Terviseagentuuri Loksa perearstikeskuses töötab alates veebruarist täiskohaga pooleaastasel praktikal peremeditsiini arst-resident Kristina Dolgopolova. Loksale otsitakse uut perearsti, konkursi tähtaeg on 27. veebruar. Terviseagentuuri tegevjuhi asetäitja Kärt Kukk kommenteeris, et konkursi tähtaega pikendatakse ning lootus on leida perearst, kes on valmis võtma vastutuse oma nimistu või nimistu osa eest. Võimalus on ööbida uhiuues külaliskorteris. Loksa perearstikeskus alustas novembris tööd Pärna tänav 1 remonditud majas, kus varem oli teenindusmaja, hiljem kultuurimaja ja õmblustöökoda.