Kultuurkapitali Harjumaa ekspertgrupi tänavused kultuurivaldkonna aasta- ja tunnustuspreemiad anti üle teisipäeval, 10. veebruaril Eesti Draamateatris.
Seekord pälvisid 800eurose aastapreemia Veljo Tormise Kultuuriseltsi tegevjuht Ulvi Rand Veljo Tormise 95. sünniaastapäeva tähistamise eestvedamise eest ja Veljo Tormise Virtuaalkeskuse projektijuht Iti Teder Veljo Tormise 95. sünniaastapäeva sündmuste koordineerimise eest. Kose ja Anija valla rahvatantsurühmade juhendaja Maarika Tuttelberg sai aastapreemia Harjumaa tantsu- ja pärimuskultuuri pikaajalise edendamise eest rahvatantsujuhina ning Aruküla Kultuuriseltsi tegevjuht Garina Toomingas maakonna ühisürituste korraldamise eest. 800 euro suuruse tunnustuspreemia pälvis Kuusalu valla rahvatantsujuht Krista Kukk järjepideva ja tulemusliku töö eest rahvatantsuõpetajana Kuusalu vallas.
Kultuurkapitali Harju ekspertgrupi aastapreemiad said veel Tabasalu Muusika- ja Kunstikooli õppealajuhataja Mai Ainsalu võistluse „Harjumaa laululaps 2025“ eduka korraldamise eest, Haabneeme kooli muusikaõpetaja Hille Savi suurepärase töö eest kogukondlike kultuuriürituste korraldamisel Viimsi vallas, Kose gümnaasiumi muusikaõpetaja ja koorijuht Heli Sepp panuse eest koorijuhtide koolitamisel ja koorimuusika edendamisel maakonnas, ning JJ Street treener Mirell Kahu tänavatantsukultuuri edendamise eest.
Preemiad andsid üle Eesti Kultuurkapitali juhataja Margus Allikmaa ja Harju ekspertgrupi esimees Katrin Krause.
Kultuurivaldkonna peapreemiad ja spordipreemiad anti kätte varem – Harjumaa ballil ja Harjumaa Spordiliidu aastalõpupeol. Kultuurivaldkonnas pälvis elutööpreemia Kuusalu keskkooli muusikaõpetaja ja koorijuht Taavi Esko, spordivaldkonnas Aruküla põhikooli direktor ja Aruküla Spordiklubi juhatuse esimees Avo Möls.
Kultuurkapitali Harjumaa ekspertgrupi koordinaator Ruth Jürisalu selgitas, et preemiasaajad valitakse nende hulgast, keda on esitatud, kuid ekspertgrupp võib ka ise esitada.
„Valikut on. Neid, keda esitatakse, on olnud väga palju rohkem,“ sõnas ta.
Harjumaa ekspertgrupi koosseis valitakse kaheks aastaks. Aastatel 2025-2027 kuuluvad sellesse lisaks esimehele, Harku vallavanemale Katrin Krausele ka Kuusalu valla orkestrijuht, Viimsi vallavalitsuse kultuuri- ja sporditöö spetsialist, Ott Kask, Keila Kultuurikeskuse direktor Katrin Sassi, Viimsi kooli muusikaõpetaja Kätlin Puhmaste ja Harju Spordiliidu tegevjuht Veigo Juuse.
Rakveres Ukuaru muusikamajas jagati 4. veebruaril ka Eesti Kultuurkapitali aastapreemiaid. Audiovisuaalse kunsti valdkonna aastapreemia läks mängufilmi „Fränk“ tegijatele. Filmi režissöör on Kehrast pärit Tõnis Pill.