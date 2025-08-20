Kehra Lasteaedade direktori ametikohale esitati 10 aval­dust. Anija val­la­va­lit­sus kut­sus vest­lu­se­le 4 kan­di­dee­ri­nut. Nen­de seast va­li­ti uueks di­rek­to­riks juu­lis Ta­pa las­te­aia di­rek­to­ri ame­ti­sse asu­nud Kris­ti Huu­si, kes elab Ani­ja val­las ning on va­rem töö­ta­nud ka val­la las­te­ae­da­des. „Vest­lu­se­le kut­su­tud kan­di­daa­did olid kõik tu­ge­vad, Kris­ti Huu­si jät­tis kõi­ge sä­ra­va­ma mul­je, li­saks on tal vä­ga hea ha­ri­dus­lik taust, sa­mu­ti töö­ko­ge­mu­sed nii rüh­ma­õpe­ta­ja, HEV-koor­di­naa­to­ri, õp­pe­juhi kui ka lü­hi­ke ko­ge­mus las­teaia ju­hi­na. Ta tun­neb meie mõ­le­mat ma­ja – on töö­ta­nud nii Le­pat­rii­nus kui Las­te­ta­res,“ üt­les Ani­ja abi­val­la­va­nem Tii­na Si­lem. Uus di­rek­tor asub Keh­ra Las­te­aeda­des töö­le 28. au­gus­tist, se­ni täi­dab ju­hi ko­hu­seid Tii­na Si­lem.