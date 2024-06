Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus kor­ral­das koos­töös noor­te­kes­ku­se­ga ka tä­na­vu ül­la­tu­se­si­ne­ja­ga peo, mil­le­ga tun­nus­ta­ti Kuu­sa­lu kesk­koo­li, Kol­ga koo­li, Kuu­sa­lu kuns­ti­de koo­li tub­li­sid õpi­la­si ja õpe­ta­jaid ning Lok­sa güm­naa­siu­mi ja muu­si­ka­koo­li tub­li­sid õpi­la­si ja lõ­pe­ta­jaid, kes on Kuu­sa­lu val­la ela­ni­kud. Kut­se said Kuu­sa­lu kesk­koo­li au­las nel­ja­päe­val, 13. juu­nil toi­mu­nud tun­nus­tus­peo­le 149 õpi­last, kaa­sa võis võt­ta saat­ja. Esi­me­ne tao­li­ne pi­du oli eel­mi­sel aas­tal sa­mu­ti 13. juu­nil, ül­la­tus­kü­la­li­ne oli siis Ste­fan.

Ka see­kord ter­vi­tas õpi­la­si ja nen­de pe­re­liik­meid es­malt Kuu­sa­lu val­la­va­nem Ter­je Kraan­velt. Päe­va ju­hid olid He­le­riin Pihl ja Ri­hard Soom. La­va ta­ga sei­nal näi­da­ti tä­hes­ti­ku jär­je­kor­ras kõi­gi kut­su­tud õpi­las­te ni­me­sid.

Klas­si­ka­lis­te pop­muu­si­ka lu­gu­de kont­ser­di­ga esi­nes Hu­go Lep­nur­me Kuu­sa­lu kuns­ti­de koo­li keel­pil­lian­sam­bel, kla­ve­ril saa­tis Kül­li-Kat­ri Es­ken. Män­gi­ti an­samb­li­te AB­BA ja Queen lu­gu­sid.

Kui Kuu­sa­lu keel­pil­lian­sam­bel hak­kas män­gi­ma Ees­ti Lau­lu tä­na­vu­se kon­kur­si fi­naa­lis kõ­la­nud lau­lu „Over The Moon“, ühi­nes ko­ha­li­ke muu­si­ku­te­ga sel­le üks au­to­reid ja esi­ta­ja Da­niel Le­vi.

Pä­rast an­samb­li­ga ühi­selt esi­ta­tud lau­lu an­dis Da­niel Le­vi veel poo­le­tun­ni­se kont­ser­di, lau­lis ja män­gis ki­tar­ri. See­jä­rel ku­lus um­bes sa­ma pal­ju ae­ga ül­la­tu­se­si­ne­ja­ga sel­fi­de te­ge­mi­se­le.

Tun­nus­tus­pi­du lõp­pes tub­li­de õpi­las­te ja nen­de pe­re­liik­me­te ühi­se tor­di­söö­mi­se­ga.

Kuu­sa­lu kuns­ti­de koo­li keel­pil­lian­samb­li ju­hen­da­ja Va­le­ria Rju­mi­na rää­kis, et lau­lu noo­did saa­di va­rem ning õpi­ti sel­geks: „See laul on kir­ju­ta­tud hää­le­le, klahv­pil­li­le ja or­kest­ri­le, sal­ves­ta­tud koos Tal­lin­na Kam­me­ror­kest­ri­ga. Meil tu­li noo­te vei­di lih­vi­da, te­gin ka liht­sa­ma par­tii, et keel­pil­lian­samb­li noo­re­mad liik­med saak­sid sa­mu­ti kaa­sa män­gi­da.“

An­samb­li liik­me­tel pa­lu­ti hoi­da sa­la­du­ses, et ül­la­tus­kü­la­li­ne on Da­niel Le­vi. Peo­päe­val tu­li laul­ja va­rem ko­ha­le ja har­ju­ta­ti koos.

Va­le­ria Rju­mi­na: „Aru­ta­si­me koos­tööd. Da­niel Le­vi pak­kus nal­ja­ta­des, et lu­gu on sel­ge, tul­ge kaa­sa ka mu­ja­le te­ma­ga esi­ne­ma. Meie vas­ta­si­me, et tu­le­me­gi. Sealt eda­si kõ­ne­le­si­me, et kui­das pä­ri­selt võiks koos­tööd te­ha. Te­ma re­per­tuaa­ris on mi­tu bal­laa­di ja tu­le­kul ühi­ne kont­sert koos Pär­nu Lin­na­or­kest­ri­ga. Loo­da­me saa­da Kuu­sa­lu keel­pil­lian­samb­li­le te­ma lau­lu­de or­kest­ri­le sea­tud noo­te, kind­las­ti tu­leks neid sa­mu­ti meie jaoks liht­sus­ta­da. Loo­de­ta­vas­ti hak­kab koos­töö su­ju­ma ja saa­me ka edas­pi­di koos Da­niel Le­vi­ga esi­ne­da.“

Va­rem, roh­kem kui 10 aas­tat jär­jest pre­mee­ris Kuu­sa­lu vald üle­mi­ne­kuk­las­si­de kii­tus­kir­ja­ga lõ­pe­ta­jaid 10eu­ro­se kin­ke­kaar­di­ga. Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se spet­sia­lis­ti­de, koo­li­de õpi­las­­esin­dus­te ja val­la noor­te­vo­li­ko­gu aru­te­lu tu­le­mu­se­na lei­ti möö­du­nud aas­tal, et kin­ke­kaart ei ole enam at­rak­tiiv­ne tun­nus­tus, ning ot­sus­ta­ti ühi­se peo ka­suks.