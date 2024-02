Ees­ti Kul­tuur­ka­pi­tal ja­gas ree­del, 9. veeb­rua­ril Kul­tuur­ka­pi­ta­li 2023 aas­tap­ree­miaid ja elu­tööp­ree­miaid. Ke­ha­kul­tuu­ri ja spor­di vald­kon­nas sai aas­tap­ree­mia ve­te­rans­port­la­ne Henn Pärn Kuu­sa­lu val­la Kal­me kü­last. Ta on Tal­lin­na spor­di­ve­te­ra­ni­de koon­di­se juht, kor­ral­dab kok­ku­saa­mi­si ja võist­lu­si. Te­ma tut­vus­tu­ses on öel­dud, et on asen­da­ma­tu eest­ve­da­ja, Ees­ti spor­di­san­ga­ri­te mä­les­tu­se üks hoid­ja­test ning sa­da­del mõõ­du­võt­tu­del koh­tu­ni­ku­na te­gut­se­nud rii­gi- ja spor­di­mees. „Ta sõ­nad ja isik­lik ees­ku­ju kin­ni­ta­vad, et sport ja lii­ku­mi­ne ter­ve elu­kaa­re jook­sul toob rõõ­mu ja hea ter­vi­se.“ Au­dio­vi­suaal­se kuns­ti siht­ka­pi­ta­li aas­tap­ree­mia erip­ree­mia päl­vis Ani­ja aas­ta ini­me­ne 2022, fil­mi­režis­söör Rai­mo Jõe­rand Ani­ja val­la Rau­do­ja kü­last do­ku­men­taal­fil­mi „Go­ri­ka­tu­rist“ eest koos fil­mi tei­se režis­söö­ri Mee­lis Aru­le­pa­ga.