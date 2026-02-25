Ala­tes det­semb­rist käi­vad taas ehi­tus­tööd Keh­ras Las­te tä­na­val, Las­te­ta­re las­teaia en­di­sel kin­nis­tul, kus asu­nud va­na ma­ja 2023. aas­tal lam­mu­ta­ti. Möö­du­nud nel­ja­päe­val, 19. veeb­rua­ril pa­nid Ani­ja val­la­va­lit­su­se ning ehi­tus­fir­ma Tes­ron Ehi­tus OÜ esin­da­jad seal süm­bool­se nur­ga­ki­vi tee­nus­ma­ja­le, mil­les pä­rast val­mi­mist saa­vad kor­te­ri üü­ri­da val­la ea­kad, kes oma ko­dus enam ük­si hak­ka­ma ei saa, kuid öö­päe­va­ring­set jä­re­le­val­vet hool­de­ko­dus ei va­ja.

Nur­ga­ki­vi­kaps­lis­se pa­nid Ani­ja val­la­va­nem Rii­vo Noor ning abi­val­la­va­ne­mad Priit Va­ba­mäe ja Tii­na Si­lem hoo­ne ehi­tusp­ro­jek­ti, sa­ma päe­va ehi­tus­koo­so­le­ku pro­to­kol­li, eel­mi­se päe­va ehk 18. veeb­rua­ri Sõ­nu­mi­too­ja, Ani­ja val­la laua­li­pu ning eu­ro­mün­te.

„Kui kee­gi kaps­li ku­na­gi väl­ja kae­vab, on hu­vi­tav nä­ha ja lu­ge­da, mis oli 2026. aas­tal olu­li­ne,“ sõ­nas val­la­va­nem.

Kaps­li ase­tas koos te­ma­ga tu­le­va­se tee­nus­ma­ja esi­me­se kor­ru­se ter­ras­si­le vii­va ühi­sa­la üh­te nur­ka Tes­ron Ehi­tu­se pro­jek­ti­juht Siim Pa­ju­mäe. Kel­lu­täie se­gu li­sa­sid ka Ani­ja abi­val­la­va­ne­mad Priit Va­ba­mäe ja Tii­na Si­lem, ehi­tus- ja han­kes­pet­sia­list Ka­lev Laast, Tes­ron Ehi­tu­se ob­jek­ti­juht Egon Ees­saar ning oma­ni­ku­jä­re­le­val­ve Rei­no Lõh­mus Ta­rin­di Con­sult OÜst. Pä­rast se­da pak­ku­sid ehi­ta­jad soo­ja­kus sup­pi ja kring­lit.

Ob­jek­ti­juht Egon Ees­saar rää­kis Sõ­nu­mi­too­ja­le, et ehi­tust alus­ta­ti det­semb­ris kae­ve­töö­de­ga, see­jä­rel teh­ti vun­da­ment. Ku­na aas­ta lõpp oli soe ja lu­me­ta, ei ol­nud tal­ve al­gu­ses ehi­tu­se juu­res ta­kis­tu­si. Jaa­nua­ri al­gu­ses lu­me­ga kaas­ne­nud kül­mad il­mad on töö­tem­pot vei­di pi­dur­da­nud, vä­ga kül­ma­del päe­va­del, kui kül­mak­raa­de on ol­nud roh­kem kui 10, on müü­ri­töö­des teh­tud paus. Iga­päe­va­selt on tu­le­va­se tee­nus­ma­ja müü­re la­du­mas kesk­mi­selt 4-5 meest.

Egon Ees­saa­re sõ­nul on nen­de et­te­võt­te jaoks te­gu üs­na ta­va­li­se ehi­tu­se­ga.

„Prae­gu ole­me veel nii alg­staa­diu­mis, et kee­ru­li­si olu­kor­di po­le ol­nud,“ sõ­nas ta ja ole­tas, et ea­ka­te ma­ja ehi­ta­mi­se tee­vad vei­di kee­ru­li­seks in­va­nõu­ded.

Tee­nus­ma­ja val­mi­mi­se täht­aeg on aas­ta lõpp. Ob­jek­ti­juht kin­ni­tas, et prae­gu ol­lak­se graa­fi­kus ja pi­gem loo­de­tak­se ehi­tus­tööd val­mis saa­da va­rem. Sa­ri­ka­pi­du on ilm­selt ke­va­del.

Keh­ra ea­ka­te tee­nus­ma­ja ra­ja­mi­ne lä­heb maks­ma üle 2,57 mil­jo­ni eu­ro, sel­lest li­gi 1,9 mil­jo­nit sai Ani­ja vald Rii­gi Tu­gi­tee­nus­te Kes­ku­selt meet­mest „Ko­gu­kon­na­põ­his­te toe­ta­tud ela­mis­te loo­mi­ne tee­nus­ma­jas“, val­la omao­sa­lus on li­gi­kau­du 650 000 eu­rot.

Ka­he­kord­ses­se hoo­nes­se tu­leb 12 kor­te­rit, neist 10 ühe- ja 2 ka­he­toa­list, kesk­mi­selt 36-42 ruut­meet­ri suu­ru­sed. Igas kor­te­ris on köö­gi­nurk ning in­va­tua­lett-duši­ruum. Kum­ma­le­gi kor­ru­se­le te­hak­se ka ühis­te­ge­vus­te ruum. Tee­nus­ma­jas saa­vad ha­ka­ta elua­set üü­ri­ma väik­se­ma abi- ja hool­dus­va­ja­du­se­ga ea­kad ning nä­ge­mis-, kuul­mis- ja liit­puu­de­ga val­lae­la­ni­kud. Nei­le pa­ku­tak­se seal ka va­ja­lik­ke sot­siaal­tee­nu­seid – ko­du­tee­nust, tu­gii­si­kut, isik­lik­ku abis­ta­jat.

Abi­val­la­va­nem Tii­na Si­lem üt­les, et val­la­va­lit­su­se poo­le on pöör­du­nud esi­me­sed ini­me­sed, kes on tund­nud hu­vi tee­nus­ma­jas kor­te­ri üü­ri­mi­se vas­tu.

„Võ­ta­me nen­de­ga su­ve poo­le uues­ti ühen­dust. Lõ­puks sõl­tub nen­de soov kind­las­ti ka sel­lest, kui palju hak­kab tee­nus­ma­jas kor­te­ri üü­ri­mi­ne maks­ma,“ lau­sus ta.

Val­la­va­nem Rii­vo Noor li­sas, et üü­ri­hin­na sis­se ar­ves­ta­tak­se osa­li­selt ka suu­re in­ves­tee­rin­gu val­lao­sa­lus: „Sa­mas mak­sa­me iga hool­de­ko­dus­se pai­gu­ta­tud ini­me­se eest val­laee­lar­vest 650 eu­rot. Ole­me ar­ves­ta­nud, et kui meie val­la vä­he­malt 4-5 ini­mest ei pea mi­ne­ma hool­de­ko­dus­se ja saa­vad ela­da val­mi­vas tee­nus­ma­jas, suu­da­me hool­de­ko­du­koh­ta­delt kok­ku hoi­tud ra­hast ehi­ta­mi­seks võe­tud lae­nu ta­su­da.“