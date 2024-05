Kui Kol­ga­kü­la spor­dik­lu­bi Ra­da juht Hel­ges Mänd­mets as­tus oma 75. sün­ni­päe­va, 20. mai õh­tul rah­va­maj­ja en­da tea­da kü­la krii­si­ko­mis­jo­ni koo­so­le­ku­le, võe­ti te­da vas­tu sün­ni­päe­va­lau­lu ning tor­ti­de ja koh­vi­laua­ga.

„Olen ise kor­ral­da­nud teis­te­le ül­la­tu­si, see­kord teh­ti mul­le vä­ga suur ül­la­tus. Tu­lin tõ­si­mee­li koo­so­le­ku­le. Mu ko­du­töö oli vä­ga vi­lets, ka val­la au­mär­gist ei tead­nud mi­da­gi. Pi­du oli vah­va, me kü­la­va­nem Rau­no Koorts män­gis lõõt­sa ja sai ka mõ­le­ma val­la­ju­hi­ga tant­su kee­ru­ta­tud,“ rää­kis Hel­ges Mänd­mets pä­rast paa­ri­tun­nist sün­ni­päe­va­pi­du Sõ­nu­mi­too­ja­le.

Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu esi­mees Ul­ve Märt­son ja val­la­va­nem Ter­je Kraan­velt and­sid Kol­ga­kü­la rah­va­ma­jas Hel­ges Mänd­met­sa­le üle Kuu­sa­lu val­la au­mär­gi. Ul­ve Märt­son tea­tas, et Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu ot­sus­tas 15. mai is­tun­gil tun­nus­ta­da te­da pi­kaa­ja­li­se pü­hen­du­nud töö eest spor­di­vald­kon­nas.

Sõ­nu­mi­too­ja kü­si­mu­se­le, kui­das ka­vat­seb ka­su­ta­da au­mär­gi­ga kaas­ne­vat 2500eu­rost pree­miat, tõ­des juu­bi­lar, et sel­lest sün­ni­päe­va­peol ei rää­gi­tud, kuu­lis al­les nüüd aja­kir­ja­ni­kult ja ar­vas, et kül­lap ku­lub ra­ja­ra­ki­se täius­ta­mi­se pea­le, na­gu on ol­nud va­ra­se­ma­te pree­mia­te­ga.

Hel­ges Mänd­mets päl­vis 2019. aas­tal Har­ju­maa Spor­di­lii­du elu­tööp­ree­mia „Meie tee­juht, meie õpe­ta­ja“. Har­ju­maa Kul­tuur­ka­pi­tal pre­mee­ris te­da aas­ta­tel 2011 ja 2017 ko­ha­li­ke ja üle­maa­kond­li­ke spor­diü­ri­tus­te kor­ral­da­mi­se ja lii­ku­mis­har­ras­tu­se ak­tiiv­se pro­pa­gee­ri­mi­se eest.

Hel­ges Mänd­mets on Kol­ga­kü­la spor­dik­lu­bi Ra­da üks asu­ta­ja­lii­ge ja juht 33 aas­tat. Kol­ga­kü­la met­sa­de künk­li­ku­le maas­ti­ku­le on spor­dik­lu­bi eest­ve­da­mi­sel ra­ja­tud jook­su-, suu­sa-, rat­ta- ja kõn­di­mis­ra­du. Ta on nen­de eest hoo­lit­se­nud va­ba­taht­li­ku­na kõik need 33 aas­tat. Kol­ga­kü­la ter­vi­se­ra­jad on lü­li­ta­tud Ees­ti ter­vi­se­ra­da­de võr­gus­tik­ku.

Hel­ges Mänd­mets sel­gi­tas Sõ­nu­mi­too­ja­le, et ra­jad kul­ge­vad puu­de va­helt, klas­si­ka­ra­du ei saa tal­vel ta­va­pä­ra­se li­gi ka­he­meet­ri­se ra­ki­se­ga te­ha, sest osa­de puu­de va­he on 1,40 meet­rit. See­tõt­tu on Kol­ga­kü­la ra­da­de jaoks tul­nud ra­ja­ma­si­naid ise leiu­ta­da ja meis­ter­da­da.

„Ma hool­dan ra­du nii su­vel kui tal­vel va­ba­taht­li­kult ja olen ik­ka öel­nud, et suu­rim tä­nu mi­nu jaoks on, kui ini­me­sed lii­gu­vad neil ra­da­del. Mi­da roh­kem rah­vast on, se­da enam on taht­mist se­da tööd te­ha,“ sõ­nas ta.

Hel­ges Mänd­met­sa kor­ral­da­tud tun­tuim spor­diü­ri­tus on La­he­maa ke­pi­kõn­ni- ja käi­mis­ma­ra­ton, mis toi­mub ala­tes 2006. aas­tast, prae­gu kan­nab ni­me La­he­maa Ela­mus­ma­ra­ton. Es­mas­päe­val olid Kol­ga­kü­las õn­nit­le­ja­te seas koos kü­la­rah­va ja val­la e­sin­da­ja­te­ga ka Ela­mus­ma­ra­to­ni eest­ve­da­ja Kun­nar Ka­ru, Har­ju­maa Spor­di­lii­du ju­ha­tu­se esi­mees Jü­ri Paa­vel ja te­gev­juht Sir­je Ti­ker­päe ning Kuu­sa­lu Rat­tak­lu­bi juht Kai­do Laas.