res­ti ko­ha­le ja te­ma poolt hää­le­tak­sid. Mõ­ni ka tu­li.

„See vii­ma­sel het­kel teh­tud ma­nöö­ver ta­sus ära,“ nen­tis Siim Nurk.

Ta li­sas, et nii­ni­me­ta­tud pro­tes­ti­kan­di­daa­di­na ei ole ta pet­tu­nud kao­tu­ses, vaid et sel­li­se käi­tu­mi­se­ga näi­tas Al­lan Lai­ne, et ees­märk ei ole ko­gu­kon­na hü­van­guks as­ja aja­mi­ne, vaid iga hin­na eest ale­vi­ku­va­ne­maks saa­mi­ne: „Järg­mi­sel päe­val kir­ju­tas Al­lan Lai­ne sot­siaal­mee­dias, et hää­le­tu­se ajal oli tal liht­salt pal­ju va­ba ae­ga ja kut­sus ini­me­si ole­ma ak­tiiv­sed.

See on pu­has de­ma­goo­gia, sest ta jät­tis mai­ni­ma­ta, et väi­de­tav üles­kut­se ei ol­nud ava­lik, vaid teh­ti te­le­fo­ni teel kit­sa­le rin­gi­le oma su­gu­las­te­le ja tut­ta­va­te­le, ke­da är­gi­ta­ti rut­tu rah­va­maj­ja tu­le­ma, kus­juu­res või­ma­lu­sel koos abi­kaa­sa­de­ga.“

Vo­li­ko­gu­liik­me ar­va­tes on kõ­ne­kas ka va­li­tud ale­vi­ku­va­ne­ma järg­mi­se päe­va sot­siaal­mee­dia­pos­ti­tus: „Selles kujutas ta valimisi ning koosolekul toimunut stiilis meie versus nemad.

Postitusest kumas läbi vastandumine vallavalitsusele ja volikogule ning enda positsioneerimine opositsioonilise jõuna – mitte ühendava kogukonnajuhina, millest oli alguses juttu.“

Kui­gi koo­so­le­kul toi­mu­nu oli Siim Nur­ga hin­nan­gul sea­dus­lik ja ju­rii­di­li­sel kor­rekt­ne, on ta se­da meelt, et kui kü­la- või ale­vi­ku­va­ne­ma­te va­li­mis­tel peab hak­ka­ma nä­pu­ga jär­ge aja­ma, kas prot­sess on sea­dus­lik, on asi ju­ba eos rap­pa läi­nud.

AL­LAN LAI­NE: val­la­või­mu vas­tu­seis oli oo­ta­ma­tu

Ale­vi­ku­va­ne­maks va­li­tud Al­lan Lai­ne üt­les, et ju­ba en­ne hää­le­ta­mist oli koo­so­le­kul kaks lee­ri – Kuu­sa­lu ela­ni­kud, kes olid käi­nud ka eel­mi­sel koo­s­ole­kul ning val­la­va­lit­su­se ja vo­li­ko­gu liik­med, kes olid ale­vi­ku­va­ne­ma va­li­mi­se vas­tu.

„Nen­de mee­lest on Kuu­sa­lus kõik häs­ti ning en­ne va­li­mi­si ale­vi­ku­va­ne­ma va­li­mi­ne on va­le,“ sõ­nas ta.

Al­lan Lai­ne ju­tus­tas, et en­ne ale­vi­ku­va­ne­ma va­li­mist pan­di osa­le­ja­te arv luk­ku – hää­le­ta­da said 37 ini­mest, kes olid ko­hal või kel­lelt olid vo­li­tu­sed: „Kui kõik olid hää­le­tus­se­de­lid kas­ti lask­nud, ei ha­ka­tud veel hää­li lu­ge­ma, üks val­la­koa­lit­sioo­ni lii­ge ot­sis oma te­le­fo­nist vo­li­tu­si. Ma ei saa­nud aru, kas tal on neid veel või oo­tab juur­de uu­si. See­tõt­tu hak­ka­sin ka ise he­lis­ta­ma ini­mes­te­le, kes võik­sid tul­la hää­le­ta­ma ju­hul, kui tei­ne pool toob hää­le­ta­jaid juur­de. Ka­he va­he­peal­se nä­da­la jook­sul olen näi­nud, et ela­ni­ke toe­tus on mul ole­mas, kuid vas­tu­seis on val­la­või­mult.“

Ta kom­men­tee­ris veel, et sel­li­ne vas­tu­seis ül­la­tas: „Mul­le oli oo­ta­ma­tu, et val­la ju­hid, kes peak­sid ko­gu­kon­na­lii­ku­mist toe­ta­ma ja ak­ti­vee­ri­ma, sei­sa­vad sel­le­le vas­tu. Val­la kü­la­va­ne­ma sta­tuut on vas­tu võe­tud 2018. aas­tal, se­ni po­le soo­vi­tud Kuu­sa­lu­le ale­vi­ku­va­ne­mat va­li­da. Mi­na prae­gu leian oma töö, pe­re ja ho­bi­de kõr­valt ae­ga ja pa­nus­tan ühis­kond­li­kus­se te­ge­vus­se – üri­tan pää­se­da val­la­vo­li­kok­ku ja ale­vi­ku­va­ne­ma­na esin­da­da va­ba­taht­li­ku­na siin­seid ela­nik­ke. Kuid see po­le mi­nu ai­nup­ro­jekt, meil on prae­gu küm­me­kond ini­mest, kes on val­mis Kuu­sa­lu hü­van­guks pa­nus­ta­ma. Nel­ja nä­da­la jook­sul olen pak­ku­nud kõi­gi­le ale­vi­ku­va­ne­ma po­sit­sioo­ni, kuid kee­gi po­le taht­nud se­da vas­tu­tust võt­ta. Pea­le mi­nu on nad kõik apo­lii­ti­li­sed. Ka­he koo­so­le­ku va­hel sai­me ju­ba ühe­le prob­lee­mi­le la­hen­du­se – Kuu­sa­lus oli mu­re öis­te ki­hu­ta­ja­te­ga, koon­da­si­me in­fo ja ja­ga­si­me se­da po­lit­sei­ga.“

Ale­vi­ku­va­ne­ma peab kin­ni­ta­ma val­la­va­lit­sus

Vas­ta­valt Kuu­sa­lu val­la kü­la­va­ne­ma sta­tuu­di­le kin­ni­ta­tak­se kü­la­va­nem Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se kor­ral­du­se­ga. Sel­leks peab val­la­va­lit­su­se­le ole­ma esi­ta­tud koo­so­le­ku pro­to­koll ja osa­le­nu­te ni­me­ki­ri koos all­kir­ja­de­ga.

Siim Nurk ütles Sõnumitoojale, et on saatnud Kuusalu vallavalitsusele kirja ning palunud täpsustada mõningaid küsimusi seoses alevikuvanema valimiste protokolliga: „Näiteks on protokollis märgitud, et välja jagati 37 valimissedelit, kuid osalejate nimekirjas on vaid 35 elaniku nimed.“