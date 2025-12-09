Va­li­mis­liit Are­nev Raa­si­ku Vald – 5 man­daa­ti

Va­li­mis­liit Raa­si­ku Vald – 5 man­daa­ti

Va­li­mis­liit Raa­si­ku Vald ja va­li­mis­liit Are­nev Raa­si­ku Vald on kok­ku lep­pi­nud sel­les, et:

• val­la­va­ne­ma ko­ha täi­dab va­li­mis­liit Raa­si­ku Vald ava­li­ku kon­kur­si­ga, kaa­sa­tes kon­kur­si­ko­mis­jo­ni va­li­mis­liit Are­nev Raa­si­ku Vald esin­da­jad;

• vo­li­ko­gu esi­me­he po­sit­sioo­ni täi­dab va­li­mis­liit Are­nev Raa­si­ku Vald ning asee­si­me­he po­sit­sioo­ni va­li­mis­liit Raa­si­ku Vald;

• vo­li­ko­gu ko­mis­jo­nid järg­ne­va nel­ja aas­ta jook­sul on ha­ri­dus-, kul­tuu­ri-, sot­siaal- ja spor­di­ko­mis­jon; ee­lar­ve- ja aren­gu­ko­mis­jon; pla­nee­rin­gu­te, ta­ris­tu- ja kesk­kon­na­ko­mis­jon; re­vis­jo­ni­ko­mis­jon;

• ko­mis­jo­ni­de ju­hid mää­ra­tak­se part­ne­ri­te hul­gast pä­de­vus­te ko­ha­selt;

• eest­sei­su­ses­se kuu­lu­vad vo­li­ko­gu esi­mees, asee­si­mees ning üks opo­sit­sioo­ni esin­da­ja;

• val­la­va­lit­su­ses on edas­pi­di li­saks val­la­va­ne­ma­le ne­li lii­get, kes kõik esin­da­vad eri­ne­vaid oma­va­lit­su­se vas­tu­tus­vald­kon­di, seal­hul­gas on täh­tis, et val­la­va­lit­su­se liik­me­te hul­gas on ka ha­ri­dus-/sot­siaal­vald­kon­na tead­mis­te­ga lii­ge/liik­med. Mõ­le­mal va­li­mis­lii­dul on õi­gus ni­me­ta­da val­la­va­lit­sus­se üks esin­da­ja tin­gi­mu­sel, et ta on konk­reet­se vald­kon­na eks­pert.

Part­ne­rid on koos mää­ra­nud kind­lad ees­mär­gid ja te­ge­vu­sed, mil­le­le va­lit­se­mis­pe­rioo­dil eri­list tä­he­le­pa­nu pöö­ra­ta.

Ha­ri­dus, noo­red ja heao­lu

Koa­lit­sioo­ni­part­ne­rid läh­tu­vad põ­hi­mõt­test, et kva­li­teet­ne ja mit­me­ke­si­ne ha­ri­dus, tu­gev noor­soo­töö ning las­te ja pe­re­de heao­lu on Raa­si­ku val­la pi­ka­a­ja­li­se aren­gu alus. Meie ees­märk on ta­ga­da iga­le lap­se­le ko­du­lä­he­da­ne, aren­dav ja tur­va­li­ne kas­vu­kesk­kond ning toe­ta­da õpe­ta­jaid ja spet­sia­lis­te, kes se­da iga päev loo­vad. Ha­ri­du­se ja noor­soo­töö vald­kon­na juh­ti­mi­sel on kesk­ne kaa­sa­mi­ne, jär­je­pi­de­vus ja si­su­li­ne koos­töö koo­li­de, las­tea­su­tus­te, ko­gu­kon­da­de ning lap­se­va­ne­ma­te­ga.

• Toe­ta­me ha­ri­du­sa­su­tu­si tä­na­päe­va­se ja uuen­dus­meel­se koo­li­kul­tuu­ri aren­da­mi­sel ning ai­ta­me kaa­sa sel­le­le, et val­la koo­lid ja las­teaiad pa­ku­vad mit­me­ke­sist ja kva­li­teet­set ha­ri­dust kõi­gi­le las­te­le.

• Väär­tus­ta­me Raa­si­ku val­la ha­ri­dus­võr­gu mit­me­ke­si­sust ja ko­du­lä­he­dust ning näe­me Pi­ka­ve­re Mõi­sa­koo­lil ja Aru­kü­la Va­bal Wal­dorf­koo­lil suurt rol­li Raa­si­ku val­la ha­ri­dus­võr­gus.

• Leia­me koos­töös ha­ri­du­s­asu­tus­te­ga või­ma­lu­sed õpe­ta­ja­te ja tu­gis­pet­sia­lis­ti­de täien­da­vaks mo­ti­vee­ri­mi­seks, pöö­ra­tes eral­di tä­he­le­pa­nu vald­kon­da­de­le, kus spet­sia­lis­ti­de puu­dus on vä­ga suur.

• Soo­dus­ta­me val­la­si­se­se ha­ri­du­se tu­gi­tee­nus­te võr­gus­ti­ku ku­ju­ne­mist ning koos­tööd teis­te oma­va­lit­sus­te­ga, et kõi­gi­le las­te­le, kes se­da va­ja­vad, oleks ta­ga­tud sot­siaal­pe­da­goo­gi, lo­go­pee­di, psüh­ho­loo­gi ja eri­pe­da­goo­gi tee­nu­sed.

• Ta­ga­me, et eri­va­ja­dus­te­ga las­te tu­gii­si­kud töö­ta­vad töö­le­pin­gu alu­sel ning nen­de töö on sta­biil­ne ja vää­ri­kalt ta­sus­ta­tud.

• Hoo­lit­se­me sel­le eest, et koo­li­de ja las­teae­da­de hoo­ned olek­sid häs­ti ka­su­ta­tud ja ava­tud ko­gu­kon­na­le – saa­lid ja klas­si­ruu­mid lä­he­vad va­ja­du­sel ko­gu­kon­na ja hu­vi­te­ge­vu­se tar­beks enam rist­ka­su­tus­se.

• Värs­ken­da­me hu­vi­ha­ri­du­se, hu­vi­te­ge­vu­se ja noor­soo­töö kor­ral­dust ja ra­has­ta­mist, et iga laps leiaks en­da­le so­bi­va koo­li­vä­li­se aren­da­va te­ge­vu­se sõl­tu­ma­ta elu­ko­hast.

• Pöö­ra­me eri­list tä­he­le­pa­nu 13aas­tas­te­le ja va­ne­ma­te­le noor­te­le, et pak­ku­da nei­le mõ­tes­ta­tud ja aren­da­vaid te­gut­se­mis­või­ma­lu­si. Käi­vi­ta­me Raa­si­ku val­la noor­te­ko­gu ja ta­ga­me, et noor­te ar­va­mus on kaa­sa­tud val­la ot­sus­tusp­rot­ses­si­des­se.

• In­ves­tee­ri­me noor­te et­te­võt­lik­kus­se ja toe­ta­me koo­li­des mi­ni­fir­map­rog­ram­mi­de pak­ku­mist, et suu­ren­da­da et­te­võt­lus­vai­mu val­las.

• Pa­nus­ta­me (rah­va)kul­tuu­ri aren­gus­se ja väär­tus­ta­me loo­mei­ni­me­si, kes hoia­vad meie piir­kon­na kul­tuu­ri­pä­ran­dit.

• Aren­da­me spor­di­ta­ris­tut vä­lis­ra­has­tus­või­ma­lus­te tek­ki­mi­sel ning või­ma­lu­sel kaa­sa­me eraet­te­võt­teid spor­di­ta­ris­tu eda­sia­ren­da­mi­seks (jää­väl­ja­ku ka­tus, pa­de­li­väl­ja­kud).

• Toe­ta­me laie­malt spor­ti­mist. Aren­da­me spor­di- ja jõu­saa­li­de kät­te­saa­da­vust.

Sot­siaal­vald­kond ja ko­gu­kond­lik tur­va­tun­ne/krii­si­val­mi­dus

Part­ne­rid on ühel mee­lel, et Raa­si­ku vald peab ole­ma hoo­liv, tur­va­li­ne ja iga ela­nik­ku toe­tav ko­gu­kond. Sot­siaal­hoo­le­kan­de ees­märk on ta­ga­da vää­ri­kas ja tur­va­li­ne elu kõi­gi­le: las­te­le, pe­re­de­le, ea­ka­te­le ning eri­va­ja­dus­te­ga ini­mes­te­le. Val­la roll on toe­ta­da ini­me­si en­ne­ta­valt ja süs­teem­selt, pak­ku­des nei­le tu­ge just seal, kus se­da kõi­ge enam va­ja­tak­se.

• Aren­da­me väl­ja tä­na­päe­va­se ja abi­va­ja­jast läh­tu­va sot­siaal­hoo­le­kan­de süs­tee­mi, mis ta­gab igas va­nu­ses ini­mes­te­le va­ja­li­kud tee­nu­sed ning tu­gev­dab ko­gu­kon­na tur­va­tun­net. Toe­tus­te pu­hul läh­tu­me va­ja­dus­põ­hi­su­sest.

• Loo­me juur­de või­ma­lu­si eri­va­ja­dus­te­ga ini­mes­te­le ja tu­ge va­ja­va­te­le ea­ka­te­le, pak­ku­des päe­vast te­ge­vust, te­raa­piaid ja tu­gi­tee­nu­seid.

• Toe­ta­me ea­ka­te hu­vi­te­ge­vust ja ko­gu­kond­lik­ku osa­lust, et soo­dus­ta­da ak­tiiv­set ja sot­siaal­selt kaa­sa­tud elu­vii­si.

• Suu­ren­da­me Raa­si­ku val­la krii­si­val­mi­dust: hoia­me aja­ko­ha­se­na krii­si­re­gu­lee­ri­mi­se

plaa­ni ning ra­ken­da­me se­da koos­töös riik­li­ke asu­tus­te ja ko­gu­kon­da­de­ga.

• Pa­ran­da­me ela­ni­ke tead­mi­si krii­sio­lu­kor­ras käi­tu­mi­se koh­ta ja toe­ta­me va­ba­taht­li­ke pääst­ja­te te­ge­vust.

• Ta­ga­me, et krii­si­deks val­mis­olek ja tur­va­li­su­se ta­ga­mi­ne on in­teg­ree­ri­tud val­la juh­ti­mis­se ja ee­lar­ve pla­nee­ri­mis­se.

Elu­kesk­kond, teed ja ruu­mi­li­ne areng

Koa­lit­sioo­ni­part­ne­rid le­pi­vad kok­ku, et Raa­si­ku val­la elu­kesk­kond peab are­ne­ma ter­vik­li­kult, lä­bi­mõel­dult ja ko­gu­kon­da kaa­sa­valt. Hea elu­kesk­kond tä­hen­dab tur­va­li­si ja ühen­da­tud lii­ku­mis­teid, kor­ras ja kau­nist ava­lik­ku ruu­mi, kesk­kon­na­hoid­lik­ku mõt­te­vii­si ning tä­na­päe­vast ja ener­gia­tõ­hu­sat ta­ris­tut. Suur­te ta­ris­tuin­ves­tee­rin­gu­te pu­hul ta­ga­tak­se ava­lik lä­bi­paist­vus, sel­ge prio­ri­ti­see­ri­mi­ne ja ela­ni­ke kaa­sa­tus.

• Uuen­da­me ja ra­ken­da­me val­la tee­hoiu­ka­va kü­la­tee­de ja tur­va­lis­te kõn­ni­tee­de väl­ja­aren­da­mi­seks. Koos­ta­me kerg­liik­lus­tee­de ja tä­na­va­val­gus­tu­se ka­va, mis mää­rab sel­ged prio­ri­tee­did ja täp­se jär­je­kor­ra ob­jek­ti­de väl­jae­hi­ta­mi­seks.

• Ka­van­da­me ja aren­da­me Aru­kü­la ja Raa­si­ku kesk­väl­ja­kut või­ma­lus­te ko­ha­selt.

• Toe­ta­me kü­la­kes­kus­tes män­gu- ja/või lii­ku­mi­sa­la­de aren­da­mist, mis soo­dus­ta­vad ko­gu­­kond­lik­ku elu ja koos te­gut­se­mist.

• Pa­ran­da­me val­las ring­ma­jan­du­se või­me­kust jäät­me­jaa­ma laien­da­mi­se­ga. Pai­gal­da­me va­ja­du­sel uu­si sor­tee­ri­mis­kon­tei­ne­reid, eden­da­des jäät­me­te lii­gi­ti ko­gu­mist ning pa­ran­da­des kon­tei­ne­ri­te ümb­ru­se väl­ja­nä­ge­mist.

• Ana­lüü­si­me val­la­le kuu­lu­va­te hoo­ne­te sei­su­kor­da ja ka­su­tust ning või­ma­lu­sel ka­van­da­me la­hen­du­si, mis suu­ren­dak­sid ener­gia­tõ­hu­sust ja või­mal­dak­sid rist­ka­su­tust.

Et­te­võt­lus, ko­gu­kond ja kaa­sav ee­lar­ve

Raa­si­ku val­la ees­märk on ol­la et­te­võt­lus­sõb­ra­lik, koos­tööd väär­tus­tav ja ko­gu­kon­di toe­tav oma­va­lit­sus, kus ot­su­sed sün­ni­vad lä­bi­paist­valt ning koos ela­ni­ke ja et­te­võt­ja­te­ga.

• Kor­ral­da­me re­gu­laar­sed koh­tu­mi­sed val­la­va­lit­su­se ja et­te­võt­ja­te va­hel, et ta­ga­da vas­tas­ti­ku­ne in­fo­va­he­tus ja ai­da­ta kaa­sa idee­de, kon­tak­ti­de ja ko­ge­mus­te ja­ga­mi­se­le.

• Sea­me üheks prio­ri­tee­diks ko­du­lä­he­das­te töö­koh­ta­de ja väi­keet­te­võt­lu­se aren­da­mi­se, et ini­me­sed leiak­sid töö­koh­ti oma ko­du­val­las.

• Toe­ta­me kü­la­de ja ko­gu­kon­da­de omaal­ga­tu­si, mis ai­ta­vad suu­ren­da­da üh­te­kuu­lu­vust, pa­ren­da­da elu­kesk­kon­da ja tu­gev­da­da ko­ha­lik­ku iden­ti­tee­ti.

• Kaa­sa­me kü­la­de esin­da­jad ja kü­la­va­ne­mad pla­nee­ri­mis­prot­ses­si­des­se, et ar­ves­ta­da ko­gu­kon­da­de te­ge­lik­ke va­ja­du­si ju­ba va­ra­ja­ses ot­sus­tus­faa­sis.

• Pa­ku­me koo­li­tu­si ning ju­hen­da­mist ko­gu­kond­li­ke­le eest­­ve­da­ja­te­le ja MTÜ­de­le, et tu­gev­da­da nen­de või­me­kust pro­jek­te al­ga­ta­da ja el­lu viia.

• Uuen­da­me kaa­sa­va ee­lar­ve prot­ses­si, et see leiaks ra­ken­dust ko­gu­kon­na hü­van­guks, jul­gus­ta­me ela­nik­ke, ko­gu­kon­di ja et­te­võt­jaid ühi­selt ideid esi­ta­ma ja pro­jek­ti­des osa­le­ma.

Hea va­lit­se­mi­ne ja juh­ti­mi­ne

Koa­lit­sioo­ni­part­ne­rid läh­tu­vad põ­hi­mõt­test, et Raa­si­ku vald peab ole­ma pro­fes­sio­naal­selt ju­hi­tud, lä­bi­pais­tev ja ko­gu­kon­da kaa­sav oma­va­lit­sus. Hea va­lit­se­mi­ne tä­hen­dab ot­su­seid, mis põ­hi­ne­vad tead­mis­tel ja aren­gu­do­ku­men­ti­del; juh­ti­mist, mis väär­tus­tab pä­de­vust; ning suht­lust, mis on ava­tud, õi­geaeg­ne ja lu­gu­pi­dav.

• Vä­hen­da­me val­la­va­lit­su­se koos­sei­su (prae­gu kuus pal­ga­list lii­get) ning vii­me foo­ku­se si­su­li­se­le pä­de­vu­se­le.

• Val­la­va­ne­mal on õi­gus ja vas­tu­tus ku­jun­da­da oma mees­kond, ta­ga­des seal­juu­res kom­pe­tent­su­se, lä­bi­paist­vu­se ja usal­dus­li­ku koos­töö.

• Keh­tes­ta­me viieaas­ta­sed täh­ta­ja­li­sed töö­le­pin­gud hal­la­ta­va­te asu­tus­te uu­te­le juh­ti­de­le, et ta­ga­da juh­ti­mi­se jär­je­pi­de­vus, areng ja vas­tu­tus.

• Ta­ga­me alus­ta­va­te­le juh­ti­de­le men­tor­lu­se ja toe, ko­ge­nud juh­ti­de­le aren­gu­või­ma­lu­sed ning koos­töö.

• Toe­ta­me pro­fes­sio­naal­set ja mo­ti­vee­ri­tud amet­nik­kon­da.

• Suu­ren­da­me st­ra­tee­gi­li­se pla­nee­ri­mi­se jär­je­pi­de­vust, ta­ga­des, et kõik ot­su­sed läh­tu­vad keh­ti­va­test aren­gu­do­ku­men­ti­dest (aren­gu­ka­va, ee­lar­vest­ra­tee­gia, üldp­la­nee­ring).

• Sea­me ees­mär­giks, et val­la aren­gu­ka­va ja ee­lar­vest­ra­tee­gia oleks prak­ti­li­sed juh­ti­mis­va­hen­did, mit­te for­maal­sed do­ku­men­did.

• Pa­ran­da­me val­la kom­mu­ni­kat­sioo­ni ko­da­ni­ke suu­nas – in­fo peab jõud­ma ini­mes­te­ni õi­gel ajal, sel­gelt ja usal­dus­väär­selt.

• Kaa­sa­me ko­mis­jo­ni­de töös­se eri­ne­va­te vald­kon­da­de eks­per­te ja prak­ti­kuid, et pa­ran­da­da ot­sus­te kva­li­tee­ti.

• Pea­me täht­saks, et Raa­si­ku vald oleks ava­tud, pä­de­va ja ko­da­ni­ku­kesk­se juh­ti­mi­se­ga ees­ku­juks nii Har­ju­maal kui ka mu­jal Ees­tis.

• Pa­ran­da­me vo­li­ko­gu is­tun­gi­te üle­kan­ne­te ja ko­mis­jo­ni­de pro­to­kol­li­de kva­li­tee­ti, et ta­ga­da val­la juh­ti­mi­se suu­rem lä­bi­paist­vus ja ela­ni­ke pa­rem kaa­sa­tus.

Va­li­mis­lii­du Are­nev Raa­si­ku Vald liik­med:

JU­TA ASU­JA

PIIA MAI RÜH­KA

KAT­RIN VE­NE

JA­KO REI­NAS­TE

MAR­GE AA­SA­LAID

Va­li­mis­lii­du Raa­si­ku Vald liik­med:

AND­RE SEPP

AA­RE ETS

IVAR VIL­BERG

GA­RI­NA TOO­MIN­GAS

MAR­KUS VEIA