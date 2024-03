Ani­ja val­la­va­nem RII­VO NOOR, Teie­ga möö­du­nud aas­tal sa­mal ajal teh­tud in­terv­juu peal­ki­ri oli, et Ani­ja val­laee­lar­ves on ra­ha nii pal­ga­tõu­suks kui in­ves­tee­rin­gu­teks. Tä­na­vu­ne ee­lar­ve nii rõõ­mus­tav ei ole?

„Tä­na­vu­ne on sääs­tuee­lar­ve. Pal­ga­tõu­suks meil ra­ha ei ole ja in­ves­tee­rin­gud on pea­mi­selt eel­mi­sel aas­tal alus­ta­tud töö­de jät­ka­mi­sed või lõ­pe­ta­mi­sed. Käesoleval aas­tal ei pla­nee­ri me suu­ri ehi­tu­si-in­ves­tee­rin­guid al­ga­ta­da.“

Val­laee­lar­ve tu­lu­de pla­nee­ri­mi­sel ole­te ol­nud ala­ti üs­na kon­ser­va­tiiv­sed. Ka 2024. aas­ta ee­lar­ve tu­lu­sid ka­van­da­si­te esial­gu vä­ga ta­ga­si­hoid­li­kult, kuid ilm­selt sel­leks, et saa­da ee­lar­ve ta­sa­kaa­lu, suu­ren­da­si­te hil­jem tu­lu­mak­sup­rog­noo­si.

„Jah. Kui hak­ka­si­me val­la­va­lit­su­ses ee­lar­vet koos­ta­ma, prog­noo­si­si­me ük­si­ki­si­ku tu­lu­mak­su kas­vu ai­nult 1 prot­sent. Ku­na vo­li­ko­gu ko­mis­jo­nid leid­sid, et võik­si­me ol­la na­tu­ke op­ti­mist­li­ku­mad, tõst­si­me tu­lu­mak­su lae­ku­mi­se prog­noo­si li­gi 0,8 prot­sen­ti. Nii et võr­rel­des eel­mi­se aas­ta ee­lar­ve­ga ole­me ar­ves­ta­nud 1,8prot­sen­di­li­se tu­lu­mak­su kas­vu­ga. Eel­mi­se aas­ta tu­lu­mak­su te­ge­li­kku lae­ku­mi­st ar­ves­ta­des on tä­na­vu­seks ka­van­da­tud 2,5 prot­sen­ti roh­kem.“

Ku­na pla­nee­ri­si­te tu­lu­mak­su lae­ku­mist ta­ga­si­hoid­li­kult, loot­si­te möö­du­nud aas­tal, et ke­va­deks on se­da lae­ku­nud kavandatust nii pal­ju roh­kem, et saa­te te­ha li­saee­lar­ve. Li­saee­lar­ve sü­gi­sel küll te­gi­te, kuid ne­ga­tiiv­se. Kas tä­na­vu võib ol­la sa­ma oht?

„Eel­mi­sel aas­tal eel­da­sin tões­ti va­les­ti, li­saee­lar­ve­ga pi­di­me tu­lu­mak­su lae­ku­mist vä­hen­da­ma roh­kem kui 200 000 eu­rot. Ku­na ole­me tä­na­vust ee­lar­vet koos­ta­nud veel kon­ser­va­tiiv­se­malt kui eel­mi­sel aas­tal, siis usun, et nii­su­gust ala­lae­ku­mist enam ei tu­le. Ka aas­ta al­gu­se mit­tea­met­li­kud and­med lu­ba­vad se­da loo­ta – jaa­nua­ri­kuu ka­he esi­me­se lae­ku­mi­se­ga sai­me tu­lu­mak­su võr­rel­des eel­mi­se aas­ta sa­ma pe­rioo­di­ga um­bes 4,6 prot­sen­ti roh­kem.“

Üks tu­luar­tik­kel, mis 2024. aas­tal võr­rel­des eel­mi­se­ga kind­las­ti vä­he­neb, on maa­maks. Kui vo­li­ko­gu pi­di au­gus­tis vas­tu­võe­tud maa­mak­su­mää­rad tü­his­ta­ma ja keh­ti­ma jäid ma­da­la­mad mää­rad, üt­le­si­te, et val­laee­lar­ve­le tä­hen­dab see um­bes 30 000 eu­ro suu­rust vä­he­ne­mist.

„Te­ge­li­kult saa­me maa­mak­su mul­lu­se­ga võr­rel­des 12 000 eu­rot vä­hem. See ei ole 13 mil­jo­ni eu­ro suu­ru­se ee­lar­ve juu­res kok­ku­võt­tes vä­ga suur sum­ma.“

Kui pal­ju läks Ani­ja val­la­le maks­ma rii­giõ­pe­ta­ja­te pal­ga­tõus ehk kui pal­ju pi­di­te oma ee­lar­vest pa­ne­ma li­sa­ra­ha, et las­teaiaõ­pe­ta­ja­te pal­gad olek­sid jät­ku­valt 90 prot­sen­ti koo­liõ­pe­ta­ja­te pal­ka­dest?

„Las­teaiaõ­pe­ta­jad ja ha­ri­dus­a­su­tus­te tu­gis­pet­sia­lis­tid on ain­sad, kel­le palk val­laee­lar­vest tä­na­vu tõu­seb. Ot­sus­ta­si­me hoi­da nen­de pal­gad seo­tu­na rii­gilt töö­ta­su saa­va­te koo­li­õ­pe­ta­ja­te pal­ka­de­ga. Ko­gu aas­ta pea­le ku­lub pal­ga­tõu­suks li­gi­kau­du 70 000 eu­rot, sel­lest 21 000 eu­rot pi­di­me li­sa­ma pä­rast st­rei­giga õpe­ta­ja­te­le lu­ba­tud pal­ga­tõu­su.“

Kas tõs­ta­te ka Keh­ra kuns­ti­de­koo­li õpe­ta­ja­te töö­ta­su?

„Hu­vi­koo­li õpe­ta­ja­te pal­gad prae­gu ei tõus­nud. Kui vä­he­gi või­ma­lik, soo­vi­me nen­de töö­ta­su tõs­ta järg­mi­sest õp­peaas­tast ehk sep­temb­rist.“

Val­laee­lar­ve ta­sa­kaa­lu saa­mi­seks tu­li tä­na­vu ku­lu­sid kär­pi­da. Mil­li­sed on suu­ri­mad kok­ku­hoiu­ko­had?

„Kär­pi­si­me pea­mi­selt ma­jan­dus­ku­lu­sid. Üt­le­si­me kõi­gi­le all­a­su­tus­te­le, et ma­jan­dus­ku­lu­sid tu­leb võr­rel­des eel­mi­se aas­ta­ga 1 prot­sent vä­hen­da­da ja se­da nad ka te­gid. Ai­nult Ani­ja Val­la Las­teae­da­de ma­jan­dus­ku­lud ei vä­he­ne, sest Keh­ra Las­te­ta­res­se tu­leb juur­de kaks rüh­ma, neis­se ja saa­li on va­ja mööb­lit.“

Kust val­la­va­lit­sus kär­pis?

„Li­saks sel­le­le, et tõm­ba­si­me kok­ku ma­jan­dus­ku­lu­sid, lõ­pe­ta­si­me hu­vi­ha­ri­du­se eest ta­su­mi­se teis­te­le oma­va­lit­sus­te­le, vä­hen­da­si­me koo­liõ­pi­las­te pree­miaid ja vo­li­ko­gu liik­me­te ta­su­sid, kao­ta­si­me ea­ka­te sün­ni­päe­va­toe­tu­se, MTÜ­de te­ge­vus­toe­tu­se. Kõik ee­lar­ve­read vaa­ta­si­me üle, peo aeg on lä­bi, nüüd tu­leb vä­ga kok­ku­hoid­li­kult ma­jan­da­da.“

Vo­li­ko­gu liige Mar­gus Mo­lok arvas, et ole­te ik­ka­gi vä­he kär­pi­nud – vo­li­ko­gu realt 22 000 ja val­la­va­lit­su­selt 4000 eu­rot, et võiks ka val­la­va­lit­su­se pal­ka­sid vä­hen­da­da.

„Eel­mi­sel aas­tal oli val­la­va­lit­su­ses pä­ris kor­ra­lik pal­ga­tõus, et jõuak­si­me Har­ju teis­te oma­va­lit­sus­te pal­ga­ta­se­me­le lä­he­ma­le. Ei tea, mi­da tei­sed oma­va­lit­su­sed tä­na­vu tee­vad, aga kui nad pal­ka tõs­ta­vad, siis jää­me ilm­selt jäl­le ma­ha. Mi­da­gi po­le te­ha, olen se­da val­la­ma­ja in­fo­tun­di­des mi­tu kor­da rää­ki­nud – meil liht­salt po­le tä­na­vu või­ma­lust pal­ka tõs­ta. Kui peak­si­me se­da lan­ge­ta­ma, lä­hek­sid töö­ta­jad ära. Mis­sioo­ni­tun­de eest lei­ba os­ta ei saa.“

Kui pal­ju val­laee­lar­vest ku­lub möö­du­nud aas­tal lä­bi ­vii­dud hool­de­re­for­mi­le ehk hool­de­ko­du­koh­ta­de eest ta­su­mi­seks?

„Pä­ris täp­selt ei os­ka öel­da. Meil on prae­gu hool­de­ko­du­des li­gi­kau­du 50 ini­mest, nen­de ko­ha eest ta­su­mi­seks peaks jät­ku­ma rii­gilt val­lae­la­ni­ke pen­sio­ni­de bru­to­tu­lust saa­da­vast 2,5 prot­sen­dist. Kui suu­na­me hool­de­ko­du­des­se roh­kem ini­me­si, pea­me hak­ka­ma val­laee­lar­vest juur­de maks­ma. Ole­me ar­ves­ta­nud, et pea­me val­la­ra­hast li­sa­ma sel­leks 40 000 eu­rot.“

Üt­le­si­te, et in­ves­tee­rin­guid on ee­lar­ves pea­mi­selt eel­mi­sel aas­tal alus­ta­tu jät­ka­mi­seks. Ku­hu in­ves­tee­ri­te?

„Kok­ku in­ves­tee­ri­me tä­na­vu 1,6 mil­jo­nit eu­rot, sel­leks võ­ta­me lae­nu. Aeg­vii­du las­teaia re­no­vee­ri­mis­se, mis prae­gu käib, in­ves­tee­ri­me üle 1,1 mil­jo­ni eu­ro. Sel­lest 554 000 eu­rot on Rii­gi Tu­gi­tee­nus­te Kes­ku­se toe­tus. Keh­ra Las­te­ta­re las­teaia­ma­ja juur­dee­hi­tu­se lõ­pe­ta­mi­seks on ee­lar­ves 157 000 eu­rot, Põr­gu­põh­ja elu­ra­joo­ni sa­de­vee­süs­tee­mi esi­me­se eta­pi lõ­pe­ta­mi­seks 30 000 eu­rot. Sood­la-Kõr­ve­maa kerg­liik­lus­tee pro­jek­tee­ri­mi­seks ole­me ka­van­da­nud 142 000 eu­rot, se­da tee­me koos­töös kait­sein­ves­tee­rin­gu­te kes­ku­se­ga.

Tee­des­se saa­me tänavu in­ves­tee­ri­da vaid 132 000 eu­rot. Mi­da sel­le eest tee­me, on kir­jas sü­gi­sel kin­ni­ta­tud tee­hoiu­ka­vas: Keh­ras as­fal­tee­ri­tak­se mõ­ned teed Põr­gu­põh­ja lin­na­­osas, Aeg­vii­dus pin­na­tak­se uue­le kal­mis­tu­le viiv tee.“

Ole­te ee­lar­ves­se pla­nee­ri­nud ka lae­nu­puh­kust, miks ja kui kauaks?

„Lae­nu­puh­kus tä­hen­dab, et mak­sa­me tea­tud pe­rioo­dil ai­nult lae­nuint­res­se, lae­nu­de pü­si­­o­sa ta­ga­si­mak­sed on pea­ta­tud. See on üks lae­nu­de re­fi­nant­see­ri­mi­se viis, mi­da kasu­ta­tak­se pal­ju, kui on ras­ked pe­rioo­did ja lik­viid­se­te va­hen­di­te puu­dus.

Kui meil on lae­nu­puh­kust va­ja, taot­le­me se­da pan­galt um­bes nel­jaks kuuks. Aas­tas tu­leb meil lae­nu koos int­res­si­de­ga ta­ga­si maks­ta li­gi 800 000 eu­rot, nel­ja kuu sum­ma on üle 200 000 eu­ro. Ma siis­ki loo­dan, et meil on lik­viid­seid va­hen­deid pii­sa­valt ja lae­nu­puh­kust po­le va­ja võt­ta.“