„Dok­tor-A väl­ja­vaa­teid pee­ti ko­ha­ti suu­re­maks kui Ter­mi­naa­to­ril, kes alus­tas sa­mal ajal,“ üt­les raa­dioa­ja­kir­ja­nik STEN TEP­PAN tei­si­päe­val, 27. mail Vikerraadios, ansamblit tutvustavas saates.

Vii­nis­tu kü­la oli meie noo­ru­sa­jal eri­li­se au­ra­ga, kui seal üks bänd lõ­pe­tas te­ge­vu­se, tu­li tei­ne ase­me­le ja kui tei­ne läks laia­li, alus­tas kol­mas. Vii­nis­tul toi­mus ko­gu aeg mi­da­gi, seal oli la­he ol­la, sin­na ko­gu­ne­ti naa­ber­kü­la­dest ja ka Lok­salt,“ rää­kis Sõ­nu­mi­too­ja­le Ur­mo Laht, Vii­nis­tu kat­la­ma­jas 31. mail kont­ser­di­ga „Aas­ta oli siis 95“ üle pi­ka aja taas pub­li­ku et­te as­tu­nud an­samb­li Dok­tor-A ki­tar­rist, ku­na­gi­ne mä­nedžer ja bus­si­juht.

Dok­tor-A oli Vii­nis­tu an­sam­bel. Esi­ne­ma hak­kas sel­le ni­me all 1987. aas­tal, en­ne oli bän­di ni­mi Me­dal. Proo­ve teh­ti Vii­nis­tu rah­va­ma­jas, mi­da siis ni­me­ta­ti Ki­ro­vi ka­lu­ri­kol­hoo­si Või­du Tee osa­kon­na klu­biks. An­samb­li esi­mes­se koos­sei­su kuu­lu­sid Mee­lis Maa­niit Vii­nis­tult, Jor­ma Ko­los­tov Tur­bu­nee­mest, Ri­ho Rõn­gas Vi­ha­soost ning Ai­var Jü­ri­mets ja Jaa­nus En­de­mann Lok­salt. Kõik nad on õp­pi­nud Lok­sa kesk­koo­lis ning tund­sid üks­teist tä­nu sel­le­le, et käi­sid Vii­nis­tul vaa­ta­mas, kui­das seal mu­sit­see­ri­sid vei­di va­ne­ma­te noor­mees­te bän­did, ka El­mar Riiel Grupp ehk ERG.

Sa­mad alg­koos­sei­su me­hed te­gid nüüd Vii­nis­tul nos­tal­gia­kont­ser­di. Pea­kor­ral­da­ja oli aas­tal 1992 an­samb­li­ga lii­tu­nud laul­ja ja ki­tar­rist Kal­mer Neid­la Tur­bu­nee­mest. Taus­ta­laul­ja oli te­ma ku­na­gi­ne kur­su­se­kaas­la­ne Sir­le Truu.

Kõ­la­sid 30 aas­tat ta­ga­si bän­di ain­sa­le kas­se­ti­le ja plaa­di­le „Miks on nii…“ män­gi­tud ori­gi­naal­lood. Jor­ma Ko­los­tov tu­li la­va­le, et laul­da bän­di üht kuul­sa­mat lu­gu „Ma põ­len“.

Dok­tor-A lu­gu­de au­to­rid on Ri­ho Rõn­gas, kes kir­ju­tas „Ma põ­len“ 16aas­ta­selt, ning Mee­lis Maa­niit, Jor­ma Ko­los­tov, Kal­mer Neid­la.

„See oli su­per­kont­sert, us­ku­ma­tult või­mas, emot­sioo­nid on siia­maa­ni laes,“ kom­men­tee­ris nä­dal pä­rast kont­ser­ti Mee­lis Maa­niit, mit­me lau­lu au­tor ja trum­mar. Te­ma on bän­dis ol­nud ko­gu sel­le aja, kui muu­si­kat teh­ti ja esi­ne­mas käi­di.

