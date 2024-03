Elekt­ri­le­vi OÜ kor­ral­da­tud han­ke tu­le­mu­se­na alus­tab Elekt­rit­sent­rum AS järg­mi­sel nä­da­lal Kol­ga-Aab­la kan­dis kae­va­mis­töö­de­ga, et osa se­ni­sest kesk­pin­ge õhu­kaab­list viia maa al­la. Maa-alu­ne elekt­ri­kaa­bel pai­gal­da­tak­se osa­li­selt ka Pe­das­pea piir­kon­da. Elekt­rit­sent­rum ASi pro­jek­ti­juht Aa­re Toh­ver üt­les Sõ­nu­mi­too­ja­le, et te­gu on Kol­ga-Pu­di­soo kesk­pin­ge­võr­gu pa­ren­da­mis­töö­de­ga Pu­di­soo ja Kol­ga-Aab­la va­he­li­sel lõi­gul, li­saks maa­kaab­li­te pa­ne­ku­le asen­da­tak­se se­ni­sed pal­jas­juht­me­li­sed õhu­lii­nid il­mas­ti­ku­kind­la­ma­te õhu­kaab­li­te vas­tu. Kok­ku te­hak­se töid um­bes 7 ki­lo­meet­ril, tööd kes­ta­vad su­ve lõ­pu­ni. Seo­ses pa­ren­dus­töö­de­ga lü­li­ta­tak­se elek­ter lii­ni­lõi­ku­de kau­pa väl­ja, elekt­ri­kat­kes­tus­test tea­ta­tak­se mõ­ned päe­vad va­rem.