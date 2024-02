Ees­ti Va­ba­rii­gi pre­si­den­di kant­se­lei ava­li­kus­tas möö­du­nud nä­da­lal tä­na­vu­sed tee­ne­te­mär­ki­de saa­jad, ke­da on kok­ku 151. Val­ge­tä­he IV klas­si tee­ne­te­mär­gi­ga tun­nus­tab pre­si­dent Alar Ka­ris jae­kau­ban­du­set­te­võt­te Sel­ver ASi tü­ta­ret­te­võt­te Ku­li­naa­ria OÜ te­gev­juh­ti And­res Hein­ve­ri, kes on teist koos­sei­su Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu lii­ge ja kuu­lub va­li­mis­lii­tu Üks Kuu­sa­lu Vald. And­res Hein­ver üt­les Sõ­nu­mi­too­ja­le, et on tun­nus­tu­se üle vä­ga tä­nu­lik: „Sain sõb­ralt sõ­nu­mi­ga õn­nit­lu­se, aga li­sa­tud ei ol­nud, mil­le eest. Vee­rand tun­di hil­jem lu­ge­sin Del­fist uu­dist tee­ne­te­mär­gi koh­ta ja olin us­ku­ma­tult lii­gu­ta­tud, et mi­nu te­ge­mi­si on mär­ga­tud.“ And­res Hein­ver elab Kol­gas, on MTÜ Kol­ga Aren­dus asu­ta­ja. Üle 20 aas­ta on kuu­lu­nud Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu ee­lar­ve- ja ma­jan­dus­ko­mis­jo­ni. Ta on töö­ta­nud Tal­lin­na Me­ri­met­sa haig­la di­rek­to­ri­na, ol­nud Lää­ne-Tal­lin­na Kesk­haig­la ju­ha­tu­se lii­ge, Sel­ver ASi ju­ha­tu­se lii­ge oli üle 9 aas­ta ning Ku­li­naa­ria OÜd ju­hib ala­tes 2014. aas­ta mai­kuust.