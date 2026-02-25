Thursday, 05.03.2026
Facebook

Lok­sal on prak­ti­kal pe­rearst-re­si­dent

Poolt
Sõnumitooja
-
33
­Loksa uus ter­vi­se­kes­kus Pär­na tn 1 ma­jas (parempoolne hoone, vasakul on endise Perepoe ja postkontori maja) on re­no­vee­ri­tud nii seest kui väl­jast. Fo­to Karl Ka­se­põld/Ter­vi­sea­gen­tuur

Ter­vi­sea­gen­tuu­ri Lok­sa pe­re­ars­ti­kes­ku­ses töö­tab ala­tes veeb­rua­rist täiskohaga poole­aas­ta­sel prak­ti­kal pe­re­me­dit­sii­ni arst-re­si­dent Kris­ti­na Dol­go­po­lo­va. Lok­sa­le ot­si­tak­se uut pe­rears­ti, kon­kur­si täh­taeg on 27. veeb­ruar. Ter­vi­sea­gen­tuu­ri te­gev­ju­hi ase­täit­ja Kärt Kukk kom­men­tee­ris, et kon­kur­si täh­tae­ga pi­ken­da­tak­se ning loo­tus on lei­da pe­rearst, kes on val­mis võt­ma vas­tu­tu­se oma ni­mis­tu või ni­mis­tu osa eest. Või­ma­lus on öö­bi­da uhiuues kü­la­lis­kor­te­ris. Lok­sa pe­rears­ti­kes­kus alus­tas no­vemb­ris tööd Pär­na tä­nav 1 re­mon­di­tud ma­jas, kus va­rem oli teenindusmaja, hil­jem kul­tuu­ri­ma­ja ja õmb­lus­töö­ko­da.

Eelmine artikkelMuu­tu­vad ühist­rans­por­di pi­le­ti­hin­nad
Järgmine artikkelKrii­si­koo­li­tu­sed Kuu­sa­lus kor­ter­ma­ja­de ela­ni­ke­le ja Kol­ga­kü­las külako­gu­kon­da­de­le

SEOTUD ARTIKLIDROHKEM AUTORILT

© Sõnumitooja.ee
ROHKEM LUGUSID

Raasiku linetantsijad võidutsesid Riias

Loksa Linnahooldusest