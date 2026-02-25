Ter­vi­sea­gen­tuu­ri Lok­sa pe­re­ars­ti­kes­ku­ses töö­tab ala­tes veeb­rua­rist täiskohaga poole­aas­ta­sel prak­ti­kal pe­re­me­dit­sii­ni arst-re­si­dent Kris­ti­na Dol­go­po­lo­va. Lok­sa­le ot­si­tak­se uut pe­rears­ti, kon­kur­si täh­taeg on 27. veeb­ruar. Ter­vi­sea­gen­tuu­ri te­gev­ju­hi ase­täit­ja Kärt Kukk kom­men­tee­ris, et kon­kur­si täh­tae­ga pi­ken­da­tak­se ning loo­tus on lei­da pe­rearst, kes on val­mis võt­ma vas­tu­tu­se oma ni­mis­tu või ni­mis­tu osa eest. Või­ma­lus on öö­bi­da uhiuues kü­la­lis­kor­te­ris. Lok­sa pe­rears­ti­kes­kus alus­tas no­vemb­ris tööd Pär­na tä­nav 1 re­mon­di­tud ma­jas, kus va­rem oli teenindusmaja, hil­jem kul­tuu­ri­ma­ja ja õmb­lus­töö­ko­da.