Ani­ja val­la­va­lit­sus sai Keh­ra lin­na sa­de­me­vee­süs­tee­mi­de ra­ja­mi­seks KI­Kilt 920 566,08 eu­rot toe­tust. Pro­jek­ti ko­gu­mak­su­mus on 1 534 276,80 eu­rot. Sel­le eest uuen­da­tak­se sa­de­me­vee­süs­tee­me – re­konst­ruee­ri­tak­se amor­ti­see­ru­nud ja ra­ja­tak­se uusi vih­ma­vee­to­rus­tik­ke, uuen­da­tak­se või ehi­ta­tak­se väl­ja­las­ked ja õli­püü­du­rid ning kor­ras­ta­tak­se kraa­vid ja dre­naažisüs­tee­mid. Esi­me­ses eta­pis uuen­da­tak­se Aia ja Met­sa tä­na­va piir­kon­na sa­de­me­vee­süs­teem ning ra­ja­tak­se väl­ja­las­ked ja õli­püü­dur, tei­ses eta­pis re­konst­ruee­ri­tak­se kaks ole­ma­s­o­le­vat väl­ja­las­ku ja õli­püü­du­rit ning ra­ja­tak­se kaks uut. Kol­man­das eta­pis uuen­da­tak­se sa­de­me­vee­süs­tee­me pea­mi­selt Põr­gu­põh­jas. Töö­de lõpp­täh­taeg on 2029. aas­tal.