Valimisliit Arenev Raasiku Vald – 5 mandaati
Valimisliit Raasiku Vald – 5 mandaati
Valimisliit Raasiku Vald ja valimisliit Arenev Raasiku Vald on kokku leppinud selles, et:
• vallavanema koha täidab valimisliit Raasiku Vald avaliku konkursiga, kaasates konkursikomisjoni valimisliit Arenev Raasiku Vald esindajad;
• volikogu esimehe positsiooni täidab valimisliit Arenev Raasiku Vald ning aseesimehe positsiooni valimisliit Raasiku Vald;
• volikogu komisjonid järgneva nelja aasta jooksul on haridus-, kultuuri-, sotsiaal- ja spordikomisjon; eelarve- ja arengukomisjon; planeeringute, taristu- ja keskkonnakomisjon; revisjonikomisjon;
• komisjonide juhid määratakse partnerite hulgast pädevuste kohaselt;
• eestseisusesse kuuluvad volikogu esimees, aseesimees ning üks opositsiooni esindaja;
• vallavalitsuses on edaspidi lisaks vallavanemale neli liiget, kes kõik esindavad erinevaid omavalitsuse vastutusvaldkondi, sealhulgas on tähtis, et vallavalitsuse liikmete hulgas on ka haridus-/sotsiaalvaldkonna teadmistega liige/liikmed. Mõlemal valimisliidul on õigus nimetada vallavalitsusse üks esindaja tingimusel, et ta on konkreetse valdkonna ekspert.
Partnerid on koos määranud kindlad eesmärgid ja tegevused, millele valitsemisperioodil erilist tähelepanu pöörata.
Haridus, noored ja heaolu
Koalitsioonipartnerid lähtuvad põhimõttest, et kvaliteetne ja mitmekesine haridus, tugev noorsootöö ning laste ja perede heaolu on Raasiku valla pikaajalise arengu alus. Meie eesmärk on tagada igale lapsele kodulähedane, arendav ja turvaline kasvukeskkond ning toetada õpetajaid ja spetsialiste, kes seda iga päev loovad. Hariduse ja noorsootöö valdkonna juhtimisel on keskne kaasamine, järjepidevus ja sisuline koostöö koolide, lasteasutuste, kogukondade ning lapsevanematega.
• Toetame haridusasutusi tänapäevase ja uuendusmeelse koolikultuuri arendamisel ning aitame kaasa sellele, et valla koolid ja lasteaiad pakuvad mitmekesist ja kvaliteetset haridust kõigile lastele.
• Väärtustame Raasiku valla haridusvõrgu mitmekesisust ja kodulähedust ning näeme Pikavere Mõisakoolil ja Aruküla Vabal Waldorfkoolil suurt rolli Raasiku valla haridusvõrgus.
• Leiame koostöös haridusasutustega võimalused õpetajate ja tugispetsialistide täiendavaks motiveerimiseks, pöörates eraldi tähelepanu valdkondadele, kus spetsialistide puudus on väga suur.
• Soodustame vallasisese hariduse tugiteenuste võrgustiku kujunemist ning koostööd teiste omavalitsustega, et kõigile lastele, kes seda vajavad, oleks tagatud sotsiaalpedagoogi, logopeedi, psühholoogi ja eripedagoogi teenused.
• Tagame, et erivajadustega laste tugiisikud töötavad töölepingu alusel ning nende töö on stabiilne ja väärikalt tasustatud.
• Hoolitseme selle eest, et koolide ja lasteaedade hooned oleksid hästi kasutatud ja avatud kogukonnale – saalid ja klassiruumid lähevad vajadusel kogukonna ja huvitegevuse tarbeks enam ristkasutusse.
• Värskendame huvihariduse, huvitegevuse ja noorsootöö korraldust ja rahastamist, et iga laps leiaks endale sobiva koolivälise arendava tegevuse sõltumata elukohast.
• Pöörame erilist tähelepanu 13aastastele ja vanematele noortele, et pakkuda neile mõtestatud ja arendavaid tegutsemisvõimalusi. Käivitame Raasiku valla noortekogu ja tagame, et noorte arvamus on kaasatud valla otsustusprotsessidesse.
• Investeerime noorte ettevõtlikkusse ja toetame koolides minifirmaprogrammide pakkumist, et suurendada ettevõtlusvaimu vallas.
• Panustame (rahva)kultuuri arengusse ja väärtustame loomeinimesi, kes hoiavad meie piirkonna kultuuripärandit.
• Arendame sporditaristut välisrahastusvõimaluste tekkimisel ning võimalusel kaasame eraettevõtteid sporditaristu edasiarendamiseks (jääväljaku katus, padeliväljakud).
• Toetame laiemalt sportimist. Arendame spordi- ja jõusaalide kättesaadavust.
Sotsiaalvaldkond ja kogukondlik turvatunne/kriisivalmidus
Partnerid on ühel meelel, et Raasiku vald peab olema hooliv, turvaline ja iga elanikku toetav kogukond. Sotsiaalhoolekande eesmärk on tagada väärikas ja turvaline elu kõigile: lastele, peredele, eakatele ning erivajadustega inimestele. Valla roll on toetada inimesi ennetavalt ja süsteemselt, pakkudes neile tuge just seal, kus seda kõige enam vajatakse.
• Arendame välja tänapäevase ja abivajajast lähtuva sotsiaalhoolekande süsteemi, mis tagab igas vanuses inimestele vajalikud teenused ning tugevdab kogukonna turvatunnet. Toetuste puhul lähtume vajaduspõhisusest.
• Loome juurde võimalusi erivajadustega inimestele ja tuge vajavatele eakatele, pakkudes päevast tegevust, teraapiaid ja tugiteenuseid.
• Toetame eakate huvitegevust ja kogukondlikku osalust, et soodustada aktiivset ja sotsiaalselt kaasatud eluviisi.
• Suurendame Raasiku valla kriisivalmidust: hoiame ajakohasena kriisireguleerimise
plaani ning rakendame seda koostöös riiklike asutuste ja kogukondadega.
• Parandame elanike teadmisi kriisiolukorras käitumise kohta ja toetame vabatahtlike päästjate tegevust.
• Tagame, et kriisideks valmisolek ja turvalisuse tagamine on integreeritud valla juhtimisse ja eelarve planeerimisse.
Elukeskkond, teed ja ruumiline areng
Koalitsioonipartnerid lepivad kokku, et Raasiku valla elukeskkond peab arenema terviklikult, läbimõeldult ja kogukonda kaasavalt. Hea elukeskkond tähendab turvalisi ja ühendatud liikumisteid, korras ja kaunist avalikku ruumi, keskkonnahoidlikku mõtteviisi ning tänapäevast ja energiatõhusat taristut. Suurte taristuinvesteeringute puhul tagatakse avalik läbipaistvus, selge prioritiseerimine ja elanike kaasatus.
• Uuendame ja rakendame valla teehoiukava külateede ja turvaliste kõnniteede väljaarendamiseks. Koostame kergliiklusteede ja tänavavalgustuse kava, mis määrab selged prioriteedid ja täpse järjekorra objektide väljaehitamiseks.
• Kavandame ja arendame Aruküla ja Raasiku keskväljakut võimaluste kohaselt.
• Toetame külakeskustes mängu- ja/või liikumisalade arendamist, mis soodustavad kogukondlikku elu ja koos tegutsemist.
• Parandame vallas ringmajanduse võimekust jäätmejaama laiendamisega. Paigaldame vajadusel uusi sorteerimiskonteinereid, edendades jäätmete liigiti kogumist ning parandades konteinerite ümbruse väljanägemist.
• Analüüsime vallale kuuluvate hoonete seisukorda ja kasutust ning võimalusel kavandame lahendusi, mis suurendaksid energiatõhusust ja võimaldaksid ristkasutust.
Ettevõtlus, kogukond ja kaasav eelarve
Raasiku valla eesmärk on olla ettevõtlussõbralik, koostööd väärtustav ja kogukondi toetav omavalitsus, kus otsused sünnivad läbipaistvalt ning koos elanike ja ettevõtjatega.
• Korraldame regulaarsed kohtumised vallavalitsuse ja ettevõtjate vahel, et tagada vastastikune infovahetus ja aidata kaasa ideede, kontaktide ja kogemuste jagamisele.
• Seame üheks prioriteediks kodulähedaste töökohtade ja väikeettevõtluse arendamise, et inimesed leiaksid töökohti oma koduvallas.
• Toetame külade ja kogukondade omaalgatusi, mis aitavad suurendada ühtekuuluvust, parendada elukeskkonda ja tugevdada kohalikku identiteeti.
• Kaasame külade esindajad ja külavanemad planeerimisprotsessidesse, et arvestada kogukondade tegelikke vajadusi juba varajases otsustusfaasis.
• Pakume koolitusi ning juhendamist kogukondlikele eestvedajatele ja MTÜdele, et tugevdada nende võimekust projekte algatada ja ellu viia.
• Uuendame kaasava eelarve protsessi, et see leiaks rakendust kogukonna hüvanguks, julgustame elanikke, kogukondi ja ettevõtjaid ühiselt ideid esitama ja projektides osalema.
Hea valitsemine ja juhtimine
Koalitsioonipartnerid lähtuvad põhimõttest, et Raasiku vald peab olema professionaalselt juhitud, läbipaistev ja kogukonda kaasav omavalitsus. Hea valitsemine tähendab otsuseid, mis põhinevad teadmistel ja arengudokumentidel; juhtimist, mis väärtustab pädevust; ning suhtlust, mis on avatud, õigeaegne ja lugupidav.
• Vähendame vallavalitsuse koosseisu (praegu kuus palgalist liiget) ning viime fookuse sisulisele pädevusele.
• Vallavanemal on õigus ja vastutus kujundada oma meeskond, tagades sealjuures kompetentsuse, läbipaistvuse ja usaldusliku koostöö.
• Kehtestame viieaastased tähtajalised töölepingud hallatavate asutuste uutele juhtidele, et tagada juhtimise järjepidevus, areng ja vastutus.
• Tagame alustavatele juhtidele mentorluse ja toe, kogenud juhtidele arenguvõimalused ning koostöö.
• Toetame professionaalset ja motiveeritud ametnikkonda.
• Suurendame strateegilise planeerimise järjepidevust, tagades, et kõik otsused lähtuvad kehtivatest arengudokumentidest (arengukava, eelarvestrateegia, üldplaneering).
• Seame eesmärgiks, et valla arengukava ja eelarvestrateegia oleks praktilised juhtimisvahendid, mitte formaalsed dokumendid.
• Parandame valla kommunikatsiooni kodanike suunas – info peab jõudma inimesteni õigel ajal, selgelt ja usaldusväärselt.
• Kaasame komisjonide töösse erinevate valdkondade eksperte ja praktikuid, et parandada otsuste kvaliteeti.
• Peame tähtsaks, et Raasiku vald oleks avatud, pädeva ja kodanikukeskse juhtimisega eeskujuks nii Harjumaal kui ka mujal Eestis.
• Parandame volikogu istungite ülekannete ja komisjonide protokollide kvaliteeti, et tagada valla juhtimise suurem läbipaistvus ja elanike parem kaasatus.
Valimisliidu Arenev Raasiku Vald liikmed:
JUTA ASUJA
PIIA MAI RÜHKA
KATRIN VENE
JAKO REINASTE
MARGE AASALAID
Valimisliidu Raasiku Vald liikmed:
ANDRE SEPP
AARE ETS
IVAR VILBERG
GARINA TOOMINGAS
MARKUS VEIA