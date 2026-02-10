Ani­ja val­la­va­lit­sus väl­jas­tas ehi­tus­loa Pik­va-Kau­nis­saa­re kerg­liik­lus­tee ehi­ta­mi­seks. Val­la­va­nem Rii­vo Noo­re sõ­nul ei tä­hen­da see, et kerg­teed saaks nii­pea ehi­ta­ma ha­ka­ta. Ta sel­gi­tas, ehi­tus­lu­ba oli va­ja väl­jas­ta­da sel­leks, et taot­le­da Rii­gi Tu­gi­tee­nus­te Kes­ku­selt ko­ha­li­ke­le oma­va­lit­sus­te­le jalg­rat­ta- või jalg­tee­de in­ves­tee­rin­gu­te meet­mest toe­tust. Keh­ra lin­na ja Pik­va kü­la ühen­da­va kerg­liik­lus­tee ra­ja­mi­seks on sel­lest või­ma­lik saa­da toe­tust ku­ni 500 000 eu­rot. Taot­lu­se esi­ta­mi­se täht­aeg oli 6. veeb­ruar. Val­la­va­lit­sus kut­sus eel­ne­valt kok­ku kõi­gi tee al­la jää­va­te maa­de oma­ni­kud, nen­de­ga vas­tas­ti­ku­sel kok­ku­lep­pel vor­mis­ta­ti maa­tük­ki­de­le sund­val­dus. „See oli ini­mes­te jaoks kõi­ge liht­sam as­jaa­ja­mi­se viis. Maa jääb en­di­selt nei­le, vald on ka­su­ta­ja,“ üt­les val­la­va­nem. Ku­na Pik­va paar maa­oma­nik­ku ei ol­nud nõus enda maa­le kerg­liik­lus­teed lu­ba­ma, ka­van­da­tak­se tee esial­gu Keh­ra-Kau­ni­saa­re tee­ris­tist ku­ni Pik­va bus­si­pea­tu­se­ni. Det­semb­ris an­dis val­la­vo­li­ko­gu ga­ran­tii ta­su­da tee pro­jek­tee­ri­mi­se ja et­te­val­mis­tus­töö­de­ga seo­tud ku­lud 2026. aas­ta ee­lar­vest mak­si­maal­selt 50 000 eu­ro suu­ru­ses sum­mas. Val­la­va­lit­sus väl­jas­tas pro­jek­tee­ri­mis­tin­gi­mu­sed. Tu­le­vi­kus on et­te näh­tud kerg­liik­lus­tee pi­ken­da­mi­ne Ala­ve­re kü­la­ni.