Üle­möö­du­nud nä­da­lal käi­sid Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu esi­mees Jaa­nus Ka­lev ja val­la­va­nem Rii­vo Noor Voo­sel koh­tu­mas seal­se kü­la­selt­si liik­me­te­ga. Val­la­ju­hid te­gid et­te­pa­ne­ku, et MTÜ Voo­se Kü­la­selts võ­taks rah­va­ma­ja en­da hal­la­ta.

„Ma­jan­dus­li­kult ei tun­du val­lal mõist­lik hoi­da sel­list vä­he­se ka­su­tu­se­ga rah­va­ma­ja. Ar­va­me, et kü­la­selts saab sel­le­ga pal­ju ots­tar­be­ka­malt hak­ka­ma. Soo­vi­me, et rah­va­ma­ja jääks ko­gu­kon­na ka­su­tus­se, sel­le­pä­rast pak­ku­si­me se­da kü­la­selt­si­le, et ko­ha­li­kud ela­ni­kud saak­sid seal toi­me­ta­da ja koos käia, na­gu käiak­se teis­te kü­la­de selt­si­ma­ja­des,“ põh­jen­das val­la­va­nem Rii­vo Noor.

Voo­se rah­va­ma­ja ülal­pi­da­mi­seks ku­lus val­laee­lar­vest möö­du­nud aas­tal 12 600 eu­rot. Sel­lest um­bes poo­le moo­dus­tab rah­va­ma­ja ko­ris­ta­ja palk, üle­jää­nu on rah­va­ma­ja maa­küt­te ja kü­la tä­na­va­val­gus­tu­se elekt­ri­ku­lu. Rah­va­ma­ja töö­ta­ja on ka­vas koon­da­da, tä­na­va­val­gus­tu­se eest ta­su­tak­se ka edas­pi­di val­laee­lar­vest. Ku­lud, mis tu­le­vi­kus peak­sid üle mi­ne­ma kü­la­selt­si­le, on li­gi­kau­du 3500-4000 eu­rot aas­tas.

Voo­se kü­la­va­nem ja MTÜ Voo­se Kü­la­selts ju­ha­tu­se lii­ge And­rus Ni­lisk tõ­des, et nei­le öel­di – Pik­va kü­la ma­jan­dab oma selt­si­ma­ja ise, ka Voo­se peaks se­da te­ge­ma: „Aga need on eri­ne­vad. Pik­va kü­la ostis en­da­le selt­si­ma­ja, Voose rahvamaja ehitasid Voose tuletõrjeühingu eestvedamisel Voose külaelanikud. Ehitust alustati 1928. aastal ja maja valmis 1929, esimene pidu peeti juba augustis 1929. Va­he­peal oli see kol­hoo­si oman­du­ses, sealt eda­si läks val­la oman­dis­se. Praegu täi­dab rahvamaja lisaks kooskäimisekohale ka sotsiaalkeskuse funktsioone – ini­me­sed saa­vad käia seal en­nast ja pe­su pe­se­mas.“

Ta tõ­des, et kü­la­selt­si jaoks oli rah­va­ma­ja en­da­le võt­mi­sel te­gu „võ­ta või jä­ta“ va­rian­di­ga: „Me ei saa las­ta ma­ja ma­ha müüa, see­tõt­tu ot­si­me pa­ri­ma la­hen­du­se, kui­das sel­le­ga eda­si toi­me­ta­da. Teist teed ei ole, pea­me pa­ne­ma ma­ja tee­ni­ma, et ma­jan­daks vä­he­malt oma ku­lud nul­li. Liht­ne ei ole, kuid po­le ole­mas või­ma­tuid olu­kord, on ole­mas saa­ma­tud ini­me­sed.“

And­rus Ni­lisk li­sas, et kü­la­selt­sil on en­ne mõ­ned tin­gi­mu­sed: rah­va­ma­ja esi­me­se aas­ta ülal­pi­da­mis­ku­lud ala­tes hoo­ne üleand­mi­sest kan­tak­se sa­ja­prot­sen­di­li­selt val­laee­lar­vest, tei­se aas­ta ku­lu­dest ta­sub vald 50 prot­sen­ti.

Rii­vo Noor: „Val­la­va­lit­sus on tei­nud et­te­pa­ne­ku an­da Voo­se rah­va­ma­ja kü­la­selt­si­le ta­su­ta üle ja maks­ta val­laee­lar­vest ma­ja esi­me­se aas­ta elekt­ri­ku­lu. Et­te­pa­ne­kut aru­ta­vad vo­li­ko­gu ko­mis­jo­nid, ot­su­se teeb vo­li­ko­gu.“

Jaa­nus Ka­lev üt­les, et ilm­selt on rah­va­ma­ja üleand­mi­ne vo­li­ko­gu 22. veeb­rua­ri is­tun­gi päe­va­kor­ras.