Kul­tuur­ka­pi­ta­li Har­ju­maa eks­pertg­ru­pi tä­na­vu­sed kul­tuu­ri­vald­kon­na aas­ta- ja tun­nus­tusp­ree­miad an­ti üle tei­si­päe­val, 10. veeb­rua­ril Ees­ti Draa­ma­teat­ris.

Seekord pälvisid 800eurose aastapreemia Vel­jo Tor­mi­se Kul­tuu­ri­selt­si te­gev­juht Ul­vi Rand Vel­jo Tor­mi­se 95. sün­ni­aas­ta­päe­va tä­his­ta­mi­se eest­ve­da­mi­se eest ja Vel­jo Tor­mi­se Vir­tuaal­kes­ku­se pro­jek­ti­juht Iti Te­der Vel­jo Tor­mi­se 95. sün­niaas­ta­päe­va sünd­mus­te koor­di­nee­ri­mi­se eest. Ko­se ja Ani­ja val­la rah­va­tant­su­rüh­ma­de ju­hen­da­ja Maa­ri­ka Tut­tel­berg sai aas­tap­ree­mia Har­ju­maa tant­su- ja pä­ri­mus­kul­tuu­ri pi­kaa­ja­li­se eden­da­mi­se eest rah­va­tant­su­ju­hi­na ning Aru­kü­la Kul­tuu­ri­selt­si te­gev­juht Ga­ri­na Too­min­gas maa­kon­na ühi­sü­ri­tus­te kor­ral­da­mi­se eest. 800 eu­ro suu­ru­se tun­nus­tusp­ree­mia päl­vis Kuu­sa­lu val­la rah­va­tant­su­juht Kris­ta Kukk jär­je­pi­de­va ja tu­le­mus­li­ku töö eest rah­va­tant­suõ­pe­ta­ja­na Kuu­sa­lu val­las.

Kul­tuur­ka­pi­ta­li Har­ju eks­pertg­ru­pi aas­tap­ree­miad said veel Ta­ba­sa­lu Muu­si­ka- ja Kuns­ti­koo­li õp­pea­la­ju­ha­ta­ja Mai Ain­sa­lu võist­lu­se „Har­ju­maa lau­lu­laps 2025“ edu­ka kor­ral­da­mi­se eest, Haab­nee­me koo­li muu­si­kaõ­pe­ta­ja Hil­le Sa­vi suu­re­pä­ra­se töö eest ko­gu­kond­li­ke kul­tuu­ri­ürituste kor­ral­da­mi­sel Viim­si val­las, Ko­se güm­naa­siu­mi muu­si­ka­õ­pe­ta­ja ja koo­ri­juht He­li Sepp pa­nu­se eest koo­ri­juh­ti­de koo­li­ta­mi­sel ja koo­ri­muu­si­ka eden­da­mi­sel maa­kon­nas, ning JJ St­reet tree­ner Mi­rell Ka­hu tä­na­va­tant­su­kul­tuu­ri eden­da­mi­se eest.

Pree­miad and­sid üle Ees­ti Kul­tuur­ka­pi­ta­li ju­ha­ta­ja Mar­gus Al­lik­maa ja Har­ju eks­pert­gru­pi esi­mees Kat­rin Krau­se.

Kul­tuu­ri­vald­kon­na peap­ree­miad ja spor­dip­ree­miad an­ti kät­te va­rem – Har­ju­maa bal­lil ja Har­ju­maa Spor­di­lii­du aas­ta­lõ­pu­peol. Kul­tuu­ri­vald­kon­nas päl­vis elu­tööp­ree­mia Kuu­sa­lu kesk­koo­li muu­si­kaõ­pe­ta­ja ja koo­ri­juht Taa­vi Es­ko, spor­di­vald­kon­nas Aru­kü­la põ­hi­koo­l­i di­rek­tor ja Aru­kü­la Spor­dik­lu­bi ju­ha­tu­se esi­mees Avo Möls.

Kul­tuur­ka­pi­ta­li Har­ju­maa eks­pert­g­ru­pi koor­di­naa­tor Ruth Jü­ri­sa­lu sel­gi­tas, et pree­mia­saa­jad va­li­tak­se nen­de hul­gast, ke­da on esi­ta­tud, kuid eks­pert­grupp võib ka ise esi­ta­da.

„Va­li­kut on. Neid, ke­da esi­ta­tak­se, on ol­nud vä­ga pal­ju roh­kem,“ sõ­nas ta.

Har­ju­maa eks­pertg­ru­pi koos­seis va­li­tak­se ka­heks aas­taks. Aas­ta­tel 2025-2027 kuu­lu­vad sel­les­se li­saks esi­me­he­le, Har­ku val­la­va­ne­ma­le Kat­rin Krau­sele ka Kuu­sa­lu val­la or­kest­ri­juht, Viim­si val­la­va­lit­su­se kul­tuu­ri- ja spor­di­töö spet­sia­list, Ott Kask, Kei­la Kul­tuu­ri­kes­ku­se di­rek­tor Kat­rin Sas­si, Viim­si koo­li muu­si­kaõ­pe­ta­ja Kät­lin Puh­mas­te ja Har­ju Spor­di­lii­du te­gev­juht Vei­go Juu­se.

Rakveres Ukuaru muusikamajas jagati 4. veebruaril ka Ees­ti Kul­tuur­ka­pi­ta­li aas­tap­ree­miaid. Au­dio­vi­suaal­se kuns­ti vald­kon­na aas­tap­ree­mia läks män­gu­fil­mi „Fränk“ te­gi­ja­te­le. Fil­mi re­žis­söör on Keh­rast pä­rit Tõ­nis Pill.