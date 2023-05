Kaks su­ve ta­ga­si Ani­ja, Raa­si­ku, Kuu­sa­lu, Ko­se ja Jõe­läht­me val­las alus­ta­nud Kõr­ve­maa Rat­ta­rin­gi kol­mas hooaeg on ava­tud ning kõi­gist ühek­sast lae­nu­tus­jaa­mast on taas või­ma­lik rat­taid ren­ti­da. Lae­nu­tus­jaa­mad asu­vad Keh­ra raud­tee­jaa­ma, Ani­ja mõi­sa, Aeg­vii­du Ter­vi­se­de­poo, Ala­ve­re rah­va­ma­ja, Raa­si­ku raud­tee­jaa­ma, Kuu­sa­lu te­ha­se vas­tas asu­va park­la, Ko­se uju­la ja Kos­ti­ve­re li­pu­väl­ja­ku park­la juu­res. Keh­ra jaa­mas on lae­nu­ta­mi­seks 12, teis­tes jaa­ma­des 7 ren­di­ra­tast, li­saks on kõi­gis 3 va­ba dok­ki, ku­hu rat­tad ta­gas­ta­da.

Mul­lu au­gus­tist sih­ta­su­tu­se Ani­ja Val­la Spor­di­maailm spor­di­te­ge­vu­se kor­ral­da­ja­na töö­tav Os­kar Tam­me­jõe sõ­nas, et sü­gi­sel viis vii­ma­sed rat­tad lae­nu­tus­jaa­ma­dest ära 21. ok­toob­ril.

„Pä­rast se­da te­gin kõi­gi­le ra­tas­te­le hool­du­se ning hooa­ja al­gu­ses vaa­ta­sin rat­tad uues­ti üle. Pu­has­ta­sin, õli­ta­sin ket­te, mõ­nel olid dü­na­mo ja esi­lam­bi va­he­li­sed juht­med ok­sü­dee­ru­nud ning tu­li väl­ja va­he­ta­da. Kui esi­me­si rat­taid su­ve­hoo­jaks ren­di­jaa­ma­des­se vii­sin, olid väl­jas veel kül­mak­raa­did. Ala­tes ap­ril­li kesk­pai­gast olid kõi­gis ren­di­jaa­ma­des rat­tad ole­mas,“ rää­kis ta.

Os­kar Tam­me­jõe kin­ni­tas, et kaks su­ve­hooae­ga ka­su­tu­ses ol­nud ren­di­rat­tad on vä­ga häs­ti vas­tu pi­da­nud: „Ar­va­si­me, et hooa­ja jook­sul tu­leb üks ra­tas ka väl­ja va­he­ta­da, kuid olen pi­da­nud va­he­ta­ma kel­la­sid ja tu­le­sid, ühe kor­ra ka kat­ki­se reh­vi, kõik muu on pü­si­nud ter­ve.“

Loe pikemalt 17. mai Sõnumitoojast.