Alates detsembrist käivad taas ehitustööd Kehras Laste tänaval, Lastetare lasteaia endisel kinnistul, kus asunud vana maja 2023. aastal lammutati. Möödunud neljapäeval, 19. veebruaril panid Anija vallavalitsuse ning ehitusfirma Tesron Ehitus OÜ esindajad seal sümboolse nurgakivi teenusmajale, milles pärast valmimist saavad korteri üürida valla eakad, kes oma kodus enam üksi hakkama ei saa, kuid ööpäevaringset järelevalvet hooldekodus ei vaja.
Nurgakivikapslisse panid Anija vallavanem Riivo Noor ning abivallavanemad Priit Vabamäe ja Tiina Silem hoone ehitusprojekti, sama päeva ehituskoosoleku protokolli, eelmise päeva ehk 18. veebruari Sõnumitooja, Anija valla laualipu ning euromünte.
„Kui keegi kapsli kunagi välja kaevab, on huvitav näha ja lugeda, mis oli 2026. aastal oluline,“ sõnas vallavanem.
Kapsli asetas koos temaga tulevase teenusmaja esimese korruse terrassile viiva ühisala ühte nurka Tesron Ehituse projektijuht Siim Pajumäe. Kellutäie segu lisasid ka Anija abivallavanemad Priit Vabamäe ja Tiina Silem, ehitus- ja hankespetsialist Kalev Laast, Tesron Ehituse objektijuht Egon Eessaar ning omanikujärelevalve Reino Lõhmus Tarindi Consult OÜst. Pärast seda pakkusid ehitajad soojakus suppi ja kringlit.
Objektijuht Egon Eessaar rääkis Sõnumitoojale, et ehitust alustati detsembris kaevetöödega, seejärel tehti vundament. Kuna aasta lõpp oli soe ja lumeta, ei olnud talve alguses ehituse juures takistusi. Jaanuari alguses lumega kaasnenud külmad ilmad on töötempot veidi pidurdanud, väga külmadel päevadel, kui külmakraade on olnud rohkem kui 10, on müüritöödes tehtud paus. Igapäevaselt on tulevase teenusmaja müüre ladumas keskmiselt 4-5 meest.
Egon Eessaare sõnul on nende ettevõtte jaoks tegu üsna tavalise ehitusega.
„Praegu oleme veel nii algstaadiumis, et keerulisi olukordi pole olnud,“ sõnas ta ja oletas, et eakate maja ehitamise teevad veidi keeruliseks invanõuded.
Teenusmaja valmimise tähtaeg on aasta lõpp. Objektijuht kinnitas, et praegu ollakse graafikus ja pigem loodetakse ehitustööd valmis saada varem. Sarikapidu on ilmselt kevadel.
Kehra eakate teenusmaja rajamine läheb maksma üle 2,57 miljoni euro, sellest ligi 1,9 miljonit sai Anija vald Riigi Tugiteenuste Keskuselt meetmest „Kogukonnapõhiste toetatud elamiste loomine teenusmajas“, valla omaosalus on ligikaudu 650 000 eurot.
Kahekordsesse hoonesse tuleb 12 korterit, neist 10 ühe- ja 2 kahetoalist, keskmiselt 36-42 ruutmeetri suurused. Igas korteris on kööginurk ning invatualett-duširuum. Kummalegi korrusele tehakse ka ühistegevuste ruum. Teenusmajas saavad hakata eluaset üürima väiksema abi- ja hooldusvajadusega eakad ning nägemis-, kuulmis- ja liitpuudega vallaelanikud. Neile pakutakse seal ka vajalikke sotsiaalteenuseid – koduteenust, tugiisikut, isiklikku abistajat.
Abivallavanem Tiina Silem ütles, et vallavalitsuse poole on pöördunud esimesed inimesed, kes on tundnud huvi teenusmajas korteri üürimise vastu.
„Võtame nendega suve poole uuesti ühendust. Lõpuks sõltub nende soov kindlasti ka sellest, kui palju hakkab teenusmajas korteri üürimine maksma,“ lausus ta.
Vallavanem Riivo Noor lisas, et üürihinna sisse arvestatakse osaliselt ka suure investeeringu vallaosalus: „Samas maksame iga hooldekodusse paigutatud inimese eest vallaeelarvest 650 eurot. Oleme arvestanud, et kui meie valla vähemalt 4-5 inimest ei pea minema hooldekodusse ja saavad elada valmivas teenusmajas, suudame hooldekodukohtadelt kokku hoitud rahast ehitamiseks võetud laenu tasuda.“