Kuusalu vallavalitsus korraldab esmaspäeva, 9. märtsi õhtul Kuusalu rahvamajas ja kolmapäeva, 11. märtsi õhtul Kolgaküla rahvamajas koostöös päästeametiga kriisivalmiduse koolituse. Koolitab Põhja päästekeskuse ennetuspartner Elo Paluoja. Tema oli üks esineja ka rohkem kui aasta tagasi, detsembris 2024. aastal Kolga koolimajas toimunud kriisikoolitusel, mille korraldas MTÜ Kahala Järve Külade Selts.
Kuusalu valla kriisispetsialist Riina Vahisalu ütleb, kuigi nüüd on kuulutusele märgitud, et kriisikoolitused on korteriühistute ja külade esindajatele, on oodatud kõik, kes tahavad osaleda: „Koolitus ja info, kuidas hakkama saada võimalike ohtudega, on kõigi mure. Ei pea jääma ootama, kas teie ühistu või küla esindaja osaleb. Samuti on oodatud korterite või majade üürnikud, mitte ainult omanikud.“
Ta loetleb koolitusel käsitletavad teemad: mis on kriis ja kuidas eri ohuolukorrad mõjutavad inimesi, millised on kogukonna ressursid ja vajadused ning kuidas võimestada kogukonnaliikmeid erinevate olukordadega toime tulema, kuidas korraldada kommunikatsiooni kogukonna liikmete ja omavalitsusega ning moodustada kogukonna kriisimeeskonda ja panustada kriisivalmidusse.
Riina Vahisalu: „Mind on kõnetanud koolitustel kuuldud lause: „Aita luua muutust!“. Teadmisi inimestel juba on, aga kas ka päriselt oleme tegutsenud selle nimel, et oleksime hädaolukordadeks valmis ja see muutunud iseenesestmõistetavaks elustiiliks. Omavalitsuse kriisiplaanist on vähe kasu, kui kogukonnad külades ja kortermajades ei ole kriisivalmidusse panustanud.“
Ennetusspetsialist Elo Paluoja on kriisideks valmisolekust rääkinud mitmel viimasel aastal, ent valla kriisispetsialisti sõnul on teemakäsitlust järjest arendatud, tuuakse elulisi näiteid ja jagatakse realistlikke soovitusi.