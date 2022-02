Ko­roo­na-aeg tõi KRIS­TEL SIT­SI­LE uue ho­bi – ta meis­ter­dab, pa­neb ku­ju­dest kok­ku st­see­nid, pil­dis­tab ja li­sab väl­ja­mõel­dud lood elust, kui oku­pat­sioo­ni po­leks Ees­tis ol­nud.

Eel­mi­sest su­vest on Kol­ga muu­seu­mi kü­la­li­sed saa­nud pü­sieks­po­sit­sioo­ni osa­na vaa­da­ta koo­pia­mu­de­li­te ja mi­nia­tuu­ri­de väl­ja­pa­ne­kut „Al­ter­na­tiiv­sed viie­küm­nen­dad“. Esial­gu mah­tus see suu­re klaas­vit­rii­ni ühe­le riiu­li­le. Poo­le aas­ta­ga on laie­ne­nud mit­me­le riiu­li­le ning au­tor Kris­tel Sits täien­dab se­da pi­de­valt.

Ta tut­vus­tab näi­tust kui pil­di­ke­si, mil­li­ne või­nuks ol­la elu, kui oma­riik­lus jät­ku­nuks pä­rast 1940. aas­tat ning po­leks ol­nud sõ­da ega oku­pat­sioo­ni. Koo­pia­mu­de­lid 1940-1950nda­te aas­ta­te au­to­dest ja trak­to­ri­test on mõõt­ka­vas 1:35, 1:25 või 1:24. Li­sa­tud on mi­nia­tuur­sed fi­guu­rid tol ajal ela­nud või ela­da või­nud ko­da­ni­kest ja loo­ma­dest. Juu­res on ajas­tut­ruud must­val­gep­ruu­nid ja vär­vi­li­sed fo­tod sa­ma­dest ku­ju­dest ning nen­de­ga loo­dud olu­kor­da­dest – te­ki­ta­vad mul­je, na­gu oleks 70-80 aas­tat ta­ga­si pä­ri­se­lust üles võe­tud.

Sel­le pa­ral­leel­maail­ma teeb veel­gi eri­li­se­maks as­jao­lu, et aja­lu­gu ja pä­ri­se­lu on se­ga­tud väl­ja­mõel­du­ga. Te­ge­vus toi­mub ära­tun­ta­valt Kuu­sa­lu val­las: veoau­to kir­ja­ga „Hirv­li laua­vab­rik“, Kol­ga va­ba­taht­li­ke prit­si­mees­te pu­na­ne ma­sin, Kiiu meie­rei pii­ma­tün­ni­de ve­da­mi­se au­to, lii­ni­buss siht­ko­ha­sil­di­ga „Vii­nis­tu“, Kuusalu kaup­mehe It­ha­li fur­goo­nau­to.

Au­to­ril on ku­ju­ta­tud si­tuat­sioo­ni­de koh­ta omaet­te lood, fi­guu­ri­de­le on an­tud ni­med ja osa­de­le ka põh­ja­li­kum lu­gu, mil­les sa­ma­moo­di nii pä­ri­selt juh­tu­nut kui fan­taa­siat. Ta kom­men­tee­rib, et ka­su­tab oma va­nae­malt ja Kuu­sa­lus Nõm­me kaup­lust pi­da­nud va­na­tä­dilt kuul­dud jut­te ning uu­rib aja­looal­li­ka­test juur­de. Nõm­me kaup­lus asus Kuu­sa­lu rah­va­ma­ja vas­tas, sa­mas ma­jas oli ka pa­ga­ri­töös­tus, seal küp­se­ta­tud lei­ba vee­ti veoau­to­ga piir­kon­na poo­di­des­se ku­ni Kol­ga­kü­la­ni.

