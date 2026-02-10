Anija vallavalitsus väljastas ehitusloa Pikva-Kaunissaare kergliiklustee ehitamiseks. Vallavanem Riivo Noore sõnul ei tähenda see, et kergteed saaks niipea ehitama hakata. Ta selgitas, ehitusluba oli vaja väljastada selleks, et taotleda Riigi Tugiteenuste Keskuselt kohalikele omavalitsustele jalgratta- või jalgteede investeeringute meetmest toetust. Kehra linna ja Pikva küla ühendava kergliiklustee rajamiseks on sellest võimalik saada toetust kuni 500 000 eurot. Taotluse esitamise tähtaeg oli 6. veebruar. Vallavalitsus kutsus eelnevalt kokku kõigi tee alla jäävate maade omanikud, nendega vastastikusel kokkuleppel vormistati maatükkidele sundvaldus. „See oli inimeste jaoks kõige lihtsam asjaajamise viis. Maa jääb endiselt neile, vald on kasutaja,“ ütles vallavanem. Kuna Pikva paar maaomanikku ei olnud nõus enda maale kergliiklusteed lubama, kavandatakse tee esialgu Kehra-Kaunisaare teeristist kuni Pikva bussipeatuseni. Detsembris andis vallavolikogu garantii tasuda tee projekteerimise ja ettevalmistustöödega seotud kulud 2026. aasta eelarvest maksimaalselt 50 000 euro suuruses summas. Vallavalitsus väljastas projekteerimistingimused. Tulevikus on ette nähtud kergliiklustee pikendamine Alavere külani.