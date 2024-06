Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus kor­ral­das mai lõ­pus Kol­ga­kü­la rah­va­ma­jas in­foõh­tu krii­si­val­mi­du­sest kü­la­des „Ühes­koos tu­ge­vam ko­gu­kond“, ku­hu kut­su­ti val­la kü­la­va­ne­maid ja tee­mast hu­vi­ta­tuid. In­foõh­tu­le ko­gu­nes paar­küm­mend ini­mest.

Krii­si­val­mi­du­sest rää­ki­sid pääs­tea­me­ti en­ne­tus­bü­roo en­ne­tus­part­ner Elo Pa­luo­ja ja krii­si­bü­roo peas­pet­sia­list Tii­na Sutt. Kok­ku­saa­mist ju­ha­tas Kuu­sa­lu val­la kant­se­leis­pet­sia­list Rih­ti Väin­sar, kes on ka val­la krii­si­val­mi­du­se koor­di­naa­tor.

Kü­la­li­se­si­ne­jad kü­si­sid, mil­list in­fot seo­ses krii­si­val­mi­du­se­ga ta­he­tak­se. Kol­ga-Aab­la kü­la­va­nem Mait Kröönst­röm üt­les, et ta­haks val­la krii­sip­laa­ni ja -st­ra­tee­gia tut­vus­ta­mist kü­la­va­ne­ma­te­le, et kui kau­ge­le on sel­le­ga jõu­tud: „Hak­ka­me kü­la krii­sip­laa­ni te­ge­ma, kuid ei tea, mil­li­ne on val­la krii­si­plaan.“

Rih­ti Väin­sar sel­gi­tas, et Kuu­sa­lu val­la krii­si­ko­mis­jon on hin­na­nud Kuu­sa­lu val­la ris­ke, koos­ta­nud kon­tak­ti­de raa­ma­tud, kaar­dis­ta­nud ole­ma­so­le­va teh­ni­ka­par­gi Kuu­sa­lu val­las: „Krii­sip­laan ei ole ava­lik do­ku­ment ning se­da ei saa ja­ga­da ava­li­kult val­la ko­du­le­hel, kes soo­vib, saa­me teh­tud tööst an­da üle­vaa­te.“

En­ne­tus­part­ner Elo Pa­luo­ja sõ­nas, et krii­si­val­mi­dus­se tu­leb pa­nus­ta­da nii oma­va­lit­su­sel kui ka ko­gu­kon­da­del, see on ot­se­kui ka­he­suu­na­li­ne liik­lus – oma­va­lit­su­sel on va­ja saa­da in­fot, mil­le­ga tu­leks ko­gu­kon­di toe­ta­da, ja vas­tu­pi­di, ko­gu­kond in­fot, kui­das vald saab ai­da­ta: „Oma­va­lit­su­sel on ras­ke te­ha krii­sip­laa­ni, kui ko­gu­kon­nad po­le and­nud in­fot, ko­ha­peal tun­tak­se olu­sid kõi­ge pa­re­mi­ni.“

Ta rõ­hu­tas, et krii­sio­lu­kor­ras hak­ka­ma­saa­mi­ne sõl­tub igast ük­si­kust ini­me­sest, te­ma en­da toi­me­tu­le­kust ja ko­gu­kon­na en­da krii­si­val­mi­du­sest: „Mi­da roh­kem on rii­gis, oma­va­lit­su­ses, ko­gu­kon­nas ini­me­si, kes on val­mis krii­sio­lu­kor­ras hak­ka­ma saa­ma, se­da liht­sam on krii­si üle­ta­da. Oma­va­lit­sus saab ai­da­ta, kui teab, mil­list abi on va­ja.“

Kui va­rem on rää­gi­tud roh­kem il­mao­lu­dest tin­gi­tud krii­si­dest, siis nüüd ole­me olu­kor­ras, kus val­mis­tu­da tu­leb pea­le mit­me­te eri­ne­va­te krii­si­de ka rel­vas­ta­tud konf­lik­tiks, li­sas ta.

Põ­hi­soo­vi­tus on igaü­hel lä­bi mõel­da, kui­das hä­dao­lu­kor­ras hak­ka­ma saa­da vä­he­malt 7 päe­va, mis on puh­ve­raeg, ku­ni riik jõuab tul­la ap­pi.

Ko­gu­kon­na krii­sip­laa­ni koos­ta­mi­sel tu­leb ühi­selt mõel­da, mis võib piir­kon­da ohus­ta­da. Ka se­da, mil­li­sed ini­me­sed jää­vad kü­las­se krii­si kor­ral, Har­ju­maa kü­la­des­se on krii­sio­lu­kor­ras tu­le­mas su­gu­la­sed ja tut­ta­vad Tal­lin­nast ning kui pal­ju suu­de­tak­se po­tent­siaal­seid tu­li­jaid vas­tu võt­ta.

Kir­ja tu­leks pan­na ko­gu­kon­na ris­ki­liik­med, ke­da on va­ja toe­ta­da, ja kok­ku lep­pi­da, kui­das ka ne­mad saa­vad ko­gu­kon­da ai­da­ta. Tu­leks te­ha üle­vaa­de ko­ha­li­kest res­surs­si­dest ning kõi­ge täht­sam on tun­da naab­reid, saa­da nen­de­ga tut­ta­vaks, su­hel­da, ja­ga­da kon­tak­te.

Elo Pa­luo­ja tut­vus­tas uut mõis­tet kerk­sus­kes­kus ehk jät­ku­suut­lik toi­mi­mis­koht, kus saab laa­di­da te­le­fo­ne ja ar­vu­teid, ja­ga­tak­se in­fot ja nõuan­deid, on pe­se­mis­või­ma­lu­sed. Ti­hea­sus­tu­se ker­gus­kes­ku­sed avab oma­va­lit­sus vas­ta­valt va­ja­du­se­le. Li­saks tu­leks kogukondadel kok­ku lep­pi­da ko­ha­li­kud kerk­sus­kes­ku­sed, mis või­vad kü­las ol­la kel­le­gi ko­du, toot­mis­hoo­ne, raa­ma­tu­ko­gu, kü­la­kes­kus. Seal peak­sid ole­ma ah­ju­küt­te­ga pliit, toi­du- ja ra­vi­mi­va­ru, toi­du te­ge­mi­se või­ma­lus, vee­va­rus­tus, ka­na­li­sat­sioon või kuiv­käim­la ning va­ja­du­sel ma­ju­tus­ruum, kui kü­las on ka pe­re­sid, kes sõl­tu­vad ko­du küt­mi­sel elekt­rist. Kui oma­va­lit­su­sel on tea­da, ku­hu kerk­sus­kes­kus­se rah­vas ko­gu­neb, saab kon­tak­ti­ni­me­se va­hen­du­sel saa­ta sin­na in­fot, kui si­de ei töö­ta.

„Krii­sis on kõi­ge esi­me­ne va­ja­dus in­fo, et tea­da, mis on juh­tu­nud, kui kaua krii­sio­lu­kord kes­tab. Mo­bii­li­mas­tid või­vad ol­la tum­mad, raa­dio ei pruu­gi edas­ta­da tea­vet konk­reet­se piir­kon­na koh­ta. Tu­leb kok­ku lep­pi­da, kui­das le­vi­ta­tak­se in­fot sel­lis­tel juh­tu­del,“ üt­les ta.

Pääs­tea­me­ti töö­ta­jad soo­vi­ta­sid vaa­da­ta Aust­ria sar­ja „Kõik pi­me“, mis on Ju­pi­te­ris lei­tav. Sa­ri an­nab hea pil­di, mis prob­lee­mid te­ki­vad krii­sio­lu­kor­ras ja kui­das neid la­hen­da­da. Vä­ga hea abi­va­hend on nais­ko­du­kait­se loo­dud äpp „Ole val­mis!“, sa­ma ma­ter­jal on aval­da­tud nais­ko­du­kait­se vee­bi­le­hel. Hil­ju­ti saa­tis pääs­tea­met post­kas­ti­des­se ohu­tea­vi­tu­se trü­ki­se.

Elo Pa­luo­ja lu­bas, et on val­mis tu­le­ma kü­la­des­se, kui kut­su­tak­se, rää­ki­ma isik­li­kust krii­si­val­mi­du­sest, nõus­ta­ma krii­sip­laa­ni koos­ta­mist. Ka lu­bas ta saa­ta val­la­maj­ja krii­sip­laa­ni koos­ta­mi­se näi­dis­kü­si­mus­ti­ku, mi­da saab ja­ga­da kü­la­va­ne­ma­te in­fo­lis­tis. Sar­na­ne kü­si­mus­tik on lei­tav ka Ko­gu­kon­na­vee­bis.

Tam­mis­tu kü­la­va­nem Mar­ti Hääl: „Jõuak­si­me krii­si­val­mi­du­se vald­kon­nas eda­si, kui te­kiks ni­me­ki­ri, mil­li­sed oo­tu­sed on val­la­va­lit­su­sel kü­la­de eest­ve­da­ja­te­le ja vas­tu­pi­di.“

Rih­ti Väin­sar sõ­nas, et oo­tab kon­tak­te ini­mes­telt, kes ko­gu­kon­da­des on hu­vi­ta­tud oma ko­gu­kon­na krii­si­deks et­te­val­mis­ta­mi­sest, krii­sip­laa­ni koos­ta­mi­sest ja val­mis ole­ma ko­ha­peal­se kon­tak­ti­si­ku rol­lis. In­fo­õh­tul tut­vus­ta­tud ma­ter­ja­lid on ava­li­kus­ta­tud Kuu­sa­lu val­la ko­du­le­hel.