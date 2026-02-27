Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus kor­ral­dab es­mas­päe­va, 9. märt­si õh­tul Kuu­sa­lu rah­va­ma­jas ja kol­ma­päe­va, 11. märt­si õh­tul Kol­ga­kü­la rah­va­ma­jas koos­töös pääs­tea­me­ti­ga krii­si­val­mi­du­se koo­li­tu­se. Koo­li­tab Põh­ja pääs­te­kes­ku­se en­ne­tus­part­ner Elo Pa­luo­ja. Te­ma oli üks esi­ne­ja ka roh­kem kui aas­ta ta­ga­si, det­semb­ris 2024. aas­tal Kol­ga koo­li­ma­jas toi­mu­nud krii­si­koo­li­tu­sel, mil­le kor­ral­das MTÜ Ka­ha­la Jär­ve Kü­la­de Selts.

Kuu­sa­lu val­la krii­sis­pet­sia­list Rii­na Va­hi­sa­lu üt­leb, kui­gi nüüd on kuu­lu­tu­se­le mär­gi­tud, et krii­si­koo­li­tu­sed on kor­te­ri­ühis­tu­te ja kü­la­de esin­da­ja­te­le, on oo­da­tud kõik, kes ta­ha­vad osa­le­da: „Koo­li­tus ja in­fo, kui­das hak­ka­ma saa­da või­ma­li­ke oh­tu­de­ga, on kõi­gi mu­re. Ei pea jää­ma oo­ta­ma, kas teie ühis­tu või kü­la esin­da­ja osa­leb. Sa­mu­ti on oo­da­tud kor­te­ri­te või ma­ja­de üür­ni­kud, mit­te ai­nult oma­ni­kud.“

Ta loet­leb koo­li­tu­sel kä­sit­le­ta­vad tee­mad: mis on kriis ja kui­das eri ohuo­lu­kor­rad mõ­ju­ta­vad ini­me­si, mil­li­sed on ko­gu­kon­na res­sur­sid ja va­ja­du­sed ning kui­das või­mes­ta­da ko­gu­kon­na­liik­meid eri­ne­va­te olu­kor­da­de­ga toi­me tu­le­ma, kui­das kor­ral­da­da kom­mu­ni­kat­sioo­ni ko­gu­kon­na liik­me­te ja oma­va­lit­su­se­ga ning moo­dus­ta­da ko­gu­kon­na krii­si­mees­kon­da ja pa­nus­ta­da krii­si­val­mi­dus­se.

Rii­na Va­hi­sa­lu: „Mind on kõ­ne­ta­nud koo­li­tus­tel kuul­dud lau­se: „Ai­ta luua muu­tust!“. Tead­mi­si ini­mes­tel ju­ba on, aga kas ka pä­ri­selt ole­me te­gut­se­nud sel­le ni­mel, et olek­si­me hä­dao­lu­kor­da­deks val­mis ja see muu­tu­nud isee­ne­sest­mõis­te­ta­vaks elus­tii­liks. Oma­va­lit­su­se krii­sip­laa­nist on vä­he ka­su, kui ko­gu­kon­nad kü­la­des ja kor­ter­ma­ja­des ei ole krii­si­val­mi­dus­se pa­nus­ta­nud.“

En­ne­tuss­pet­sia­list Elo Pa­luo­ja on krii­si­deks val­mi­so­le­kust rää­ki­nud mit­mel vii­ma­sel aas­tal, ent val­la krii­sis­pet­sia­lis­ti sõ­nul on tee­ma­kä­sit­lust jär­jest aren­da­tud, tuuak­se elu­li­si näi­teid ja ja­ga­tak­se rea­list­lik­ke soo­vi­tu­si.