Keh­ra muu­seum sai tä­na­vu Pee­ter Sin­gi seal­kan­dis maa­li­tud kolm loo­dus­pil­ti – ühe kin­kis muu­seu­mi­le tal­vel keh­ra­la­ne Ma­dis Kask, kaks möö­du­nud nä­da­lal kunst­ni­ku poeg Tun­ne Ke­lam, kes oli lau­päe­val, 18. mail toi­mu­nud muu­seu­miööl Keh­ra muu­seu­mis kü­las.

Roh­kem kui 100 aas­tat ta­ga­si Tal­lin­nas rii­gi kuns­ti­töös­tus­koo­lis Ni­ko­lai Trii­gi käe all maa­li­mist õp­pi­nud Pee­ter Sink pöör­dus va­ra­kult us­ku ja te­mast sai vai­mu­lik. Ki­ri­kuõ­pe­ta­ja ame­ti kõr­valt jät­kas ta maa­li­mist ning kir­ju­tas luu­le­tu­si, an­dis väl­ja mi­tu luu­le­ko­gu. Osa te­ma luu­le­tus­test vii­sis­tas kon­ser­va­too­riu­mi lõ­pe­ta­nud abi­kaa­sa Mar­je Sink.

Ki­ri­kuõ­pe­ta­ja Pee­ter Sin­gil oli sõp­ru-tut­ta­vaid Keh­ras. Muu­seu­miööl Keh­ras käi­nud poeg Tun­ne Ke­lam rää­kis, et on ka ise pä­rast sõ­da koos va­ne­ma­te­ga seal kandis su­vi­ta­nud, kus täp­selt, ta ei mä­le­ta­nud, küll aga olid tal mee­les jõ­gi ja te­has. Ühed, kel­le­ga Pee­ter Sink Keh­ras lä­he­malt suht­les, olid Ma­dis Ka­se va­ne­mad. Ma­dis Kask mee­nu­tas, et nen­de pe­rel kü­las käies kut­sus Pee­ter Sink te­da sa­ge­li en­da­ga ja­lu­ta­ma. Koos ko­la­ti jõe­kal­las­tel ning sa­ge­li pa­ni kunst­nik oma maa­li­tar­bed jõe ää­res üles ja hak­kas maa­li­ma. Pilt, mil­le Ma­dis Kask tal­vel Keh­ra muu­seu­mi­le kin­kis, on­gi maa­li­tud Keh­ras jõe ää­res 1952. aas­tal. Maa­list ajen­da­tu­na ot­sus­tas Keh­ra muu­seum muu­seu­miöö kü­la­li­seks Keh­ras­se kut­su­da kunst­ni­ku po­ja Tun­ne Ke­la­mi.

„See, et ta koos abi­kaa­sa Ma­ri-Ann Ke­la­mi­ga tõi mei­le veel kaks Pee­ter Sin­gi maa­li, oli to­re ül­la­tus,“ üt­les Keh­ra muu­seu­mi juht An­ne Oruaas.

Maa­lid, mis Tun­ne Ke­lam muu­seu­mi­le kin­kis, on sa­mu­ti Keh­ra kan­dis maa­li­tud – üks on Sood­la jõest, tei­ne on jõe­vaa­de, mis on maa­li­tud ilm­selt ku­sa­gil Keh­ras.

Tun­ne Ke­lam ju­tus­tas, et pä­rast se­da, kui ta isa Pee­ter Sink 1957. aas­tal su­ri, ja­gas ema te­ma maa­lid laia­li – kui oli va­ja sõp­ra­de­le-tut­ta­va­te­le kin­gi­tust, kin­kis abi­kaa­sa maa­li­tud pil­te. Nii sat­tu­sid need iga­le poo­le laia­li. 1990nda­tel hak­kas Tun­ne Ke­lam isa loo­min­gut kok­ku ko­gu­ma, os­tis maa­le oks­jo­ni­telt ja ga­le­rii­dest, mõned ka too­di tal­le. Li­saks an­dis Pee­ter Sin­gi loo­min­gust väl­ja kuns­tial­bu­mi ja luu­le­ko­gu.

Nüüd on ha­ka­nud Tun­ne Ke­lam isa maa­li­de­le taas uut ko­du ot­si­ma. An­dis mõne pildi KU­MU-­le, kaks pil­ti kin­kis Keh­ra muu­seu­mi­le.

„Leid­si­me nei­le kol­me­le Pee­ter Sin­gi loo­dus­maa­li­le Keh­ra muu­seu­mi toas sei­nal kõr­vu­ti ko­had,“ sõ­nas An­ne Oru­aas.

Oma isa Pee­ter Sin­gi elust ja loo­min­gust kõ­nel­nud en­di­selt po­lii­ti­kult Tun­ne Ke­la­milt kü­si­ti Keh­ras ta en­da po­lii­ti­li­se te­ge­vu­se koh­ta, jut­tu oli ka Eu­roo­pa par­la­men­dist. Aas­ta­tel 2004-2019 eu­ro­par­la­men­di saa­di­ku­na töö­ta­nud Tun­ne Ke­lam mär­kis, et Ees­ti esi­mes­te eu­ro­saa­di­ku­te pea­mi­ne roll oli Ees­tit Eu­roo­pas tut­vus­ta­da.

Tun­ne Ke­lam kin­kis Keh­ra muu­seu­mi­le veel en­da koos­ta­tud fo­toal­bu­mi „Ees­ti tee va­ba­du­se­le“ ja prae­gu­se eu­ro­saa­di­ku Ri­ho Ter­ras­e ko­ka­raa­ma­tu „Kind­ral Eu­roo­pa köö­gis“ ning CD-plaa­did oma ema Mar­je Sin­gi loo­min­gu­ga.

Muu­seu­miöö raa­mes esi­ne­sid Keh­ra muu­seu­mis ka He­li Ka­ru so­lis­tid He­li lau­lus­tuu­diost. Muu­seum kin­kis las­te­le Nais­ko­du­kait­selt os­te­tud si­ni­lil­le­süm­boo­li­ka­ga käe­pae­lad.