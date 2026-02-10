Jaa­nua­ris saa­tis Ani­ja val­la­va­lit­sus rii­gia­me­ti­te­le ar­va­mu­se aval­da­mi­seks de­tailp­la­nee­rin­gu (DP) läh­te­sei­su­ko­had ja kesk­kon­na­mõ­ju st­ra­tee­gi­li­se hin­da­mi­se (KSH) prog­ram­mi Keh­ra lä­he­da­le Kau­nis­saa­re kül­la Pih­la­ka maaük­su­se­le tuu­li­ku ka­van­da­mi­seks. Need koos­tas Pih­la­ka päi­ke­se­par­gi oma­ni­ku KC Ener­gy OÜ tel­li­mu­sel Lem­ma OÜ.

Ani­ja val­la­va­lit­sus al­ga­tas 12. au­gus­til 2024 KC Ener­gy taot­lu­sel de­tailp­la­nee­rin­gu, mil­le ees­märk on Pih­la­ka maaük­su­se­le ühe ku­ni 5me­ga­va­ti­se elekt­ri­tuu­li­ku püs­ti­ta­mi­ne.

„And­si­me sel­lest tea­da Sõ­nu­mi­too­jas, val­la vee­bi­le­hel ning saat­si­me tea­vi­tus­kir­jad kõi­gi­le maao­ma­ni­ke­le, kel­le maad jää­vad 1,5 ki­lo­meet­ri raa­diu­ses­se. Neid on li­gi 40,“ sõ­nas Ani­ja val­la ar­hi­tekt-pla­nee­rin­gus­pet­sia­list In­ga Vai­nu.

Pla­nee­rin­gua­la hõl­mab um­bes 22 hek­ta­rit, te­gu on põl­lu­maa­ga, mi­da ei ha­ri­ta. DP­ga ka­van­da­tak­se tuu­li­ku jaoks krunt, hoo­nes­tu­sa­la ja ehi­tu­sõi­gus, teh­no­võr­gud, juur­de­pää­su­tee­de asu­ko­had, mää­ra­tak­se mü­ra-, vib­rat­sioo­ni-, in­so­lat­sioo­ni­tin­gi­mu­sed, mää­ra­tak­se ka tuu­li­ku mak­si­maal­ne kõr­gus. Ühel või­ma­li­kul tuu­li­ku­tüü­bil, mis loa saa­mi­se kor­ral või­dak­se püs­ti­ta­da, on roo­to­ri dia­mee­ter 163 meet­rit, tor­ni kõr­gus 126 ja ko­gu kõr­gus 207,5 meet­rit.

Koos DP­ga viiak­se lä­bi kesk­kon­na­mõ­ju st­ra­tee­gi­li­ne hin­da­mi­ne, et ana­lüü­si­da tuu­li­ku­ga kaas­ne­vat või­ma­lik­ku ne­ga­tiiv­set mõ­ju ini­mes­te­le, loo­mas­ti­ku­le, lin­nus­ti­ku­le. Sel­le põh­jal hin­na­tak­se, kas tuu­li­ku ra­ja­mi­ne Pih­la­ka maaük­su­se­le on või­ma­lik, kui on, siis kui kõr­ge tuu­li­ku võib püs­ti­ta­da ning mil­li­sed on lee­ven­dus­meet­med ne­ga­tiiv­se­te mõ­ju­de ja häi­rin­gu­te väl­ti­mi­seks ja lee­ven­da­mi­seks.

Kesk­kon­na­mõ­ju­de st­ra­tee­gi­li­se hin­da­mi­se esi­me­ne etapp on KSH prog­ram­mi koos­ta­mi­ne. Prog­ram­mis mää­ra­tak­se kesk­kon­na­mõ­ju­de hin­da­mi­se ula­tus, sel­gi­ta­tak­se pla­nee­rin­gu el­lu­vii­mi­se­ga eel­da­ta­valt kaas­ne­vat olu­list kesk­kon­na­mõ­ju, seal­hul­gas mõ­ju ini­me­se ter­vi­se­le, pii­riü­le­se kesk­kon­na­mõ­ju esi­ne­mi­se või­ma­lik­kust ja või­ma­lik­ku mõ­ju Na­tu­ra 2000 võr­gus­ti­ku ala­le. KSH prog­ram­mis kir­jel­da­tak­se ka ka­su­ta­ta­vat hin­da­mis­me­too­di­kat, ni­me­ta­tak­se ini­me­sed ja asu­tu­sed, ke­da võib kin­nis­tu­le tuu­li­ku püs­ti­ta­mi­ne mõ­ju­ta­da, ni­me­ta­tak­se KSH ja de­tailp­la­nee­rin­gu koos­ta­nud eks­per­di­rüh­ma koos­seis ja tu­le­mus­te ava­li­kus­ta­mi­se aja­ka­va.

Val­la kesk­kon­nas­pet­sia­list Eve­lin Kol­bak sel­gi­tas, et se­ni ei ole ha­ka­tud de­tailp­la­nee­rin­gut koos­ta­ma ega kesk­kon­na­mõ­ju­sid hin­da­ma. Val­la­va­lit­sus oo­tab ära kõi­gi as­jas­se puu­tu­va­te ame­ti­te sei­su­ko­had ja et­te­pa­ne­kud, saa­dab va­ja­du­sel koos­ta­ja­le täien­da­mi­seks-pa­ran­da­mi­seks. See­jä­rel pan­nak­se läh­te­sei­su­ko­had ja KSH prog­ramm ava­li­ku­le väl­ja­pa­ne­ku­le ja järg­neb ava­lik aru­te­lu.

„Ava­li­kus­ta­mi­se ajal on kõi­gil ini­mes­tel ja or­ga­ni­sat­sioo­ni­del või­ma­lik te­ha et­te­pa­ne­kuid pla­nee­rin­gu läh­te­sei­su­ko­ha­des­se ja KSH prog­ram­mi, mil­le­ga pan­nak­se pai­ka eda­si­ne plaan, mi­da, mil­li­ses ula­tu­ses ja kui de­tail­selt ha­ka­tak­se hin­da­ma. Al­les siis, kui prog­ramm kin­ni­ta­tak­se, saab ha­ka­ta kesk­kon­na­mõ­ju­sid hin­da­ma. KSH tu­le­mus­test sel­gub, kas tuu­li­ku ra­ja­mi­ne on või­ma­lik või mit­te, ja kui on, siis mil­lis­tel tin­gi­mus­tel, “ lau­sus kesk­kon­nas­pet­sia­list.

Käe­so­le­va nä­da­la al­gu­seks olid val­la­va­lit­sus­se sei­su­ko­had tuu­li­ku pla­nee­rin­gu läh­teü­les­an­de ja KSH prog­ram­mi koh­ta saat­nud 5 asu­tust, vas­ta­nud ei ole rii­gi kait­sein­ves­tee­rin­gu­te kes­kus ning kesk­kon­naa­met. Po­lit­sei- ja pii­ri­val­vea­met ega kait­se­mi­nis­tee­rium täien­da­vaid tin­gi­mu­si ei esi­ta­nud, trans­por­dia­met te­gi et­te­pa­ne­kuid pea­mi­selt juur­de­pää­su­tee­de koh­ta. Maa- ja ruu­mi­ame­ti soo­vi­tas DP läh­te­sei­su­koh­ta­des­se li­sa­da, et ka­van­da­tav te­ge­vus ei to­hi põh­jus­ta­da vee­re­žii­mi hal­ve­ne­mist, seal­hul­gas üleu­ju­ta­mi­si, vee pai­su­ta­mist ega kui­ven­du­se hal­ve­ne­mist naa­be­ra­la­del.

Kõi­ge roh­kem et­te­pa­ne­kuid te­gi ter­vi­sea­met. Muu­hul­gas mär­gi­ti, et li­saks tuu­li­ku te­ki­ta­va­le mü­ra­le tu­leks mü­ra­hin­nan­gu koos­ta­mi­sel ar­ves­se võt­ta ka sel­le­ga seo­tud sead­meid ning hin­na­ta mü­ra koos­mõ­jus Pih­la­ka päi­ke­se­par­gi sead­me­te­ga. Eel­du­sel, et tuu­lik töö­tab ku­ni 24 tun­di öö­päe­vas, soo­vi­tas amet või­ma­li­ke mü­ra­häi­rin­gu­te väl­ti­mi­seks võt­ta alu­seks kõi­ge ran­ge­mad mü­ra siht­väär­tu­sed – ela­mua­la­del päe­val mit­te üle 50 ja öö­sel 40 det­si­bel­li.

Pla­nee­rin­gu läh­te­sei­su­ko­had ja KSH prog­ramm ava­li­kus­ta­tak­se tõe­näo­li­selt veeb­rua­ris-märt­sis. DP ja KSH aruan­de ava­lik väl­ja­pa­nek ja aru­te­lu on ilm­selt mais ning vas­tu­võt­mi­ne, sel­le­le järg­nev ava­li­kus­ta­mi­ne ja ava­lik aru­te­lu prae­gu­se ka­va ko­ha­selt sü­gi­sel.