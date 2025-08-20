Kehra Lasteaedade direktori ametikohale esitati 10 avaldust. Anija vallavalitsus kutsus vestlusele 4 kandideerinut. Nende seast valiti uueks direktoriks juulis Tapa lasteaia direktori ametisse asunud Kristi Huusi, kes elab Anija vallas ning on varem töötanud ka valla lasteaedades. „Vestlusele kutsutud kandidaadid olid kõik tugevad, Kristi Huusi jättis kõige säravama mulje, lisaks on tal väga hea hariduslik taust, samuti töökogemused nii rühmaõpetaja, HEV-koordinaatori, õppejuhi kui ka lühike kogemus lasteaia juhina. Ta tunneb meie mõlemat maja – on töötanud nii Lepatriinus kui Lastetares,“ ütles Anija abivallavanem Tiina Silem. Uus direktor asub Kehra Lasteaedades tööle 28. augustist, seni täidab juhi kohuseid Tiina Silem.