Anija vallavalitsus sai Kehra linna sademeveesüsteemide rajamiseks KIKilt 920 566,08 eurot toetust. Projekti kogumaksumus on 1 534 276,80 eurot. Selle eest uuendatakse sademeveesüsteeme – rekonstrueeritakse amortiseerunud ja rajatakse uusi vihmaveetorustikke, uuendatakse või ehitatakse väljalasked ja õlipüüdurid ning korrastatakse kraavid ja drenaažisüsteemid. Esimeses etapis uuendatakse Aia ja Metsa tänava piirkonna sademeveesüsteem ning rajatakse väljalasked ja õlipüüdur, teises etapis rekonstrueeritakse kaks olemasolevat väljalasku ja õlipüüdurit ning rajatakse kaks uut. Kolmandas etapis uuendatakse sademeveesüsteeme peamiselt Põrgupõhjas. Tööde lõpptähtaeg on 2029. aastal.